Маршрут следования и продажа билетов
08:25
2 д. 11 ч. 9 мин.
19:34
55
Маршрут следования поезда 101Й Нижневартовск — Пенза на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Пенза с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
08:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
09:19
09:22
38 км.
0 ч. 54 мин.
Лангепасовский
10:17
10:22
83 км.
1 ч. 52 мин.
Ульт Ягун
11:20
11:22
141 км.
2 ч. 55 мин.
Сургут
12:18
13:18
193 км.
3 ч. 53 мин.
Усть-Юган
14:48
14:50
235 км.
6 ч. 23 мин.
Пыть-Ях
15:18
15:28
258 км.
6 ч. 53 мин.
Куть-Ях
16:32
16:34
322 км.
8 ч. 7 мин.
Салым
17:17
17:19
364 км.
8 ч. 52 мин.
Демьянка
18:50
19:06
464 км.
10 ч. 25 мин.
Юность-Комсомольская
20:32
20:34
548 км.
12 ч. 7 мин.
Тобольск
21:57
22:02
633 км.
13 ч. 32 мин.
Усть-Тавда
23:19
23:21
721 км.
14 ч. 54 мин.
Тюмень
01:12
02:16
841 км.
16 ч. 47 мин.
Тугулым
03:08
03:10
900 км.
18 ч. 43 мин.
Талица
04:00
04:02
948 км.
19 ч. 35 мин.
Еланский
05:13
05:15
1029 км.
20 ч. 48 мин.
Богданович
05:41
05:43
1055 км.
21 ч. 16 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
08:36
09:19
1143 км.
1 д. 0 ч. 11 мин.
Верхний Уфалей
11:21
11:48
1234 км.
1 д. 2 ч. 56 мин.
Кыштым
12:54
13:08
1276 км.
1 д. 4 ч. 29 мин.
Челябинск-Главный
15:00
15:35
1361 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Чебаркуль
16:50
16:52
1430 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Миасс 1
17:17
17:19
1445 км.
1 д. 8 ч. 52 мин.
Златоуст
18:33
18:35
1477 км.
1 д. 10 ч. 8 мин.
Бердяуш
19:37
19:39
1513 км.
1 д. 11 ч. 12 мин.
Сулея
20:07
20:09
1529 км.
1 д. 11 ч. 42 мин.
Вязовая
20:58
21:00
1571 км.
1 д. 12 ч. 33 мин.
Усть-Катав
21:15
21:17
1582 км.
1 д. 12 ч. 50 мин.
Кропачево
21:41
21:57
1597 км.
1 д. 13 ч. 16 мин.
Симская
22:23
22:25
1615 км.
1 д. 13 ч. 58 мин.
Миньяр
22:43
22:45
1627 км.
1 д. 14 ч. 18 мин.
Аша
23:07
23:10
1644 км.
1 д. 14 ч. 42 мин.
Уфа
00:51
02:11
1732 км.
1 д. 16 ч. 26 мин.
Давлеканово
04:11
04:13
1816 км.
1 д. 19 ч. 46 мин.
Раевка
04:33
04:35
1834 км.
1 д. 20 ч. 8 мин.
Аксеново
05:10
05:12
1860 км.
1 д. 20 ч. 45 мин.
Аксаково
05:50
05:52
1891 км.
1 д. 21 ч. 25 мин.
Приютово
06:10
06:12
1910 км.
1 д. 21 ч. 45 мин.
Абдулино
06:43
06:55
1940 км.
1 д. 22 ч. 18 мин.
Бугуруслан
08:07
08:09
2021 км.
1 д. 23 ч. 42 мин.
Похвистнево
08:26
08:28
2040 км.
2 д. 0 ч. 1 мин.
Толкай
09:04
09:06
2085 км.
2 д. 0 ч. 39 мин.
Новоотрадная
09:20
09:22
2101 км.
2 д. 0 ч. 55 мин.
Кинель
10:00
10:02
2150 км.
2 д. 1 ч. 35 мин.
Самара
10:41
11:34
2184 км.
2 д. 2 ч. 16 мин.
Жигулевское Море
13:03
13:23
2235 км.
2 д. 4 ч. 38 мин.
Жигулевск
13:42
13:46
2243 км.
2 д. 5 ч. 17 мин.
Сызрань 1
15:24
15:45
2316 км.
2 д. 6 ч. 59 мин.
Новоспасское
16:23
16:25
2364 км.
2 д. 7 ч. 58 мин.
Ключики
16:56
16:58
2400 км.
2 д. 8 ч. 31 мин.
Кузнецк
17:35
17:40
2440 км.
2 д. 9 ч. 10 мин.
Чаадаевка
18:20
18:22
2485 км.
2 д. 9 ч. 55 мин.
Асеевская
18:39
18:41
2500 км.
2 д. 10 ч. 14 мин.
Пенза 1
19:34
2546 км.
2 д. 11 ч. 9 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Мне поездка НЕ понравилась и я подробно расскажу почему. Вагоны старые, ветхие, развалюхи одним словом. Отсюда сразу имеем где-то закаревшую грязь которая уже никак не отмывается. В таком вагоне не то что ехать нельзя, в него нужно только на время, как в музей уже заходить. К проводникам никаких претензий нет. Они очень старались. Проблема в вагоне.
Добрый день! В туалете ну не то чтобы грязно, там просто ОТВРАТИТИЕЛЬНО у меня нет другого слова. Было противно туда ходить. Я такой мерзости давно не ощущала. Я уже написала в книгу жалоб и еще в интернете пишу. Прошу не удалять мой отзыв, пусть люди видят что там!
Пьяные пассажиры в поезде это отдельная история, которая появляется в моей жизни через раз, когда я еду на поезде. В этом поезде было то же самое. Почему пьянь не высаживают на остановках и пускают в поезд? Не могу этого понять!!!
Ехала в люксовом купе и осталась вполне довольна поездкой! Проводницы, на мой взгляд, относятся к пассажирам люкса куда лучше, чем к пассажирам обычного вагона.
Вагон был старым и дряхлым. Параллельно дуло с кона, чистота была, но далеко не идеальная. Плюс попался сосед, который периодически портил воздух и делал вид, что он ни при чем, сволочь)))) Испортил мне поздку, сука.
Поезд очень старый, всё скрипит ужасно, подушки очень сильно воняют (видимо не стирают), какие-то не понятные остановки, по 30 минут🙄 Проводницы это что то с чем-то ходят не довольные, одна выперлась в туалет вообще в колготках. 🙄🙄🙄 Ну очень не приятная ситуация🥴