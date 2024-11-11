Поезд 011Е Новый Уренгой — Москва (Ямал)

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

10:30

Новый Уренгой

6 ч. 46 мин.

01:01

Москва

59

Маршрут следования поезда 011Е Новый Уренгой — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новый Уренгой — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новый Уренгой

10:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Коротчаево

12:36

10 мин.

12:46

69 км.

2 ч. 6 мин.

Сывдарма

14:38

2 мин.

14:40

145 км.

4 ч. 8 мин.

Пуровск

15:54

5 мин.

15:59

182 км.

5 ч. 24 мин.

Пурпе

17:14

17 мин.

17:31

246 км.

6 ч. 44 мин.

Ханымей

19:39

5 мин.

19:44

338 км.

9 ч. 9 мин.

Ноябрьск 2

21:12

10 мин.

21:22

401 км.

10 ч. 42 мин.

Ноябрьск 1

21:41

5 мин.

21:46

412 км.

11 ч. 11 мин.

Когалым

00:13

5 мин.

00:18

515 км.

13 ч. 43 мин.

Ульт Ягун

01:56

2 мин.

01:58

601 км.

15 ч. 26 мин.

Сургут

03:01

66 мин.

04:07

653 км.

16 ч. 31 мин.

Усть-Юган

05:46

2 мин.

05:48

695 км.

19 ч. 16 мин.

Пыть-Ях

06:18

5 мин.

06:23

718 км.

19 ч. 48 мин.

Куть-Ях

07:29

2 мин.

07:31

782 км.

20 ч. 59 мин.

Салым

08:17

2 мин.

08:19

824 км.

21 ч. 47 мин.

Демьянка

09:56

16 мин.

10:12

924 км.

23 ч. 26 мин.

Юность-Комсомольская

11:55

3 мин.

11:58

1008 км.

1 д. 1 ч. 25 мин.

Тобольск

13:16

10 мин.

13:26

1093 км.

1 д. 2 ч. 46 мин.

Усть-Тавда

15:06

2 мин.

15:08

1181 км.

1 д. 4 ч. 36 мин.

Картымская

16:11

2 мин.

16:13

1238 км.

1 д. 5 ч. 41 мин.

Тюмень

17:35

95 мин.

19:10

1301 км.

1 д. 7 ч. 5 мин.

Юшала

20:11

2 мин.

20:13

1377 км.

1 д. 9 ч. 41 мин.

Талица

20:46

2 мин.

20:48

1408 км.

1 д. 10 ч. 16 мин.

Камышлов

21:45

2 мин.

21:47

1474 км.

1 д. 11 ч. 15 мин.

Еланский

22:04

2 мин.

22:06

1488 км.

1 д. 11 ч. 34 мин.

Богданович

22:30

2 мин.

22:32

1514 км.

1 д. 12 ч. 0 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

00:04

28 мин.

00:32

1602 км.

1 д. 13 ч. 34 мин.

Верх-Нейвинск

01:39

2 мин.

01:41

1654 км.

1 д. 15 ч. 9 мин.

Невьянск

02:07

2 мин.

02:09

1680 км.

1 д. 15 ч. 37 мин.

Нижний Тагил

02:52

68 мин.

04:00

1727 км.

1 д. 16 ч. 22 мин.

Гороблагодатская

04:49

2 мин.

04:51

1770 км.

1 д. 18 ч. 19 мин.

Теплая Гора

06:06

2 мин.

06:08

1817 км.

1 д. 19 ч. 36 мин.

Пашия

07:08

5 мин.

07:13

1863 км.

1 д. 20 ч. 38 мин.

Чусовская

08:13

20 мин.

08:33

1892 км.

1 д. 21 ч. 43 мин.

Левшино

10:36

3 мин.

10:39

1979 км.

2 д. 0 ч. 6 мин.

Пермь 2

11:03

47 мин.

11:50

1997 км.

2 д. 0 ч. 33 мин.

Менделеево

13:28

2 мин.

13:30

2069 км.

2 д. 2 ч. 58 мин.

Верещагино

14:01

2 мин.

14:03

2091 км.

2 д. 3 ч. 31 мин.

Кез

15:20

2 мин.

15:22

2150 км.

2 д. 4 ч. 50 мин.

Балезино

16:22

30 мин.

16:52

2192 км.

2 д. 5 ч. 52 мин.

Глазов

17:18

4 мин.

17:22

2218 км.

2 д. 6 ч. 48 мин.

Яр

18:04

2 мин.

18:06

2253 км.

2 д. 7 ч. 34 мин.

Зуевка

19:08

2 мин.

19:10

2312 км.

2 д. 8 ч. 38 мин.

Киров
Пассажирский

21:04

25 мин.

21:29

2400 км.

2 д. 10 ч. 34 мин.

Котельнич 1

22:58

2 мин.

23:00

2481 км.

2 д. 12 ч. 28 мин.

Шахунья

00:26

3 мин.

00:29

2605 км.

2 д. 13 ч. 56 мин.

Урень

01:11

2 мин.

01:13

2659 км.

2 д. 14 ч. 41 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

03:24

12 мин.

03:36

2828 км.

2 д. 16 ч. 54 мин.

Ковров 1

05:30

4 мин.

05:34

2990 км.

2 д. 19 ч. 0 мин.

Владимир

06:45

28 мин.

07:13

3050 км.

2 д. 20 ч. 15 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

10:30

3226 км.

3 д. 0 ч. 0 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Новый Уренгой → Москва

Погода на станциях Новый Уренгой и Москва

Информация о поезде 011Е

Планируете поездку по маршруту Новый Уренгой — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 011Е. Этот поезд отправляется со станции Новый Уренгой в 10:30 и прибывает на конечную станцию Москва в 01:01. Вся дорога занимает 6 ч. 46 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 50 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 8674 руб.
  • стоимость купейного места – 8674 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 011Е Новый Уренгой - Москва: раздельные кабинки для мужчин и женщин, места для детей.

Количество остановок поезда:

59 станций

Самая длинная остановка:

95 мин. – станция Тюмень

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

8674 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Светлана В

    Ехали в купе в новом комфортабельном вагоне. Было очень приятно и комфортно. Туалеты чистые, белье свежее. Никаких нареканий ни по поезду ни по персоналу поезда у меня не осталось.

  2. Святослав

    Оставлю и я свой комментарий по этому поезду. Ехать долго, но комфортно. Если бы поезд был еще пошустрее, то вообще бы цены ему не было. А так приходится пилить почти 3 суток, благо цивилизация дошла и до РЖД

  3. Галина

    Ездили всей семьей в поездку! Ничего плохого не могу сказать, было все хорошо. Порой бывали долгие остановки, на которых дети бесились и бегали по поезду. Если бы поезд поменьше стоял на станциях, можно было бы на пару часов быстрее доезжать.

  4. Катерина

    Хорошее питание, хороший персонал, по первому требованию принесут чай или кофе, на все вопросы отвечали доброжелательно и без претензий. Ехала на нем впервые, остались только положительные впечатления….

  5. Игорь

    Плацкарт, 21.05.2021, все прошло хорошо. Вопросов нет.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн