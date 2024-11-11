03:45
1 д. 20 ч. 37 мин.
00:22
38
Маршрут следования поезда 137Е Нижневартовск — Новокузнецк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Новокузнецк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
03:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
04:35
04:38
38 км.
0 ч. 50 мин.
Лангепасовский
05:34
05:37
83 км.
1 ч. 49 мин.
Ульт Ягун
07:39
07:41
141 км.
3 ч. 54 мин.
Сургут
08:55
09:35
193 км.
5 ч. 10 мин.
Усть-Юган
11:06
11:08
235 км.
7 ч. 21 мин.
Пыть-Ях
11:37
11:42
258 км.
7 ч. 52 мин.
Куть-Ях
12:47
12:49
322 км.
9 ч. 2 мин.
Салым
13:34
13:36
364 км.
9 ч. 49 мин.
Демьянка
15:09
15:25
464 км.
11 ч. 24 мин.
Юность-Комсомольская
16:54
16:56
548 км.
13 ч. 9 мин.
Тобольск
18:18
18:23
633 км.
14 ч. 33 мин.
Тюмень
21:40
22:10
841 км.
17 ч. 55 мин.
Ялуторовск
23:12
23:14
912 км.
19 ч. 27 мин.
Заводоуковская
23:39
23:41
933 км.
19 ч. 54 мин.
Омутинская
00:43
00:45
1002 км.
20 ч. 58 мин.
Голышманово
01:21
01:23
1046 км.
21 ч. 36 мин.
Ишим
02:38
02:43
1122 км.
22 ч. 53 мин.
Маслянская
03:25
03:27
1165 км.
23 ч. 40 мин.
Мангут
04:04
04:05
1207 км.
1 д. 0 ч. 19 мин.
Называевская
04:37
04:39
1250 км.
1 д. 0 ч. 52 мин.
Любинская
05:43
05:45
1346 км.
1 д. 1 ч. 58 мин.
Омск
Пассажирский
06:24
06:40
1396 км.
1 д. 2 ч. 39 мин.
Калачинская
07:50
07:52
1472 км.
1 д. 4 ч. 5 мин.
Татарская
09:22
09:24
1561 км.
1 д. 5 ч. 37 мин.
Чаны
09:57
09:59
1612 км.
1 д. 6 ч. 12 мин.
Озеро-Карачинское
10:11
10:16
1624 км.
1 д. 6 ч. 26 мин.
Барабинск
11:11
11:34
1712 км.
1 д. 7 ч. 26 мин.
Обь
15:11
15:16
1992 км.
1 д. 11 ч. 26 мин.
Новосибирск
Главный
15:45
16:37
2003 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Инская
17:07
17:09
2019 км.
1 д. 13 ч. 22 мин.
Тогучин
18:47
18:52
2105 км.
1 д. 15 ч. 2 мин.
Промышленная
20:11
20:13
2191 км.
1 д. 16 ч. 26 мин.
Белово
21:32
21:42
2261 км.
1 д. 17 ч. 47 мин.
Трудармейская
22:43
22:45
2293 км.
1 д. 18 ч. 58 мин.
Киселевск
23:09
23:11
2313 км.
1 д. 19 ч. 24 мин.
Прокопьевск
23:33
23:43
2326 км.
1 д. 19 ч. 48 мин.
Новокузнецк
00:22
2356 км.
1 д. 20 ч. 37 мин.
