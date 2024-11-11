Маршрут следования и продажа билетов
03:45
1 д. 21 ч. 22 мин.
01:07
46
Маршрут следования поезда 093Е Нижневартовск — Барнаул на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Барнаул с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
03:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
04:35
04:38
38 км.
0 ч. 50 мин.
Лангепасовский
05:34
05:37
83 км.
1 ч. 49 мин.
Ульт Ягун
07:39
07:41
141 км.
3 ч. 54 мин.
Сургут
08:55
09:35
193 км.
5 ч. 10 мин.
Усть-Юган
11:06
11:08
235 км.
7 ч. 21 мин.
Пыть-Ях
11:37
11:42
258 км.
7 ч. 52 мин.
Куть-Ях
12:47
12:49
322 км.
9 ч. 2 мин.
Салым
13:34
13:36
364 км.
9 ч. 49 мин.
Демьянка
15:09
15:25
464 км.
11 ч. 24 мин.
Юность-Комсомольская
16:54
16:56
548 км.
13 ч. 9 мин.
Тобольск
18:18
18:23
633 км.
14 ч. 33 мин.
Тюмень
21:40
22:10
841 км.
17 ч. 55 мин.
Ялуторовск
23:12
23:14
912 км.
19 ч. 27 мин.
Заводоуковская
23:39
23:41
933 км.
19 ч. 54 мин.
Омутинская
00:43
00:45
1002 км.
20 ч. 58 мин.
Голышманово
01:21
01:23
1046 км.
21 ч. 36 мин.
Ишим
02:38
02:43
1122 км.
22 ч. 53 мин.
Маслянская
03:25
03:27
1165 км.
23 ч. 40 мин.
Мангут
04:04
04:05
1207 км.
1 д. 0 ч. 19 мин.
Называевская
04:37
04:39
1250 км.
1 д. 0 ч. 52 мин.
Любинская
05:43
05:45
1346 км.
1 д. 1 ч. 58 мин.
Омск
Пассажирский
06:24
07:09
1396 км.
1 д. 2 ч. 39 мин.
Иртышское
09:18
09:48
1546 км.
1 д. 5 ч. 33 мин.
Карасук 1
12:40
13:10
1752 км.
1 д. 8 ч. 55 мин.
Чуманский
13:35
13:36
1776 км.
1 д. 9 ч. 50 мин.
Бурла
13:58
14:03
1800 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Красный Дол
14:29
14:32
1825 км.
1 д. 10 ч. 44 мин.
Славгород
14:54
15:21
1843 км.
1 д. 11 ч. 9 мин.
Табуны
15:46
15:52
1868 км.
1 д. 12 ч. 1 мин.
Кулунда
16:25
17:40
1892 км.
1 д. 12 ч. 40 мин.
Кильты
18:00
18:10
1906 км.
1 д. 14 ч. 15 мин.
Остановочный пункт 24км
18:22
18:23
1915 км.
1 д. 14 ч. 37 мин.
Яготинская
18:50
19:00
1934 км.
1 д. 15 ч. 5 мин.
Остановочный пункт 51км
19:11
19:12
1941 км.
1 д. 15 ч. 26 мин.
Новоблаговещенка
19:39
19:49
1961 км.
1 д. 15 ч. 54 мин.
Леньки
20:33
20:43
2000 км.
1 д. 16 ч. 48 мин.
Гилевка
21:07
21:14
2024 км.
1 д. 17 ч. 22 мин.
Овечкино
21:38
21:40
2053 км.
1 д. 17 ч. 53 мин.
Корчино
22:04
22:09
2077 км.
1 д. 18 ч. 19 мин.
Подстепный
22:28
22:29
2096 км.
1 д. 18 ч. 43 мин.
Паново
22:45
22:52
2110 км.
1 д. 19 ч. 0 мин.
Ребриха
23:04
23:14
2121 км.
1 д. 19 ч. 19 мин.
Сарайский
00:24
00:26
2185 км.
1 д. 20 ч. 39 мин.
Штабка
00:41
00:43
2200 км.
1 д. 20 ч. 56 мин.
Барнаул
01:07
2224 км.
1 д. 21 ч. 22 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Что может сильнее испортить поездку, чем пьяные в хлам мужыки вахтовики, которые бухают так, как будто в последний раз!?!?!?! Вахтовики которые постоянно шляются в вагон-ресторан и догоняются по дороге, а потом курить еще всей толпой ползут по вагону. Я осталась ОЧЕНЬ недовольна этой поездкой. Наверное самая отвратительная из всех моих поездок.
Старый вагон и перед моей остановкой меня даже не предупредили. Очень не понравился сервис – была одна проводница на черт знает сколько вагонов.
Хорошая поездка! Но ночью я чуть не околела, было очень холодно. Такое чувство что отопление просто выключили и чем ближе к утру, тем холоднее становилось в вагоне. Попросила проводницу разобраться, обратно стало тепло только через 3 часа. Так и в сосульку можно превратиться.
Отличный поезд! Но цены великоваты. За такие деньги мне еще массаж должны были сделать по дороге, но не сделали.
Мне не понравилась чистота вагона. Я ехал 27 сентября, в купе было не убрано. Ладно, подумал. Ну бывает. Но Б#@#ть когда увидел что валяются билеты с 20 сентября!!!!! Я просто в осадок выпал. Как так можно, не убирались минимум неделю!!!! А может и больше. Сделал замечание начальнику поезда, тот сказал что разберутся.