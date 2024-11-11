Поезд 109М Новый Уренгой — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:47

Новый Уренгой

2 д. 16 ч. 41 мин.

06:28

Москва

40

Маршрут следования поезда 109М Новый Уренгой — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новый Уренгой — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новый Уренгой

13:47

0 км.

0 ч. 0 мин.

Коротчаево

16:08

10 мин.

16:18

69 км.

2 ч. 21 мин.

Сывдарма

17:52

2 мин.

17:54

145 км.

4 ч. 5 мин.

Пуровск

18:52

5 мин.

18:57

182 км.

5 ч. 5 мин.

Пурпе

20:33

17 мин.

20:50

246 км.

6 ч. 46 мин.

Ханымей

22:42

2 мин.

22:44

338 км.

8 ч. 55 мин.

Ноябрьск 2

00:01

10 мин.

00:11

401 км.

10 ч. 14 мин.

Ноябрьск 1

00:28

5 мин.

00:33

412 км.

10 ч. 41 мин.

Когалым

02:21

5 мин.

02:26

515 км.

12 ч. 34 мин.

Ульт Ягун

03:55

2 мин.

03:57

601 км.

14 ч. 8 мин.

Сургут

05:37

40 мин.

06:17

653 км.

15 ч. 50 мин.

Усть-Юган

07:53

2 мин.

07:55

695 км.

18 ч. 6 мин.

Пыть-Ях

08:24

5 мин.

08:29

718 км.

18 ч. 37 мин.

Куть-Ях

09:34

2 мин.

09:36

782 км.

19 ч. 47 мин.

Салым

10:22

2 мин.

10:24

824 км.

20 ч. 35 мин.

Демьянка

11:59

16 мин.

12:15

924 км.

22 ч. 12 мин.

Юность-Комсомольская

13:50

2 мин.

13:52

1008 км.

1 д. 0 ч. 3 мин.

Тобольск

15:58

25 мин.

16:23

1093 км.

1 д. 2 ч. 11 мин.

Усть-Тавда

17:47

2 мин.

17:49

1181 км.

1 д. 4 ч. 0 мин.

Тюмень

20:37

52 мин.

21:29

1301 км.

1 д. 6 ч. 50 мин.

Талица

23:21

2 мин.

23:23

1408 км.

1 д. 9 ч. 34 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

02:38

33 мин.

03:11

1599 км.

1 д. 12 ч. 51 мин.

Первоуральск

03:55

2 мин.

03:57

1637 км.

1 д. 14 ч. 8 мин.

Кунгур

07:19

2 мин.

07:21

1826 км.

1 д. 17 ч. 32 мин.

Пермь 2

08:52

39 мин.

09:31

1906 км.

1 д. 19 ч. 5 мин.

Верещагино

11:16

2 мин.

11:18

1996 км.

1 д. 21 ч. 29 мин.

Балезино

13:01

28 мин.

13:29

2093 км.

1 д. 23 ч. 14 мин.

Глазов

13:59

2 мин.

14:01

2119 км.

2 д. 0 ч. 12 мин.

Яр

14:38

1 мин.

14:39

2154 км.

2 д. 0 ч. 51 мин.

Зуевка

15:30

2 мин.

15:32

2213 км.

2 д. 1 ч. 43 мин.

Киров
Пассажирский

17:03

17 мин.

17:20

2301 км.

2 д. 3 ч. 16 мин.

Котельнич 1

18:48

2 мин.

18:50

2382 км.

2 д. 5 ч. 1 мин.

Шахунья

20:29

2 мин.

20:31

2506 км.

2 д. 6 ч. 42 мин.

Урень

21:13

2 мин.

21:15

2560 км.

2 д. 7 ч. 26 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

23:18

12 мин.

23:30

2729 км.

2 д. 9 ч. 31 мин.

Дзержинск

00:01

2 мин.

00:03

2761 км.

2 д. 10 ч. 14 мин.

Ильино

00:26

2 мин.

00:28

2794 км.

2 д. 10 ч. 39 мин.

Ковров 1

02:11

2 мин.

02:13

2894 км.

2 д. 12 ч. 24 мин.

Владимир

02:59

26 мин.

03:25

2954 км.

2 д. 13 ч. 12 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

06:28

3130 км.

2 д. 16 ч. 41 мин.

Информация о поезде 109М

Планируете поездку по маршруту Новый Уренгой — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 109М. Этот поезд отправляется со станции Новый Уренгой в 13:47 и прибывает на конечную станцию Москва в 06:28. Вся дорога занимает 2 д. 16 ч. 41 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 26 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 12920 руб.
  • стоимость купейного места – 12920 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 109М Новый Уренгой - Москва: перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

40 станций

Самая длинная остановка:

52 мин. – станция Тюмень

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

12920 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Вероника

    Хотелось бы обратить особое внимание на то, чтобы сделали какие-то ограничительные нормы на провоз животных в поезде, потому что пассажир в вагоне вез большую собаку, которая лаяла без остановки и всю дорогу бегала по всему вагону. Сделайте пожалуйста правило, чтобы нельзя было спускать ее с поводка или вешать какой-нибудь намордник. Это невыносимо просто!

  2. Ильдар

    Все прошло хорошо но напрягало то вагон старый. Когда уже заменят все вагоны на современные?

  3. Виктория Станиславовна

    Добрый день. Хочу рассказать как мы ехали на этом поезде. Проводница у нас попалась хорошая. Но вагон сам по себе старый, за счет чего комфорт практически нулевой. Розеток не было вообще в купе и пришлось растягивать заряд телефона на всю поездку. Реально непонятно за что платим такие деньги. Ладно 30 лет назад электричество в купе было не актуально. Но сейчас!!!!

  4. МАША

    Спасибо вам за замечательную поездку! Нам все понравилось) Ехали с мужем и 3 детьми. Дети под конец уже устали, конечно. Развлекали их как могли.

  5. Екатерина

    Вот мне до конца не понятно, почему в поезде до сих пор старые вагоны? Когда это все закончится и можно будет ехать в нормальных условиях?

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
