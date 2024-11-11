Маршрут следования поезда 108Е Тюмень — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
17:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Усть-Тавда
19:27
19:29
120 км.
2 ч. 18 мин.
Тобольск
20:41
21:02
208 км.
3 ч. 32 мин.
Юность-Комсомольская
22:32
22:34
293 км.
5 ч. 23 мин.
Демьянка
23:51
00:04
377 км.
6 ч. 42 мин.
Салым
01:39
01:41
477 км.
8 ч. 30 мин.
Куть-Ях
02:31
02:33
519 км.
9 ч. 22 мин.
Пыть-Ях
03:38
03:43
583 км.
10 ч. 29 мин.
Сургут
04:58
05:36
648 км.
11 ч. 49 мин.
Ульт Ягун
06:29
06:31
700 км.
13 ч. 20 мин.
Лангепасовский
07:32
07:35
758 км.
14 ч. 23 мин.
Мегион
08:19
08:22
803 км.
15 ч. 10 мин.
Нижневартовск 1
09:05
841 км.
15 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Я никогда не оставлял отзывов в интернете, но тут я просто не удержался. 27.08.2021 ехали на этом гребанном поезде. Ни био туалета, ничерта нет. За что платили деньги вообще непонятно. Кондиционер не работал вообще, ехали как в финской бане. В общем просто П#@# полный, слов нет.
Грязновато и обслуживание так себе. Я лично больше не поезду на нем. Уж лучше на машине.
Отличный поезд. Поездка удалась.
Ехала с мужем и 2 детьми. Было очень неудобно. Вагоны старые и ремонтироваться даже не думают, как видно по их состоянию. Туалеты тоже старые, даже почему-то на биотуалеты не заменены. Я думала, что у нас уже все туалеты стали БИО, оказывается что нет.
Поездка прошла идеально) Спасибо нашей проводнице, которая всю дорогу стебалась и подкалывала нас с подружкой. Не очень было приятно когда под конец поездки подсели мужчины явно не трезвые и своим амбрэ портили воздух, но если этот момент опустить, то все хорошо.
Не доволен этим поездом. В следующий раз поеду на другом.