Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
12:05
1 д. 3 ч. 6 мин.
15:11
21
Маршрут следования поезда 115Н Омск — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Омск — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Омск
Пассажирский
12:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Любинская
12:46
12:48
50 км.
0 ч. 41 мин.
Называевская
13:45
13:47
146 км.
1 ч. 40 мин.
Маслянская
14:50
14:51
232 км.
2 ч. 45 мин.
Ишим
15:32
15:47
275 км.
3 ч. 27 мин.
Голышманово
16:48
16:50
351 км.
4 ч. 43 мин.
Омутинская
17:30
17:32
395 км.
5 ч. 25 мин.
Заводоуковская
18:26
18:28
464 км.
6 ч. 21 мин.
Ялуторовск
18:49
18:51
485 км.
6 ч. 44 мин.
Тюмень
19:59
20:30
556 км.
7 ч. 54 мин.
Тобольск
00:23
00:33
764 км.
12 ч. 18 мин.
Юность-Комсомольская
02:09
02:11
849 км.
14 ч. 4 мин.
Демьянка
03:39
03:55
933 км.
15 ч. 34 мин.
Салым
05:31
05:33
1033 км.
17 ч. 26 мин.
Куть-Ях
06:19
06:21
1075 км.
18 ч. 14 мин.
Пыть-Ях
07:28
07:33
1139 км.
19 ч. 23 мин.
Сургут
09:29
10:09
1204 км.
21 ч. 24 мин.
Ульт Ягун
11:07
11:09
1256 км.
23 ч. 2 мин.
Лангепасовский
12:15
12:43
1314 км.
1 д. 0 ч. 10 мин.
Мегион
13:41
13:44
1359 км.
1 д. 1 ч. 36 мин.
Нижневартовск 1
15:11
1397 км.
1 д. 3 ч. 6 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Всем привет, хороший поезд, никаких претензий к нему не имеют. Аккуратность и чистота. В туалете тоже все прилично, бумага на месте и т.п. Ехала в 7 вагоне и заметила что проводник очень приятная женщина.
Вполне хороший поезд и никаких вопросов к нему особо нет. Кроме того что туалет был хоть и БИО, но запах все равно чувствовался. Это немного ухудшило впечатления о поездке.
Несколько раз уже на нем ездил и всегда было все хорошо. Но вот в последний раз почему-то не работал в вагоне кондиционер и было очень жарко ехать. Будем считать что это просто недоразумение, а не постоянная проблема.
В купе было холодно. Мы с дочкой ехали в свитерах и верхнюю одежду практически не снимали. В туалете было все очень хорошо. И мыло и бумага и чисто. По ходу движения есть несколько длинных остановок, которые для нас были спасением, потому что переставало дуть и можно было согреться.
Очень хороший поезд!
Ездите в купе – не пожалеете. Телевизор, биотуалет, чистота, порядок, есть микроволновка, поэтому если едите с ребенком то вообще будет супер.