Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 331Й Новый Уренгой — Уфа. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
20:54
2 д. 0 ч. 46 мин.
21:40
35
Маршрут следования поезда 331Й Новый Уренгой — Уфа на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новый Уренгой — Уфа с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новый Уренгой
20:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коротчаево
22:26
22:36
69 км.
1 ч. 32 мин.
Сывдарма
00:07
00:09
145 км.
3 ч. 13 мин.
Пуровск
01:03
01:12
182 км.
4 ч. 9 мин.
Пурпе
02:19
02:36
246 км.
5 ч. 25 мин.
Ханымей
05:16
05:21
338 км.
8 ч. 22 мин.
Ноябрьск 2
06:39
06:49
401 км.
9 ч. 45 мин.
Ноябрьск 1
07:08
07:25
412 км.
10 ч. 14 мин.
Когалым
09:41
09:48
515 км.
12 ч. 47 мин.
Ульт Ягун
11:32
11:36
601 км.
14 ч. 38 мин.
Сургут
12:50
13:30
653 км.
15 ч. 56 мин.
Пыть-Ях
15:38
15:43
718 км.
18 ч. 44 мин.
Куть-Ях
16:46
16:48
782 км.
19 ч. 52 мин.
Салым
17:31
17:33
824 км.
20 ч. 37 мин.
Демьянка
19:03
19:19
924 км.
22 ч. 9 мин.
Юность-Комсомольская
20:44
20:48
1008 км.
23 ч. 50 мин.
Тобольск
22:11
22:15
1093 км.
1 д. 1 ч. 17 мин.
Тюмень
01:20
02:06
1301 км.
1 д. 4 ч. 26 мин.
Талица
03:43
03:45
1408 км.
1 д. 6 ч. 49 мин.
Каменск-Уральский
06:36
07:40
1539 км.
1 д. 9 ч. 42 мин.
Муслюмово
09:57
09:59
1634 км.
1 д. 13 ч. 3 мин.
Челябинск-Главный
11:03
11:40
1684 км.
1 д. 14 ч. 9 мин.
Чебаркуль
13:00
13:02
1753 км.
1 д. 16 ч. 6 мин.
Миасс 1
13:34
13:36
1768 км.
1 д. 16 ч. 40 мин.
Златоуст
14:48
15:01
1800 км.
1 д. 17 ч. 54 мин.
Бердяуш
16:01
16:03
1836 км.
1 д. 19 ч. 7 мин.
Сулея
16:31
16:33
1852 км.
1 д. 19 ч. 37 мин.
Вязовая
17:31
17:33
1894 км.
1 д. 20 ч. 37 мин.
Усть-Катав
17:52
17:54
1905 км.
1 д. 20 ч. 58 мин.
Кропачево
18:30
18:50
1920 км.
1 д. 21 ч. 36 мин.
Симская
19:17
19:18
1938 км.
1 д. 22 ч. 23 мин.
Миньяр
19:38
19:40
1950 км.
1 д. 22 ч. 44 мин.
Аша
20:01
20:04
1967 км.
1 д. 23 ч. 7 мин.
Иглино
21:03
21:05
2025 км.
2 д. 0 ч. 9 мин.
Уфа
21:40
2055 км.
2 д. 0 ч. 46 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд достойный. В вагоне чисто. Проводница приветливая. Всегда был кипяток. В туалете бумага и мыло всегда были на месте.
Ехала в 7 вагоне. Проводница очень комуникабельная и приветливая женщина. Претензий не имею.
Не доволен. За окном +30 градусов а в вагоне не работает кондиционер. Пока доехали весь сопрел к чертикам. Что еще написать не знаю. Минус поезду
Спасибо за комфортную поездку. Нам все очень понравилось! Ехала с мужем и дочкой. Дочка всю дорогу слушала сказки и разукрашивала картинки. В вагоне было очень чисто. Я даже удивилась.
Проводницы очень разные. Одна добрая и приятная, вторая какая-то нервная женщина, вообще не хотелось с ней даже разговаривать. Вагон приличный, без изъянов.