Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 011Е Новый Уренгой — Москва.
10:30
6 ч. 46 мин.
01:01
59
Маршрут следования поезда 011Е Новый Уренгой — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новый Уренгой — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новый Уренгой
10:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коротчаево
12:36
12:46
69 км.
2 ч. 6 мин.
Сывдарма
14:38
14:40
145 км.
4 ч. 8 мин.
Пуровск
15:54
15:59
182 км.
5 ч. 24 мин.
Пурпе
17:14
17:31
246 км.
6 ч. 44 мин.
Ханымей
19:39
19:44
338 км.
9 ч. 9 мин.
Ноябрьск 2
21:12
21:22
401 км.
10 ч. 42 мин.
Ноябрьск 1
21:41
21:46
412 км.
11 ч. 11 мин.
Когалым
00:13
00:18
515 км.
13 ч. 43 мин.
Ульт Ягун
01:56
01:58
601 км.
15 ч. 26 мин.
Сургут
03:01
04:07
653 км.
16 ч. 31 мин.
Усть-Юган
05:46
05:48
695 км.
19 ч. 16 мин.
Пыть-Ях
06:18
06:23
718 км.
19 ч. 48 мин.
Куть-Ях
07:29
07:31
782 км.
20 ч. 59 мин.
Салым
08:17
08:19
824 км.
21 ч. 47 мин.
Демьянка
09:56
10:12
924 км.
23 ч. 26 мин.
Юность-Комсомольская
11:55
11:58
1008 км.
1 д. 1 ч. 25 мин.
Тобольск
13:16
13:26
1093 км.
1 д. 2 ч. 46 мин.
Усть-Тавда
15:06
15:08
1181 км.
1 д. 4 ч. 36 мин.
Картымская
16:11
16:13
1238 км.
1 д. 5 ч. 41 мин.
Тюмень
17:35
19:10
1301 км.
1 д. 7 ч. 5 мин.
Юшала
20:11
20:13
1377 км.
1 д. 9 ч. 41 мин.
Талица
20:46
20:48
1408 км.
1 д. 10 ч. 16 мин.
Камышлов
21:45
21:47
1474 км.
1 д. 11 ч. 15 мин.
Еланский
22:04
22:06
1488 км.
1 д. 11 ч. 34 мин.
Богданович
22:30
22:32
1514 км.
1 д. 12 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:04
00:32
1602 км.
1 д. 13 ч. 34 мин.
Верх-Нейвинск
01:39
01:41
1654 км.
1 д. 15 ч. 9 мин.
Невьянск
02:07
02:09
1680 км.
1 д. 15 ч. 37 мин.
Нижний Тагил
02:52
04:00
1727 км.
1 д. 16 ч. 22 мин.
Гороблагодатская
04:49
04:51
1770 км.
1 д. 18 ч. 19 мин.
Теплая Гора
06:06
06:08
1817 км.
1 д. 19 ч. 36 мин.
Пашия
07:08
07:13
1863 км.
1 д. 20 ч. 38 мин.
Чусовская
08:13
08:33
1892 км.
1 д. 21 ч. 43 мин.
Левшино
10:36
10:39
1979 км.
2 д. 0 ч. 6 мин.
Пермь 2
11:03
11:50
1997 км.
2 д. 0 ч. 33 мин.
Менделеево
13:28
13:30
2069 км.
2 д. 2 ч. 58 мин.
Верещагино
14:01
14:03
2091 км.
2 д. 3 ч. 31 мин.
Кез
15:20
15:22
2150 км.
2 д. 4 ч. 50 мин.
Балезино
16:22
16:52
2192 км.
2 д. 5 ч. 52 мин.
Глазов
17:18
17:22
2218 км.
2 д. 6 ч. 48 мин.
Яр
18:04
18:06
2253 км.
2 д. 7 ч. 34 мин.
Зуевка
19:08
19:10
2312 км.
2 д. 8 ч. 38 мин.
Киров
Пассажирский
21:04
21:29
2400 км.
2 д. 10 ч. 34 мин.
Котельнич 1
22:58
23:00
2481 км.
2 д. 12 ч. 28 мин.
Шахунья
00:26
00:29
2605 км.
2 д. 13 ч. 56 мин.
Урень
01:11
01:13
2659 км.
2 д. 14 ч. 41 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:24
03:36
2828 км.
2 д. 16 ч. 54 мин.
Ковров 1
05:30
05:34
2990 км.
2 д. 19 ч. 0 мин.
Владимир
06:45
07:13
3050 км.
2 д. 20 ч. 15 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
10:30
3226 км.
3 д. 0 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Ехали в купе в новом комфортабельном вагоне. Было очень приятно и комфортно. Туалеты чистые, белье свежее. Никаких нареканий ни по поезду ни по персоналу поезда у меня не осталось.
Оставлю и я свой комментарий по этому поезду. Ехать долго, но комфортно. Если бы поезд был еще пошустрее, то вообще бы цены ему не было. А так приходится пилить почти 3 суток, благо цивилизация дошла и до РЖД
Ездили всей семьей в поездку! Ничего плохого не могу сказать, было все хорошо. Порой бывали долгие остановки, на которых дети бесились и бегали по поезду. Если бы поезд поменьше стоял на станциях, можно было бы на пару часов быстрее доезжать.
Хорошее питание, хороший персонал, по первому требованию принесут чай или кофе, на все вопросы отвечали доброжелательно и без претензий. Ехала на нем впервые, остались только положительные впечатления….
Плацкарт, 21.05.2021, все прошло хорошо. Вопросов нет.