Поезд 101Й Нижневартовск — Пенза

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

08:25

Нижневартовск

2 д. 11 ч. 9 мин.

19:34

Пенза

55

Маршрут следования поезда 101Й Нижневартовск — Пенза на карте со всеми остановками

Расписание поезда Нижневартовск — Пенза с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Нижневартовск 1

08:25

0 км.

0 ч. 0 мин.

Мегион

09:19

3 мин.

09:22

38 км.

0 ч. 54 мин.

Лангепасовский

10:17

5 мин.

10:22

83 км.

1 ч. 52 мин.

Ульт Ягун

11:20

2 мин.

11:22

141 км.

2 ч. 55 мин.

Сургут

12:18

60 мин.

13:18

193 км.

3 ч. 53 мин.

Усть-Юган

14:48

2 мин.

14:50

235 км.

6 ч. 23 мин.

Пыть-Ях

15:18

10 мин.

15:28

258 км.

6 ч. 53 мин.

Куть-Ях

16:32

2 мин.

16:34

322 км.

8 ч. 7 мин.

Салым

17:17

2 мин.

17:19

364 км.

8 ч. 52 мин.

Демьянка

18:50

16 мин.

19:06

464 км.

10 ч. 25 мин.

Юность-Комсомольская

20:32

2 мин.

20:34

548 км.

12 ч. 7 мин.

Тобольск

21:57

5 мин.

22:02

633 км.

13 ч. 32 мин.

Усть-Тавда

23:19

2 мин.

23:21

721 км.

14 ч. 54 мин.

Тюмень

01:12

64 мин.

02:16

841 км.

16 ч. 47 мин.

Тугулым

03:08

2 мин.

03:10

900 км.

18 ч. 43 мин.

Талица

04:00

2 мин.

04:02

948 км.

19 ч. 35 мин.

Еланский

05:13

2 мин.

05:15

1029 км.

20 ч. 48 мин.

Богданович

05:41

2 мин.

05:43

1055 км.

21 ч. 16 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

08:36

43 мин.

09:19

1143 км.

1 д. 0 ч. 11 мин.

Верхний Уфалей

11:21

27 мин.

11:48

1234 км.

1 д. 2 ч. 56 мин.

Кыштым

12:54

14 мин.

13:08

1276 км.

1 д. 4 ч. 29 мин.

Челябинск-Главный

15:00

35 мин.

15:35

1361 км.

1 д. 6 ч. 35 мин.

Чебаркуль

16:50

2 мин.

16:52

1430 км.

1 д. 8 ч. 25 мин.

Миасс 1

17:17

2 мин.

17:19

1445 км.

1 д. 8 ч. 52 мин.

Златоуст

18:33

2 мин.

18:35

1477 км.

1 д. 10 ч. 8 мин.

Бердяуш

19:37

2 мин.

19:39

1513 км.

1 д. 11 ч. 12 мин.

Сулея

20:07

2 мин.

20:09

1529 км.

1 д. 11 ч. 42 мин.

Вязовая

20:58

2 мин.

21:00

1571 км.

1 д. 12 ч. 33 мин.

Усть-Катав

21:15

2 мин.

21:17

1582 км.

1 д. 12 ч. 50 мин.

Кропачево

21:41

16 мин.

21:57

1597 км.

1 д. 13 ч. 16 мин.

Симская

22:23

2 мин.

22:25

1615 км.

1 д. 13 ч. 58 мин.

Миньяр

22:43

2 мин.

22:45

1627 км.

1 д. 14 ч. 18 мин.

Аша

23:07

3 мин.

23:10

1644 км.

1 д. 14 ч. 42 мин.

Уфа

00:51

80 мин.

02:11

1732 км.

1 д. 16 ч. 26 мин.

Давлеканово

04:11

2 мин.

04:13

1816 км.

1 д. 19 ч. 46 мин.

Раевка

04:33

2 мин.

04:35

1834 км.

1 д. 20 ч. 8 мин.

Аксеново

05:10

2 мин.

05:12

1860 км.

1 д. 20 ч. 45 мин.

Аксаково

05:50

2 мин.

05:52

1891 км.

1 д. 21 ч. 25 мин.

Приютово

06:10

2 мин.

06:12

1910 км.

