18:56
1 д. 1 ч. 50 мин.
20:46
23
Маршрут следования поезда 342Е Екатеринбург — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
18:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богданович
21:38
21:40
88 км.
2 ч. 42 мин.
Еланский
22:06
22:08
114 км.
3 ч. 10 мин.
Камышлов
22:26
22:28
128 км.
3 ч. 30 мин.
Ощепково
23:02
23:04
164 км.
4 ч. 6 мин.
Талица
23:30
23:32
194 км.
4 ч. 34 мин.
Тугулым
00:15
00:17
242 км.
5 ч. 19 мин.
Тюмень
01:09
02:14
301 км.
6 ч. 13 мин.
Картымская
03:38
03:40
364 км.
8 ч. 42 мин.
Усть-Тавда
04:38
04:40
421 км.
9 ч. 42 мин.
Тобольск
06:12
06:17
509 км.
11 ч. 16 мин.
Ингаир
07:04
07:06
553 км.
12 ч. 8 мин.
Юность-Комсомольская
07:48
07:50
594 км.
12 ч. 52 мин.
Демьянка
09:09
09:25
678 км.
14 ч. 13 мин.
Салым
10:59
11:01
778 км.
16 ч. 3 мин.
Куть-Ях
11:49
11:51
820 км.
16 ч. 53 мин.
Пыть-Ях
13:05
13:10
884 км.
18 ч. 9 мин.
Усть-Юган
13:35
13:37
907 км.
18 ч. 39 мин.
Сургут
15:13
16:13
949 км.
20 ч. 17 мин.
Ульт Ягун
17:58
18:05
1001 км.
23 ч. 2 мин.
Лангепасовский
19:04
19:07
1059 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Мегион
19:54
19:57
1104 км.
1 д. 0 ч. 58 мин.
Нижневартовск 1
20:46
1142 км.
1 д. 1 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Впервые ехала в поезде, в котором была идеальная температура. Обычно или холодно и дует со всех щелей, или наоборот кондиционер не работает и жара такая, что хоть раздевайся до трусов. А тут все было по чину.
Один из тех поездов где можно сказать, что качество соответствует цене. Я ездил в намного более худших вагонах с никаким обслуживанием за те же деньги.
21.09.2021 – вагоны чистые и опрятные. Туалеты работают. Грязи и пыли нет совсем. Очень дружелюбный и внимательный проводник. Что хочется отметить отдельно – что стоит БИОтуалет, а не обычный, который закрывается на каждой остановке.
Сервис ненавязчивый, проводник приятная женщина. Вагон был не новый, это правда. Однако даже не смотря на это все было чистенько. Жалко что до сих пор в поездах нет интернета.
11 вагон, в середине. Проводницы внимательные и приятные. В купе было чисто. НОВЫЕ подушки и матрас! Было очень приятно на них лежать! Белье было без дырок и пятен.