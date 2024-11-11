Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 060У Москва — Нижневартовск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:38
2 д. 3 ч. 57 мин.
20:35
26
Маршрут следования поезда 060У Москва — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
21:05
21:07
274 км.
4 ч. 27 мин.
Дружинино
16:29
16:57
1362 км.
23 ч. 51 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:19
19:30
1428 км.
1 д. 1 ч. 41 мин.
Богданович
21:38
21:40
1516 км.
1 д. 5 ч. 0 мин.
Еланский
22:11
22:13
1542 км.
1 д. 5 ч. 33 мин.
Камышлов
22:30
22:32
1556 км.
1 д. 5 ч. 52 мин.
Ощепково
23:11
23:12
1592 км.
1 д. 6 ч. 33 мин.
Талица
23:40
23:42
1622 км.
1 д. 7 ч. 2 мин.
Тугулым
00:21
00:22
1670 км.
1 д. 7 ч. 43 мин.
Тюмень
01:13
01:58
1729 км.
1 д. 8 ч. 35 мин.
Картымская
03:18
03:19
1792 км.
1 д. 10 ч. 40 мин.
Усть-Тавда
04:29
04:30
1849 км.
1 д. 11 ч. 51 мин.
Тобольск
06:08
06:16
1937 км.
1 д. 13 ч. 30 мин.
Ингаир
07:21
07:23
1981 км.
1 д. 14 ч. 43 мин.
Юность-Комсомольская
08:09
08:12
2022 км.
1 д. 15 ч. 31 мин.
Демьянка
09:37
09:53
2106 км.
1 д. 16 ч. 59 мин.
Салым
11:44
11:46
2206 км.
1 д. 19 ч. 6 мин.
Куть-Ях
12:35
12:37
2248 км.
1 д. 19 ч. 57 мин.
Пыть-Ях
13:48
13:53
2312 км.
1 д. 21 ч. 10 мин.
Усть-Юган
14:17
14:19
2335 км.
1 д. 21 ч. 39 мин.
Сургут
15:16
15:56
2377 км.
1 д. 22 ч. 38 мин.
Ульт Ягун
16:49
17:52
2429 км.
2 д. 0 ч. 11 мин.
Лангепасовский
18:57
19:00
2487 км.
2 д. 2 ч. 19 мин.
Мегион
19:48
19:51
2532 км.
2 д. 3 ч. 10 мин.
Нижневартовск 1
20:35
2570 км.
2 д. 3 ч. 57 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Нижневартовск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
привет всем! Очень приятный и вежливый персонал поезда. Я ехала в Сургут – было комфортно. Всех благ работникам
У нас был проводник мужчина. Очень добросовестно делал все на протяжении всей поездки. Убирался по несколько раз, попросили принести его чай – принес без проблем. В общем, остался доволен поездкой.
У нас был новый чистый и светлый вагон. Это конечно супер! Биотуалет, рабочие новые розетки, все дела. В таком вагоне можно по всей России кататься месяцами и не устать))) Спасибо большое.
Добрый день. У меня претензий ни к чему нет, хороший поезд и персонал. Вовремя приносили еду и вообще было очень приятно ехать. Но вот если бы сделали цену билетов пониже, то было бы еще лучше!
Впечатление от поездки положительное. Вагоны не грязные, проводники тщательно убираются. Никаких проблем. Если бы можно было еще выбирать пассажиров, которые едут рядом, то вообще было бы просто супер.