Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 546И Челябинск — Нижневартовск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
17:00
1 д. 5 ч. 30 мин.
22:30
15
Маршрут следования поезда 546И Челябинск — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
17:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Каменск-Уральский
20:03
20:05
146 км.
3 ч. 3 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
21:34
22:15
239 км.
4 ч. 34 мин.
Богданович
23:43
23:45
327 км.
6 ч. 43 мин.
Еланский
00:12
00:14
353 км.
7 ч. 12 мин.
Камышлов
00:32
00:34
367 км.
7 ч. 32 мин.
Талица
01:33
01:35
433 км.
8 ч. 33 мин.
Тюмень
03:24
04:40
540 км.
10 ч. 24 мин.
Тобольск
08:30
08:49
748 км.
15 ч. 30 мин.
Демьянка
11:32
11:48
917 км.
18 ч. 32 мин.
Пыть-Ях
14:53
14:58
1124 км.
21 ч. 53 мин.
Сургут
16:45
18:15
1189 км.
23 ч. 45 мин.
Лангепасовский
20:41
20:46
1289 км.
1 д. 3 ч. 41 мин.
Мегион
21:41
21:44
1334 км.
1 д. 4 ч. 41 мин.
Нижневартовск 1
22:30
1372 км.
1 д. 5 ч. 30 мин.
