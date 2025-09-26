Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 510Е Екатеринбург — Новый Уренгой на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Новый Уренгой с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
23:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тюмень
07:32
08:36
299 км.
7 ч. 42 мин.
Тобольск
12:25
12:45
507 км.
12 ч. 35 мин.
Демьянка
15:28
15:48
676 км.
15 ч. 38 мин.
Пыть-Ях
19:40
19:50
883 км.
19 ч. 50 мин.
Сургут
21:40
22:30
948 км.
21 ч. 50 мин.
Когалым
01:20
01:25
1073 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
Ноябрьск 1
03:20
03:40
1176 км.
1 д. 3 ч. 30 мин.
Ноябрьск 2
03:57
04:02
1187 км.
1 д. 4 ч. 7 мин.
Пурпе
08:22
08:39
1342 км.
1 д. 8 ч. 32 мин.
Пуровск
09:35
09:40
1406 км.
1 д. 9 ч. 45 мин.
Коротчаево
13:20
13:35
1519 км.
1 д. 13 ч. 30 мин.
Новый Уренгой
16:17
1588 км.
1 д. 16 ч. 27 мин.
