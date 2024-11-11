Поезд 060У Москва — Нижневартовск (Тюмень)

16:38

Москва

2 д. 3 ч. 57 мин.

20:35

Нижневартовск

26

Маршрут следования поезда 060У Москва — Нижневартовск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Нижневартовск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва Казанская
Казанский Вокзал

16:38

0 км.

0 ч. 0 мин.

Муром 1

21:05

2 мин.

21:07

274 км.

4 ч. 27 мин.

Дружинино

16:29

28 мин.

16:57

1362 км.

23 ч. 51 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

18:19

71 мин.

19:30

1428 км.

1 д. 1 ч. 41 мин.

Богданович

21:38

2 мин.

21:40

1516 км.

1 д. 5 ч. 0 мин.

Еланский

22:11

2 мин.

22:13

1542 км.

1 д. 5 ч. 33 мин.

Камышлов

22:30

2 мин.

22:32

1556 км.

1 д. 5 ч. 52 мин.

Ощепково

23:11

1 мин.

23:12

1592 км.

1 д. 6 ч. 33 мин.

Талица

23:40

2 мин.

23:42

1622 км.

1 д. 7 ч. 2 мин.

Тугулым

00:21

1 мин.

00:22

1670 км.

1 д. 7 ч. 43 мин.

Тюмень

01:13

45 мин.

01:58

1729 км.

1 д. 8 ч. 35 мин.

Картымская

03:18

1 мин.

03:19

1792 км.

1 д. 10 ч. 40 мин.

Усть-Тавда

04:29

1 мин.

04:30

1849 км.

1 д. 11 ч. 51 мин.

Тобольск

06:08

8 мин.

06:16

1937 км.

1 д. 13 ч. 30 мин.

Ингаир

07:21

2 мин.

07:23

1981 км.

1 д. 14 ч. 43 мин.

Юность-Комсомольская

08:09

3 мин.

08:12

2022 км.

1 д. 15 ч. 31 мин.

Демьянка

09:37

16 мин.

09:53

2106 км.

1 д. 16 ч. 59 мин.

Салым

11:44

2 мин.

11:46

2206 км.

1 д. 19 ч. 6 мин.

Куть-Ях

12:35

2 мин.

12:37

2248 км.

1 д. 19 ч. 57 мин.

Пыть-Ях

13:48

5 мин.

13:53

2312 км.

1 д. 21 ч. 10 мин.

Усть-Юган

14:17

2 мин.

14:19

2335 км.

1 д. 21 ч. 39 мин.

Сургут

15:16

40 мин.

15:56

2377 км.

1 д. 22 ч. 38 мин.

Ульт Ягун

16:49

63 мин.

17:52

2429 км.

2 д. 0 ч. 11 мин.

Лангепасовский

18:57

3 мин.

19:00

2487 км.

2 д. 2 ч. 19 мин.

Мегион

19:48

3 мин.

19:51

2532 км.

2 д. 3 ч. 10 мин.

Нижневартовск 1

20:35

2570 км.

2 д. 3 ч. 57 мин.

Информация о поезде 060У

Планируете поездку по маршруту Москва — Нижневартовск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 060У. Этот поезд отправляется со станции Москва в 16:38 и прибывает на конечную станцию Нижневартовск в 20:35. Вся дорога занимает 2 д. 3 ч. 57 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 7 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 060У

Количество остановок поезда:

26 станций

Самая длинная остановка:

71 мин. – станция Екатеринбург (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Ольчик

    привет всем! Очень приятный и вежливый персонал поезда. Я ехала в Сургут – было комфортно. Всех благ работникам

  2. Федор

    У нас был проводник мужчина. Очень добросовестно делал все на протяжении всей поездки. Убирался по несколько раз, попросили принести его чай – принес без проблем. В общем, остался доволен поездкой.

  3. Лариса Ильина

    У нас был новый чистый и светлый вагон. Это конечно супер! Биотуалет, рабочие новые розетки, все дела. В таком вагоне можно по всей России кататься месяцами и не устать))) Спасибо большое.

  4. Алиса Михайловна

    Добрый день. У меня претензий ни к чему нет, хороший поезд и персонал. Вовремя приносили еду и вообще было очень приятно ехать. Но вот если бы сделали цену билетов пониже, то было бы еще лучше!

  5. ИРИНА

    Впечатление от поездки положительное. Вагоны не грязные, проводники тщательно убираются. Никаких проблем. Если бы можно было еще выбирать пассажиров, которые едут рядом, то вообще было бы просто супер.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
