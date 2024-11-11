Поезд 332Й Уфа — Новый Уренгой

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

21:21

Уфа

1 д. 21 ч. 33 мин.

18:54

Новый Уренгой

37

Маршрут следования поезда 332Й Уфа — Новый Уренгой на карте со всеми остановками

Расписание поезда Уфа — Новый Уренгой с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Уфа

21:21

0 км.

0 ч. 0 мин.

Иглино

22:00

2 мин.

22:02

30 км.

0 ч. 39 мин.

Аша

22:57

2 мин.

22:59

88 км.

1 ч. 36 мин.

Миньяр

23:24

2 мин.

23:26

105 км.

2 ч. 3 мин.

Симская

23:47

1 мин.

23:48

117 км.

2 ч. 26 мин.

Кропачево

00:16

15 мин.

00:31

135 км.

2 ч. 55 мин.

Усть-Катав

00:56

2 мин.

00:58

150 км.

3 ч. 35 мин.

Вязовая

01:14

2 мин.

01:16

161 км.

3 ч. 53 мин.

Сулея

02:06

2 мин.

02:08

203 км.

4 ч. 45 мин.

Бердяуш

02:34

2 мин.

02:36

219 км.

5 ч. 13 мин.

Златоуст

03:42

2 мин.

03:44

255 км.

6 ч. 21 мин.

Миасс 1

05:00

2 мин.

05:02

287 км.

7 ч. 39 мин.

Чебаркуль

05:25

1 мин.

05:26

302 км.

8 ч. 4 мин.

Челябинск-Главный

06:43

45 мин.

07:28

371 км.

9 ч. 22 мин.

Муслюмово

08:29

2 мин.

08:31

421 км.

11 ч. 8 мин.

Каменск-Уральский

10:15

18 мин.

10:33

516 км.

12 ч. 54 мин.

Богданович

11:40

2 мин.

11:42

555 км.

14 ч. 19 мин.

Камышлов

12:23

2 мин.

12:25

596 км.

15 ч. 2 мин.

Талица

13:21

2 мин.

13:23

662 км.

16 ч. 0 мин.

Тюмень

15:28

45 мин.

16:13

769 км.

18 ч. 7 мин.

Тобольск

19:34

16 мин.

19:50

977 км.

22 ч. 13 мин.

Юность-Комсомольская

21:10

4 мин.

21:14

1062 км.

23 ч. 49 мин.

Демьянка

22:37

16 мин.

22:53

1146 км.

1 д. 1 ч. 16 мин.

Салым

00:23

2 мин.

00:25

1246 км.

1 д. 3 ч. 2 мин.

Куть-Ях

01:12

2 мин.

01:14

1288 км.

1 д. 3 ч. 51 мин.

Пыть-Ях

02:12

8 мин.

02:20

1352 км.

1 д. 4 ч. 51 мин.

Сургут

04:05

40 мин.

04:45

1417 км.

1 д. 6 ч. 44 мин.

Ульт Ягун

05:48

2 мин.

05:50

1469 км.

1 д. 8 ч. 27 мин.

Когалым

07:33

6 мин.

07:39

1555 км.

1 д. 10 ч. 12 мин.

Ноябрьск 1

09:28

17 мин.

09:45

1658 км.

1 д. 12 ч. 7 мин.

Ноябрьск 2

10:04

10 мин.

10:14

1669 км.

1 д. 12 ч. 43 мин.

Ханымей

11:18

5 мин.

11:23

1732 км.

1 д. 13 ч. 57 мин.

Пурпе

13:06

17 мин.

13:23

1824 км.

1 д. 15 ч. 45 мин.

Пуровск

14:33

13 мин.

14:46

1888 км.

1 д. 17 ч. 12 мин.

Сывдарма

15:30

2 мин.

15:32

1925 км.

1 д. 18 ч. 9 мин.

Коротчаево

17:12

10 мин.

17:22

2001 км.

1 д. 19 ч. 51 мин.

Новый Уренгой

18:54

2070 км.

1 д. 21 ч. 33 мин.

Погода на станциях Уфа и Новый Уренгой

Информация о поезде 332Й

Планируете поездку по маршруту Уфа — Новый Уренгой? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 332Й. Этот поезд отправляется со станции Уфа в 21:21 и прибывает на конечную станцию Новый Уренгой в 18:54. Вся дорога занимает 1 д. 21 ч. 33 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 21 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 14550 руб.
  • стоимость купейного места – 14550 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 332Й Уфа - Новый Уренгой: перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

37 станций

Самая длинная остановка:

45 мин. – станция Тюмень

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

14550 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Маша

    В вагоне было очень холодно. Сильно дуло с окна. Я ехала с мамой, она у меня инвалид. Прикрывали окно пуховиком – не помогало, на окне был иней. Отопление не очень. Не довольна.

  2. Виталий

    Повезло в этот раз – новый вагон с вытекающим комфортом и кайфом. Кроме того почти 1/3 мест была только занята, считай свободный вагон. Я наслаждался и кайфовал только.

  3. Светлана

    Доехали чисто и спокойно. Хорошая проводница. Делала все очень быстро и не возникала. Розетки тоже работали, можно было свободно заряжать телефон, что я и делала.

  4. Галина Дмитриевна

    Мужчины вахтовики всю дорогу распивали водку и громко разговаривали. О каком-то спокойствии и отдыхе и речи быть не могло. Проводница несколько раз давала им замечания но без толку. Когда прекратится это пещерное безобразие в вагонах?

  5. Екатерина

    Температура в вагоне была очень комфортной. Я ехала и наслаждалась поездкой. Еда в поезде не особо вкусная, но я и не ожидала чего-то сверх.

  6. Виктория

    Хочется сказать о поезде 332 вагон 4 о проводнике АХТЯМОВОЙ НАТАЛЬИ БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЭТО ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ ДРУГИХ ПРОВОДНИКОВ КОТОРЫЕ К СОЖАЛЕНИЮ ЗАБЫВАЮТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЯМЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СВОИ ТЕПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАССАЖИРАМ А САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ЧИСТОТЫ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ПОЕЗДКИ ИЗ г Челябинска др Сургута соблюдались все нормы сан. эпидем надзора Постоянно в вагоне чисто и уютно, туалет всегда поддерживался порядок, что за редкостью можно было наблюдать в других поездах ПРОСИМ РУКОВОДСТВО ОБРАЩАТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ЛУЧШИХ ПРОВОДНИКОВ И ПООЩРЯТЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ ПЛАНЕ ЭТО БУДЕТ СТИМУЛОМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ В РАБОТЕ В ВЫПОЛНЕНИИ СВОИХ ПРЯМЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ЯВЛЯТЬСЯ ПРИМЕРОМ .СЕМЬЯ САЙКИНЫХ И ДРУГИХ ПАССАЖИРОВ.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
