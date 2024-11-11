Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 341Е Нижневартовск — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нижневартовск — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нижневартовск 1
04:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Мегион
05:33
05:38
38 км.
0 ч. 48 мин.
Лангепасовский
06:27
06:38
83 км.
1 ч. 42 мин.
Ульт Ягун
08:13
08:15
141 км.
3 ч. 28 мин.
Сургут
09:53
11:01
193 км.
5 ч. 8 мин.
Усть-Юган
12:12
12:14
235 км.
7 ч. 27 мин.
Пыть-Ях
12:41
12:46
258 км.
7 ч. 56 мин.
Куть-Ях
14:12
14:14
322 км.
9 ч. 27 мин.
Салым
15:14
15:16
364 км.
10 ч. 29 мин.
Демьянка
17:27
17:43
464 км.
12 ч. 42 мин.
Юность-Комсомольская
19:08
19:10
548 км.
14 ч. 23 мин.
Ингаир
19:52
19:54
589 км.
15 ч. 7 мин.
Тобольск
20:42
20:47
633 км.
15 ч. 57 мин.
Усть-Тавда
22:15
22:17
721 км.
17 ч. 30 мин.
Картымская
23:19
23:21
778 км.
18 ч. 34 мин.
Тюмень
00:40
01:17
841 км.
19 ч. 55 мин.
Тугулым
02:13
02:15
900 км.
21 ч. 28 мин.
Талица
03:00
03:02
948 км.
22 ч. 15 мин.
Ощепково
03:27
03:29
978 км.
22 ч. 42 мин.
Камышлов
04:13
04:17
1014 км.
23 ч. 28 мин.
Еланский
04:39
04:41
1028 км.
23 ч. 54 мин.
Богданович
05:12
05:14
1054 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
07:36
1142 км.
1 д. 2 ч. 51 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Отличный поезд. Чисто, комфортно и тепло было ехать. Проводник был приятный молодой мужчина, свои обязанности выполнял очень хорошо.
Я до этого еще ни разу не ездил в таком хорошем поезде. Вагоны новые и очень комфортные. Несколько раз во время поездки меряли температуру, спрашивали и интересовались все ли у нас хорошо.
Мы ехали вдвоем с мамой. Маме 86 лет. Было приятно видеть как она удивлялась тому насколько изменились поезда. Поездка оказалась очень комфортной.
В вагоне было душно. Просто нечем дышать, как будто кислорода не было. Вентиляция никакая. На остановках был лишь глоток свежего воздуха.
Шторки на месте. Розетка чтобы подзарядить телефон тоже на месте. Белье постельное очень даже ничего. Одним словом что вам еще надо? Мне все ок!