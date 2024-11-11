07:43
18 ч. 3 мин.
01:46
Маршрут следования поезда 545Ы Нижневартовск — Тюмень на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Тюмень с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
07:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Лангепасовский
09:55
10:02
83 км.
2 ч. 12 мин.
Ульт Ягун
10:58
11:13
141 км.
3 ч. 15 мин.
Сургут
12:06
12:46
193 км.
4 ч. 23 мин.
Пыть-Ях
14:42
14:57
258 км.
6 ч. 59 мин.
Демьянка
18:38
18:58
465 км.
10 ч. 55 мин.
Юность-Комсомольская
20:26
20:28
549 км.
12 ч. 43 мин.
Тобольск
21:53
22:07
634 км.
14 ч. 10 мин.
Тюмень
01:46
842 км.
18 ч. 3 мин.
