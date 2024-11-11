19:16
1 д. 1 ч. 4 мин.
20:20
23
Маршрут следования поезда 260Е Екатеринбург — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
19:16
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богданович
21:26
21:28
88 км.
2 ч. 10 мин.
Еланский
21:51
21:53
114 км.
2 ч. 35 мин.
Камышлов
22:09
22:11
128 км.
2 ч. 53 мин.
Ощепково
22:43
22:45
164 км.
3 ч. 27 мин.
Талица
23:09
23:11
194 км.
3 ч. 53 мин.
Тугулым
23:48
23:50
242 км.
4 ч. 32 мин.
Тюмень
00:38
01:24
301 км.
5 ч. 22 мин.
Картымская
02:47
02:49
364 км.
7 ч. 31 мин.
Усть-Тавда
03:47
03:48
421 км.
8 ч. 31 мин.
Тобольск
05:20
05:30
509 км.
10 ч. 4 мин.
Ингаир
06:20
06:22
553 км.
11 ч. 4 мин.
Юность-Комсомольская
07:04
07:06
594 км.
11 ч. 48 мин.
Демьянка
08:27
08:43
678 км.
13 ч. 11 мин.
Салым
10:19
10:21
778 км.
15 ч. 3 мин.
Куть-Ях
11:10
11:12
820 км.
15 ч. 54 мин.
Пыть-Ях
12:16
12:26
884 км.
17 ч. 0 мин.
Усть-Юган
12:51
12:53
907 км.
17 ч. 35 мин.
Сургут
14:20
15:05
949 км.
19 ч. 4 мин.
Ульт Ягун
17:26
17:28
1001 км.
22 ч. 10 мин.
Лангепасовский
18:26
18:28
1059 км.
23 ч. 10 мин.
Мегион
19:21
19:23
1104 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Нижневартовск 1
20:20
1142 км.
1 д. 1 ч. 4 мин.
