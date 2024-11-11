Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 259Е Нижневартовск — Екатеринбург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
02:35
1 д. 0 ч. 27 мин.
03:02
Маршрут следования поезда 259Е Нижневартовск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
02:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
03:23
03:25
38 км.
0 ч. 48 мин.
Лангепасовский
04:20
04:22
83 км.
1 ч. 45 мин.
Сургут
08:14
08:54
183 км.
5 ч. 39 мин.
Усть-Юган
10:23
10:25
225 км.
7 ч. 48 мин.
Пыть-Ях
10:53
10:58
248 км.
8 ч. 18 мин.
Куть-Ях
12:05
12:07
312 км.
9 ч. 30 мин.
Салым
12:51
12:54
354 км.
10 ч. 16 мин.
Демьянка
14:27
14:43
454 км.
11 ч. 52 мин.
Юность-Комсомольская
16:14
16:16
538 км.
13 ч. 39 мин.
Тобольск
17:41
17:46
623 км.
15 ч. 6 мин.
Усть-Тавда
19:04
19:06
711 км.
16 ч. 29 мин.
Тюмень
21:09
22:12
831 км.
18 ч. 34 мин.
Тугулым
23:01
23:03
890 км.
20 ч. 26 мин.
Талица
23:50
23:52
938 км.
21 ч. 15 мин.
Еланский
01:16
01:18
1019 км.
22 ч. 41 мин.
Богданович
01:42
01:44
1045 км.
23 ч. 7 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:02
1133 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Нижневартовск → Екатеринбург Распечатать расписание поезда