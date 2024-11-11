13
Маршрут следования поезда 590И Тюмень — Новый Уренгой на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Новый Уренгой с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
01:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тобольск
04:43
04:58
208 км.
3 ч. 36 мин.
Демьянка
07:53
08:09
377 км.
6 ч. 46 мин.
Пыть-Ях
11:46
11:56
584 км.
10 ч. 39 мин.
Сургут
13:15
13:56
649 км.
12 ч. 8 мин.
Когалым
19:14
19:24
774 км.
18 ч. 7 мин.
Ноябрьск 1
21:11
21:28
877 км.
20 ч. 4 мин.
Ноябрьск 2
21:44
21:54
888 км.
20 ч. 37 мин.
Ханымей
22:55
23:05
951 км.
21 ч. 48 мин.
Пурпе
01:16
01:33
1043 км.
1 д. 0 ч. 9 мин.
Пуровск
03:03
03:13
1107 км.
1 д. 1 ч. 56 мин.
Коротчаево
06:30
06:45
1220 км.
1 д. 5 ч. 23 мин.
Новый Уренгой
09:11
1289 км.
1 д. 8 ч. 4 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Очень волновались, как наши непоседы перенесут первое свое путешествие в поезде. Несмотря на то, что весь вагон был наполнен детьми, девушки справились со своими обязанностями на высоком профессиональном уровне. Везде идеальная чистота, включая туалеты, доброжелательное отношение, создание тепла и уюта. Хочется поблагодарить Маргариту и Юлию и пожелать им здоровья, терпения, мирных и позитивных пассажиров, а также руководства, которое умеет ценить сотрудников, выполняющих свои обязанности с душой!!!
Вы о нас курильщиках как то подумайте… мы тоже граждане своей страны и ваши клиенты… зачем нас ущемлять в правах? Хотя бы отведите место для курящих.. почему мы как ИЗГОИ должны вечно где то искать место для (покурить))Пусть будет место для курения платное. Но нашу проблему нужно как то решить. А то правда-скоро ехать, и нет желания садиться в поезд. Руководство РЖД..к вам обращаюсь..О НАС КУРИЛЬЩИКАХ тоже подумайте..
При покупке билетов с сайта выбрал одни места, а сайт уже после оплаты выдал совсем другие более худшие, хотя в момент покупки и после, все места в вагоне были свободные. Сайт заполняет вагон по своему усмотрению. Можно проверять сколько хочешь, сюрприз узнаёшь только после оплаты с карты, когда изменить уже ничего невозможно.
Поезд ужасный!!! Постоянно везде останавливался (даже в вагонах, где были кондиционеры - они не работали во время стоянки!) В Вагоне 14 плацкарт нет кондиционера и биотуалета (во многих вагонах, в том числе в купейных нет кондиционеров!!! Прошла весь поезд!). Людям было плохо, дети кричали от невыносимой жары. В вагоне с кондиционером температура воздуха доходила до 33 градусов, а в 14 вагоне без кондиционера до 50 градусов. Пришлось выставить окно и ехать без окна, чтобы остаться в живых. В таких условиях даже скот не перевозят!
Вышли на конечной станции и забыли в вагоне 1 пакет. Через день обратились на ж/д вокзал, потом в Резерв проводников, к начальнику поезда. На проблему скоро отреагировали... Жалко - результата нет уже 10 дней. Ответ - "Не можем дозвониться проводнику!" И в пакете то всего 3 коробки конфет, ребенок купил бабушкам в подарок... А впечатление испорчено. Не оставляйте вещи в поезде. Надежды на возвращение НИКАКОЙ... А вдруг это ноутбук, телефон или документы???