1 д. 21 ч. 45 мин.

Абдулино

06:43

12 мин.

06:55

1940 км.

1 д. 22 ч. 18 мин.

Бугуруслан

08:07

2 мин.

08:09

2021 км.

1 д. 23 ч. 42 мин.

Похвистнево

08:26

2 мин.

08:28

2040 км.

2 д. 0 ч. 1 мин.

Толкай

09:04

2 мин.

09:06

2085 км.

2 д. 0 ч. 39 мин.

Новоотрадная

09:20

2 мин.

09:22

2101 км.

2 д. 0 ч. 55 мин.

Кинель

10:00

2 мин.

10:02

2150 км.

2 д. 1 ч. 35 мин.

Самара

10:41

53 мин.

11:34

2184 км.

2 д. 2 ч. 16 мин.

Жигулевское Море

13:03

20 мин.

13:23

2235 км.

2 д. 4 ч. 38 мин.

Жигулевск

13:42

4 мин.

13:46

2243 км.

2 д. 5 ч. 17 мин.

Сызрань 1

15:24

21 мин.

15:45

2316 км.

2 д. 6 ч. 59 мин.

Новоспасское

16:23

2 мин.

16:25

2364 км.

2 д. 7 ч. 58 мин.

Ключики

16:56

2 мин.

16:58

2400 км.

2 д. 8 ч. 31 мин.

Кузнецк

17:35

5 мин.

17:40

2440 км.

2 д. 9 ч. 10 мин.

Чаадаевка

18:20

2 мин.

18:22

2485 км.

2 д. 9 ч. 55 мин.

Асеевская

18:39

2 мин.

18:41

2500 км.

2 д. 10 ч. 14 мин.

Пенза 1

19:34

2546 км.

2 д. 11 ч. 9 мин.

Информация о поезде 101Й

Планируете поездку по маршруту Нижневартовск — Пенза? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 101Й. Этот поезд отправляется со станции Нижневартовск в 08:25 и прибывает на конечную станцию Пенза в 19:34. Вся дорога занимает 2 д. 11 ч. 9 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 22 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1482 руб.
  • стоимость купейного места – 3468 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 101Й Нижневартовск - Пенза: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

55 станций

Самая длинная остановка:

80 мин. – станция Уфа

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1482 руб.

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению.

Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Алексей Иванович

    Мне поездка НЕ понравилась и я подробно расскажу почему. Вагоны старые, ветхие, развалюхи одним словом. Отсюда сразу имеем где-то закаревшую грязь которая уже никак не отмывается. В таком вагоне не то что ехать нельзя, в него нужно только на время, как в музей уже заходить. К проводникам никаких претензий нет. Они очень старались. Проблема в вагоне.

    Ответить
  2. Рита Волкова

    Добрый день! В туалете ну не то чтобы грязно, там просто ОТВРАТИТИЕЛЬНО у меня нет другого слова. Было противно туда ходить. Я такой мерзости давно не ощущала. Я уже написала в книгу жалоб и еще в интернете пишу. Прошу не удалять мой отзыв, пусть люди видят что там!

    Ответить
  3. Патрон

    Пьяные пассажиры в поезде это отдельная история, которая появляется в моей жизни через раз, когда я еду на поезде. В этом поезде было то же самое. Почему пьянь не высаживают на остановках и пускают в поезд? Не могу этого понять!!!

    Ответить
  4. Светлана

    Ехала в люксовом купе и осталась вполне довольна поездкой! Проводницы, на мой взгляд, относятся к пассажирам люкса куда лучше, чем к пассажирам обычного вагона.

    Ответить
  5. Пассажир

    Вагон был старым и дряхлым. Параллельно дуло с кона, чистота была, но далеко не идеальная. Плюс попался сосед, который периодически портил воздух и делал вид, что он ни при чем, сволочь)))) Испортил мне поздку, сука.

    Ответить
  6. Пассажир

    Поезд очень старый, всё скрипит ужасно, подушки очень сильно воняют (видимо не стирают), какие-то не понятные остановки, по 30 минут🙄 Проводницы это что то с чем-то ходят не довольные, одна выперлась в туалет вообще в колготках. 🙄🙄🙄 Ну очень не приятная ситуация🥴

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн