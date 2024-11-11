Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 332Й Уфа — Новый Уренгой. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
21:21
1 д. 21 ч. 33 мин.
18:54
37
Маршрут следования поезда 332Й Уфа — Новый Уренгой на карте со всеми остановками
Расписание поезда Уфа — Новый Уренгой с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Уфа
21:21
0 км.
0 ч. 0 мин.
Иглино
22:00
22:02
30 км.
0 ч. 39 мин.
Аша
22:57
22:59
88 км.
1 ч. 36 мин.
Миньяр
23:24
23:26
105 км.
2 ч. 3 мин.
Симская
23:47
23:48
117 км.
2 ч. 26 мин.
Кропачево
00:16
00:31
135 км.
2 ч. 55 мин.
Усть-Катав
00:56
00:58
150 км.
3 ч. 35 мин.
Вязовая
01:14
01:16
161 км.
3 ч. 53 мин.
Сулея
02:06
02:08
203 км.
4 ч. 45 мин.
Бердяуш
02:34
02:36
219 км.
5 ч. 13 мин.
Златоуст
03:42
03:44
255 км.
6 ч. 21 мин.
Миасс 1
05:00
05:02
287 км.
7 ч. 39 мин.
Чебаркуль
05:25
05:26
302 км.
8 ч. 4 мин.
Челябинск-Главный
06:43
07:28
371 км.
9 ч. 22 мин.
Муслюмово
08:29
08:31
421 км.
11 ч. 8 мин.
Каменск-Уральский
10:15
10:33
516 км.
12 ч. 54 мин.
Богданович
11:40
11:42
555 км.
14 ч. 19 мин.
Камышлов
12:23
12:25
596 км.
15 ч. 2 мин.
Талица
13:21
13:23
662 км.
16 ч. 0 мин.
Тюмень
15:28
16:13
769 км.
18 ч. 7 мин.
Тобольск
19:34
19:50
977 км.
22 ч. 13 мин.
Юность-Комсомольская
21:10
21:14
1062 км.
23 ч. 49 мин.
Демьянка
22:37
22:53
1146 км.
1 д. 1 ч. 16 мин.
Салым
00:23
00:25
1246 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
Куть-Ях
01:12
01:14
1288 км.
1 д. 3 ч. 51 мин.
Пыть-Ях
02:12
02:20
1352 км.
1 д. 4 ч. 51 мин.
Сургут
04:05
04:45
1417 км.
1 д. 6 ч. 44 мин.
Ульт Ягун
05:48
05:50
1469 км.
1 д. 8 ч. 27 мин.
Когалым
07:33
07:39
1555 км.
1 д. 10 ч. 12 мин.
Ноябрьск 1
09:28
09:45
1658 км.
1 д. 12 ч. 7 мин.
Ноябрьск 2
10:04
10:14
1669 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Ханымей
11:18
11:23
1732 км.
1 д. 13 ч. 57 мин.
Пурпе
13:06
13:23
1824 км.
1 д. 15 ч. 45 мин.
Пуровск
14:33
14:46
1888 км.
1 д. 17 ч. 12 мин.
Сывдарма
15:30
15:32
1925 км.
1 д. 18 ч. 9 мин.
Коротчаево
17:12
17:22
2001 км.
1 д. 19 ч. 51 мин.
Новый Уренгой
18:54
2070 км.
1 д. 21 ч. 33 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Уфа → Новый Уренгой Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
В вагоне было очень холодно. Сильно дуло с окна. Я ехала с мамой, она у меня инвалид. Прикрывали окно пуховиком – не помогало, на окне был иней. Отопление не очень. Не довольна.
Повезло в этот раз – новый вагон с вытекающим комфортом и кайфом. Кроме того почти 1/3 мест была только занята, считай свободный вагон. Я наслаждался и кайфовал только.
Доехали чисто и спокойно. Хорошая проводница. Делала все очень быстро и не возникала. Розетки тоже работали, можно было свободно заряжать телефон, что я и делала.
Мужчины вахтовики всю дорогу распивали водку и громко разговаривали. О каком-то спокойствии и отдыхе и речи быть не могло. Проводница несколько раз давала им замечания но без толку. Когда прекратится это пещерное безобразие в вагонах?
Температура в вагоне была очень комфортной. Я ехала и наслаждалась поездкой. Еда в поезде не особо вкусная, но я и не ожидала чего-то сверх.
Хочется сказать о поезде 332 вагон 4 о проводнике АХТЯМОВОЙ НАТАЛЬИ БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЭТО ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ДРУГИХ ПРОВОДНИКОВ КОТОРЫЕ К СОЖАЛЕНИЮ ЗАБЫВАЮТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЯМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СВОИ ТЕПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАССАЖИРАМ А САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЧИСТОТЫ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПОЕЗДКИ ИЗ г Челябинска др Сургута соблюдались все нормы сан. эпидем надзора Постоянно в вагоне чисто и уютно, туалет всегда поддерживался порядок, что за редкостью можно было наблюдать в других поездах ПРОСИМ РУКОВОДСТВО ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ЛУЧШИХ ПРОВОДНИКОВ И ПООЩРЯТЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ ПЛАНЕ ЭТО БУДЕТ СТИМУЛОМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ В РАБОТЕ В ВЫПОЛНЕНИИ СВОИХ ПРЯМЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ЯВЛЯТЬСЯ ПРИМЕРОМ .СЕМЬЯ САЙКИНЫХ И ДРУГИХ ПАССАЖИРОВ.