Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 294Й Самара — Нижневартовск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
22:37
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:22
29
Маршрут следования поезда 294Й Самара — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Самара — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Самара
22:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кинель
23:21
23:23
34 км.
0 ч. 44 мин.
Новоотрадная
00:01
00:03
83 км.
1 ч. 24 мин.
Похвистнево
00:58
01:00
144 км.
2 ч. 21 мин.
Бугуруслан
01:17
01:19
163 км.
2 ч. 40 мин.
Абдулино
02:36
02:48
244 км.
3 ч. 59 мин.
Приютово
03:21
03:23
274 км.
4 ч. 44 мин.
Аксаково
03:45
03:47
293 км.
5 ч. 8 мин.
Давлеканово
05:06
05:08
354 км.
6 ч. 29 мин.
Уфа
06:52
07:47
438 км.
8 ч. 15 мин.
Аша
09:22
09:24
526 км.
10 ч. 45 мин.
Кропачево
10:25
10:40
571 км.
11 ч. 48 мин.
Златоуст
13:31
13:33
683 км.
14 ч. 54 мин.
Миасс 1
14:45
14:47
715 км.
16 ч. 8 мин.
Челябинск-Главный
16:18
16:52
797 км.
17 ч. 41 мин.
Каменск-Уральский
20:12
20:40
943 км.
21 ч. 35 мин.
Камышлов
21:54
21:56
1010 км.
23 ч. 17 мин.
Тюмень
01:17
02:16
1183 км.
1 д. 2 ч. 40 мин.
Тобольск
06:00
06:05
1391 км.
1 д. 7 ч. 23 мин.
Юность-Комсомольская
07:24
07:26
1476 км.
1 д. 8 ч. 47 мин.
Демьянка
08:38
08:54
1560 км.
1 д. 10 ч. 1 мин.
Салым
10:33
10:35
1660 км.
1 д. 11 ч. 56 мин.
Куть-Ях
11:19
11:21
1702 км.
1 д. 12 ч. 42 мин.
Пыть-Ях
12:28
12:31
1766 км.
1 д. 13 ч. 51 мин.
Сургут
13:43
14:23
1831 км.
1 д. 15 ч. 6 мин.
Ульт Ягун
17:26
17:33
1883 км.
1 д. 18 ч. 49 мин.
Лангепасовский
18:35
18:40
1941 км.
1 д. 19 ч. 58 мин.
Мегион
19:29
19:34
1986 км.
1 д. 20 ч. 52 мин.
Нижневартовск 1
20:22
2024 км.
1 д. 21 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон вообще отвратительный был! Со всех щелей дуло, в окнах деревянные рамы. Пропенено по периметру и все равно дует. Вагон допотопный. К персоналу претензий не имею, но на фоне такого вагона это мелочь.
Добрый день. Ехал на этом поезде. За стенкой ехала молодая пара с детьми, которые всю дорогу вели себя отвратительно. С другой стороны один из пассажиров сильно храпел всю дорогу. Одним словом ничего хорошего в этой поездке не было.
Спасибо! Все понравилось! Отношение проводницы вежливое и приветливое. В вагоне чисто и уютно!
Было душно в поезде. Кондиционер работал но свежий воздух еле поступал. В Тюмени сели какие-то неадекваты. Которых на следующей остановке высадил отряд полиции.
Ничего другого и не ожидала. Старенький потасканный поезд. Грязные вагоны. Проводница более-менее, претензий нет. В вагоне много песка, редко подметали.