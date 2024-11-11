Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 137Н Новокузнецк — Нижневартовск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
20:35
1 д. 22 ч. 5 мин.
18:40
38
Маршрут следования поезда 137Н Новокузнецк — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
20:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
21:17
21:22
30 км.
0 ч. 42 мин.
Киселевск
21:44
21:46
43 км.
1 ч. 9 мин.
Трудармейская
22:11
22:13
63 км.
1 ч. 36 мин.
Белово
23:03
23:07
95 км.
2 ч. 28 мин.
Егозово
23:43
23:45
129 км.
3 ч. 8 мин.
Промышленная
00:16
00:18
166 км.
3 ч. 41 мин.
Тогучин
01:38
01:43
252 км.
5 ч. 3 мин.
Инская
03:34
03:36
338 км.
6 ч. 59 мин.
Новосибирск
Главный
04:06
04:48
354 км.
7 ч. 31 мин.
Чулымская
06:51
06:53
476 км.
10 ч. 16 мин.
Барабинск
08:57
09:20
644 км.
12 ч. 22 мин.
Озеро-Карачинское
10:40
10:45
732 км.
14 ч. 5 мин.
Чаны
10:57
10:59
744 км.
14 ч. 22 мин.
Татарская
11:37
11:39
795 км.
15 ч. 2 мин.
Калачинская
12:36
12:38
884 км.
16 ч. 1 мин.
Омск
Пассажирский
13:35
13:53
960 км.
17 ч. 0 мин.
Любинская
14:33
14:35
1010 км.
17 ч. 58 мин.
Называевская
15:33
15:35
1106 км.
18 ч. 58 мин.
Маслянская
16:37
16:39
1192 км.
20 ч. 2 мин.
Ишим
17:24
17:29
1235 км.
20 ч. 49 мин.
Голышманово
18:33
19:06
1311 км.
21 ч. 58 мин.
Омутинская
19:37
19:38
1355 км.
23 ч. 2 мин.
Заводоуковская
20:48
20:50
1424 км.
1 д. 0 ч. 13 мин.
Ялуторовск
21:14
21:16
1445 км.
1 д. 0 ч. 39 мин.
Тюмень
22:21
22:51
1516 км.
1 д. 1 ч. 46 мин.
Тобольск
02:11
02:21
1724 км.
1 д. 5 ч. 36 мин.
Юность-Комсомольская
03:43
03:45
1809 км.
1 д. 7 ч. 8 мин.
Демьянка
05:08
05:24
1893 км.
1 д. 8 ч. 33 мин.
Салым
06:53
06:55
1993 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Куть-Ях
07:41
07:43
2035 км.
1 д. 11 ч. 6 мин.
Пыть-Ях
08:44
08:49
2099 км.
1 д. 12 ч. 9 мин.
Усть-Юган
09:16
09:18
2122 км.
1 д. 12 ч. 41 мин.
Сургут
10:46
11:26
2164 км.
1 д. 14 ч. 11 мин.
Ульт Ягун
13:30
13:56
2216 км.
1 д. 16 ч. 55 мин.
Лангепасовский
16:18
16:20
2274 км.
1 д. 19 ч. 43 мин.
Мегион
17:39
17:41
2319 км.
1 д. 21 ч. 4 мин.
Нижневартовск 1
18:40
2357 км.
1 д. 22 ч. 5 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новокузнецк → Нижневартовск Распечатать расписание поезда