00:54
15 ч. 1 мин.
15:55
Маршрут следования поезда 546Е Тюмень — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Тюмень — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Тюмень
00:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тобольск
04:11
04:14
208 км.
3 ч. 17 мин.
Демьянка
06:49
07:05
377 км.
5 ч. 55 мин.
Пыть-Ях
09:55
09:58
584 км.
9 ч. 1 мин.
Сургут
11:41
12:21
649 км.
10 ч. 47 мин.
Лангепасовский
14:11
14:13
749 км.
13 ч. 17 мин.
Мегион
15:08
15:10
794 км.
14 ч. 14 мин.
Нижневартовск 1
15:55
832 км.
15 ч. 1 мин.
