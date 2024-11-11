Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 049Е Сургут — Екатеринбург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:44
14 ч. 51 мин.
06:35
10
Маршрут следования поезда 049Е Сургут — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Сургут — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Сургут
15:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пыть-Ях
17:15
17:20
65 км.
1 ч. 31 мин.
Демьянка
20:13
20:15
272 км.
4 ч. 29 мин.
Тобольск
22:47
22:50
441 км.
7 ч. 3 мин.
Тюмень
01:28
01:56
649 км.
9 ч. 44 мин.
Юшала
02:56
02:58
725 км.
11 ч. 12 мин.
Талица
03:30
03:32
756 км.
11 ч. 46 мин.
Камышлов
04:29
04:31
822 км.
12 ч. 45 мин.
Богданович
05:05
05:07
863 км.
13 ч. 21 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
06:35
951 км.
14 ч. 51 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Сургут → Екатеринбург Распечатать расписание поезда