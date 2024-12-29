09:30
1 д. 2 ч. 25 мин.
11:55
Маршрут следования поезда 492Е Екатеринбург — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
09:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тюмень
15:45
16:23
299 км.
6 ч. 15 мин.
Тобольск
19:51
20:01
507 км.
10 ч. 21 мин.
Демьянка
23:59
00:15
676 км.
14 ч. 29 мин.
Пыть-Ях
04:04
04:14
883 км.
18 ч. 34 мин.
Сургут
06:32
07:12
948 км.
21 ч. 2 мин.
Лангепасовский
09:35
09:40
1048 км.
1 д. 0 ч. 5 мин.
Мегион
11:00
11:05
1093 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
Нижневартовск 1
11:55
1131 км.
1 д. 2 ч. 25 мин.
