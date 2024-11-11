Маршрут следования поезда 378Й Казань — Новый Уренгой на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Новый Уренгой с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
23:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вятские Поляны
02:00
02:03
129 км.
2 ч. 1 мин.
Заструг
02:17
02:19
139 км.
2 ч. 18 мин.
Кизнер
02:45
02:47
158 км.
2 ч. 46 мин.
Можга
03:28
03:30
204 км.
3 ч. 29 мин.
Агрыз
04:19
05:05
254 км.
4 ч. 20 мин.
Сарапул
05:59
06:01
301 км.
6 ч. 0 мин.
Камбарка
06:32
06:33
335 км.
6 ч. 33 мин.
Амзя
06:44
06:45
344 км.
6 ч. 45 мин.
Янаул
07:13
07:17
377 км.
7 ч. 14 мин.
Куеда
07:51
07:52
421 км.
7 ч. 52 мин.
Чернушка
08:20
08:22
451 км.
8 ч. 21 мин.
Чад
09:22
09:23
520 км.
9 ч. 23 мин.
Красноуфимск
10:11
10:13
555 км.
10 ч. 12 мин.
Дружинино
12:10
12:40
664 км.
12 ч. 11 мин.
Ревда
13:17
13:19
688 км.
13 ч. 18 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
14:06
14:51
729 км.
14 ч. 7 мин.
Богданович
16:21
16:23
817 км.
16 ч. 22 мин.
Камышлов
17:01
17:03
858 км.
17 ч. 2 мин.
Тюмень
20:03
21:04
1031 км.
20 ч. 4 мин.
Усть-Тавда
23:26
23:28
1151 км.
23 ч. 27 мин.
Тобольск
00:44
00:51
1239 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Юность-Комсомольская
02:13
02:15
1324 км.
1 д. 2 ч. 14 мин.
Демьянка
03:38
03:54
1408 км.
1 д. 3 ч. 39 мин.
Салым
05:22
05:25
1508 км.
1 д. 5 ч. 23 мин.
Куть-Ях
06:10
06:12
1550 км.
1 д. 6 ч. 11 мин.
Пыть-Ях
07:10
07:15
1614 км.
1 д. 7 ч. 11 мин.
Усть-Юган
07:41
07:43
1637 км.
1 д. 7 ч. 42 мин.
Сургут
09:10
09:50
1679 км.
1 д. 9 ч. 11 мин.
Ульт Ягун
10:47
10:51
1731 км.
1 д. 10 ч. 48 мин.
Когалым
14:06
14:13
1817 км.
1 д. 14 ч. 7 мин.
Ноябрьск 1
16:18
16:23
1920 км.
1 д. 16 ч. 19 мин.
Ноябрьск 2
16:42
16:52
1931 км.
1 д. 16 ч. 43 мин.
Ханымей
17:56
18:01
1994 км.
1 д. 17 ч. 57 мин.
Пурпе
19:38
19:55
2086 км.
1 д. 19 ч. 39 мин.
Пуровск
23:15
23:32
2150 км.
1 д. 23 ч. 16 мин.
Сывдарма
00:57
01:02
2187 км.
2 д. 0 ч. 58 мин.
Коротчаево
02:49
02:59
2263 км.
2 д. 2 ч. 50 мин.
Новый Уренгой
04:35
2332 км.
2 д. 4 ч. 36 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вообще не понимаю этой тупой логики. Врубила эта курица проводница ночью кондиционер на полную когда все спали. К утру полвагона ходило с соплями. Так это еще ладно! Мне на подушку накапало конденсата что она мокрая стала!!!!
Ехать было одно удовольствие! Приятный чистый вагон. Вежливые проводницы. Очень уютно в купе. Яркий свет. Я тащилась))))))))
Повезло что в купе со мной ехал только одни мужчина, который на середине дороги вышел и я до конца ехал один и кайфовал!!! Было прям реально очень круто. Как будто это мой личный поезд.
В поезде было убранно, чисто и аккуратно. Я ездила с мужем и 2 детьми и очень довольна поездкой! Спасибо!
Добрый день. Доброжелательный персонал. По чистоте вообще нет никаких вопросов. Было немного жарко когда солнце в окно пекло днем. К вечеру было комфортно.