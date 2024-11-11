Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 309Е Новый Уренгой — Пермь.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
11:01
1 д. 20 ч. 38 мин.
07:39
Маршрут следования поезда 309Е Новый Уренгой — Пермь на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новый Уренгой — Пермь с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новый Уренгой
11:01
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коротчаево
12:47
12:55
69 км.
1 ч. 46 мин.
Сывдарма
14:26
14:28
145 км.
3 ч. 25 мин.
Пуровск
15:23
15:28
182 км.
4 ч. 22 мин.
Пурпе
16:27
16:41
246 км.
5 ч. 26 мин.
Ханымей
18:14
18:37
338 км.
7 ч. 13 мин.
Ноябрьск 2
19:37
19:42
401 км.
8 ч. 36 мин.
Ноябрьск 1
19:58
20:17
412 км.
8 ч. 57 мин.
Когалым
22:13
22:18
515 км.
11 ч. 12 мин.
Ульт Ягун
01:30
01:32
601 км.
14 ч. 29 мин.
Сургут
02:34
03:25
653 км.
15 ч. 33 мин.
Усть-Юган
04:59
05:01
695 км.
17 ч. 58 мин.
Пыть-Ях
05:30
05:40
718 км.
18 ч. 29 мин.
Куть-Ях
07:06
07:08
782 км.
20 ч. 5 мин.
Салым
07:58
08:03
824 км.
20 ч. 57 мин.
Демьянка
10:20
10:35
924 км.
23 ч. 19 мин.
Юность-Комсомольская
12:03
12:05
1008 км.
1 д. 1 ч. 2 мин.
Тобольск
13:56
14:11
1093 км.
1 д. 2 ч. 55 мин.
Усть-Тавда
15:46
15:48
1181 км.
1 д. 4 ч. 45 мин.
Тюмень
18:53
19:38
1301 км.
1 д. 7 ч. 52 мин.
Юшала
20:57
20:59
1377 км.
1 д. 9 ч. 56 мин.
Талица
21:33
21:35
1408 км.
1 д. 10 ч. 32 мин.
Еланский
22:45
22:47
1489 км.
1 д. 11 ч. 44 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:49
01:21
1603 км.
1 д. 13 ч. 48 мин.
Первоуральск
02:08
02:10
1641 км.
1 д. 15 ч. 7 мин.
Кунгур
05:59
06:01
1830 км.
1 д. 18 ч. 58 мин.
Пермь 2
07:39
1910 км.
1 д. 20 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень понравилось что на входе в вагон сразу померяли температуру. Антиковидные меры соблюдались очень хорошо. В вагон постоянно делалась уборка. Благодарю за хорошую поездку.
Проводница была немного нервной и отвечала с неохотой на все мои вопросы. В плане выполнения обязанностей у меня была только одна претензия – она не всегда объявляла остановки и поэтому я постоянно перепроверяла чтобы не проехать мимо своей остановки.
Плохо что в вагоне не предусмотрено отдельного места для курения. Мне было неудобно постоянно ожидать остановок и выбегать, чтобы перекурить. Придумайте отдельный вагон, сделайте стоимость дороже, но чтобы была полноценная курилка.
В вагоне было примерно 20-25 градусов тепла. На протяжении поездки ничего сверх обычного не произошло. В поезде есть отдельный вагон-ресторан что считаю огромным плюсом, потому что не всегда хочется на протяжении пути жевать доширак.
Попался новый вагон и очень ответственная проводница. Она проводила несколько раз влажную уборку, в вагоне постоянно подметала и делала абсолютно все, чтобы пассажирам было комфортно. Хотелось бы чтобы Елене (так ее звали) выписали премию.