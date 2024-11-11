Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 377Г Новый Уренгой — Казань. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
06:35
0 ч. 38 мин.
07:48
43
Маршрут следования поезда 377Г Новый Уренгой — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новый Уренгой — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новый Уренгой
06:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коротчаево
08:48
08:58
69 км.
2 ч. 13 мин.
Сывдарма
10:57
11:02
145 км.
4 ч. 22 мин.
Пуровск
12:19
12:29
182 км.
5 ч. 44 мин.
Пурпе
14:00
14:17
246 км.
7 ч. 25 мин.
Ханымей
15:57
16:02
338 км.
9 ч. 22 мин.
Ноябрьск 2
17:24
17:34
401 км.
10 ч. 49 мин.
Ноябрьск 1
17:52
17:57
412 км.
11 ч. 17 мин.
Когалым
20:09
20:24
515 км.
13 ч. 34 мин.
Ульт Ягун
22:51
22:53
601 км.
16 ч. 16 мин.
Сургут
23:53
00:33
653 км.
17 ч. 18 мин.
Усть-Юган
02:06
02:08
695 км.
19 ч. 31 мин.
Пыть-Ях
02:38
02:46
718 км.
20 ч. 3 мин.
Куть-Ях
03:55
03:57
782 км.
21 ч. 20 мин.
Салым
04:44
04:49
824 км.
22 ч. 9 мин.
Демьянка
06:24
06:41
924 км.
23 ч. 49 мин.
Юность-Комсомольская
08:13
08:15
1008 км.
1 д. 1 ч. 38 мин.
Тобольск
09:56
10:11
1093 км.
1 д. 3 ч. 21 мин.
Усть-Тавда
11:41
11:43
1181 км.
1 д. 5 ч. 6 мин.
Тюмень
13:58
14:52
1301 км.
1 д. 7 ч. 23 мин.
Талица
16:35
16:37
1408 км.
1 д. 10 ч. 0 мин.
Камышлов
17:40
17:42
1474 км.
1 д. 11 ч. 5 мин.
Еланский
18:03
18:22
1488 км.
1 д. 11 ч. 28 мин.
Богданович
18:52
18:54
1514 км.
1 д. 12 ч. 17 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
20:34
21:12
1602 км.
1 д. 13 ч. 59 мин.
Ревда
22:06
22:08
1643 км.
1 д. 15 ч. 31 мин.
Дружинино
22:49
23:19
1667 км.
1 д. 16 ч. 14 мин.
Красноуфимск
01:09
01:11
1776 км.
1 д. 18 ч. 34 мин.
Чад
02:01
02:02
1811 км.
1 д. 19 ч. 26 мин.
Чернушка
03:05
03:06
1880 км.
1 д. 20 ч. 30 мин.
Куеда
03:31
03:32
1910 км.
1 д. 20 ч. 56 мин.
Янаул
04:07
04:09
1954 км.
1 д. 21 ч. 32 мин.
Амзя
04:37
04:38
1987 км.
1 д. 22 ч. 2 мин.
Камбарка
04:49
04:50
1996 км.
1 д. 22 ч. 14 мин.
Сарапул
05:17
05:18
2030 км.
1 д. 22 ч. 42 мин.
Агрыз
06:02
07:03
2077 км.
1 д. 23 ч. 27 мин.
Можга
07:56
07:58
2127 км.
2 д. 1 ч. 21 мин.
Кизнер
08:43
08:45
2173 км.
2 д. 2 ч. 8 мин.
Заструг
09:08
09:10
2192 км.
2 д. 2 ч. 33 мин.
Вятские Поляны
09:23
09:26
2202 км.
2 д. 2 ч. 48 мин.
Казань
Пассажирская
12:29
2331 км.
2 д. 5 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новый Уренгой → Казань Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 7
Ехали с супругой в 3 вагоне. Удивил беспорядок и неприятный запах. Даже стол был не протерт. Но правда обратились к проводникам. Они быстро убрали всю грязь. В остальном все неплохо.
В целом осталось приятное впечатление от поездки. Поезд сильно не качало и не дергало. Поэтому удалось отлично выспаться. Туалет убирался регулярно. Всё необходимое пополнялось, но после напоминаний.
Как и 10 лет назад, когда я ездила на этом поезде, так и сейчас – в вагонах по полной программе процветает алкоголизм и пьянство. Все бухают и проводник закрывает на это глаза. А нормальным пассажирам приходится все это терпеть.
Очень опечалил момент что в поезде не было вообще никаких обедов. Приходится самому закупаться на станциях.
Высший уровень сервиса! Проводницы просто умнички! С попутчиками тоже очень повезло, не было никакого былда и т.п. Выспалась прекрасно!
Выдали простынь с дыркой. Сходил чтобы поменять – сказали что ничего дополнительного нет. Постельное белье все уже раздали. Пришлось спать на дырявом. Дно пробито.
Спасибо проводнице Татьяне, которая тщательно проводила уборку в вагоне и профессионально исполняла свои обязанности! Благодаря именно таким проводницам я не теряю веру в то, что наши железные дороги могут быть намного лучше западных!