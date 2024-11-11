Маршрут следования и продажа билетов
13:47
2 д. 16 ч. 41 мин.
06:28
40
Маршрут следования поезда 109М Новый Уренгой — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новый Уренгой — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новый Уренгой
13:47
0 км.
0 ч. 0 мин.
Коротчаево
16:08
16:18
69 км.
2 ч. 21 мин.
Сывдарма
17:52
17:54
145 км.
4 ч. 5 мин.
Пуровск
18:52
18:57
182 км.
5 ч. 5 мин.
Пурпе
20:33
20:50
246 км.
6 ч. 46 мин.
Ханымей
22:42
22:44
338 км.
8 ч. 55 мин.
Ноябрьск 2
00:01
00:11
401 км.
10 ч. 14 мин.
Ноябрьск 1
00:28
00:33
412 км.
10 ч. 41 мин.
Когалым
02:21
02:26
515 км.
12 ч. 34 мин.
Ульт Ягун
03:55
03:57
601 км.
14 ч. 8 мин.
Сургут
05:37
06:17
653 км.
15 ч. 50 мин.
Усть-Юган
07:53
07:55
695 км.
18 ч. 6 мин.
Пыть-Ях
08:24
08:29
718 км.
18 ч. 37 мин.
Куть-Ях
09:34
09:36
782 км.
19 ч. 47 мин.
Салым
10:22
10:24
824 км.
20 ч. 35 мин.
Демьянка
11:59
12:15
924 км.
22 ч. 12 мин.
Юность-Комсомольская
13:50
13:52
1008 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Тобольск
15:58
16:23
1093 км.
1 д. 2 ч. 11 мин.
Усть-Тавда
17:47
17:49
1181 км.
1 д. 4 ч. 0 мин.
Тюмень
20:37
21:29
1301 км.
1 д. 6 ч. 50 мин.
Талица
23:21
23:23
1408 км.
1 д. 9 ч. 34 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
02:38
03:11
1599 км.
1 д. 12 ч. 51 мин.
Первоуральск
03:55
03:57
1637 км.
1 д. 14 ч. 8 мин.
Кунгур
07:19
07:21
1826 км.
1 д. 17 ч. 32 мин.
Пермь 2
08:52
09:31
1906 км.
1 д. 19 ч. 5 мин.
Верещагино
11:16
11:18
1996 км.
1 д. 21 ч. 29 мин.
Балезино
13:01
13:29
2093 км.
1 д. 23 ч. 14 мин.
Глазов
13:59
14:01
2119 км.
2 д. 0 ч. 12 мин.
Яр
14:38
14:39
2154 км.
2 д. 0 ч. 51 мин.
Зуевка
15:30
15:32
2213 км.
2 д. 1 ч. 43 мин.
Киров
Пассажирский
17:03
17:20
2301 км.
2 д. 3 ч. 16 мин.
Котельнич 1
18:48
18:50
2382 км.
2 д. 5 ч. 1 мин.
Шахунья
20:29
20:31
2506 км.
2 д. 6 ч. 42 мин.
Урень
21:13
21:15
2560 км.
2 д. 7 ч. 26 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:18
23:30
2729 км.
2 д. 9 ч. 31 мин.
Дзержинск
00:01
00:03
2761 км.
2 д. 10 ч. 14 мин.
Ильино
00:26
00:28
2794 км.
2 д. 10 ч. 39 мин.
Ковров 1
02:11
02:13
2894 км.
2 д. 12 ч. 24 мин.
Владимир
02:59
03:25
2954 км.
2 д. 13 ч. 12 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
06:28
3130 км.
2 д. 16 ч. 41 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хотелось бы обратить особое внимание на то, чтобы сделали какие-то ограничительные нормы на провоз животных в поезде, потому что пассажир в вагоне вез большую собаку, которая лаяла без остановки и всю дорогу бегала по всему вагону. Сделайте пожалуйста правило, чтобы нельзя было спускать ее с поводка или вешать какой-нибудь намордник. Это невыносимо просто!
Все прошло хорошо но напрягало то вагон старый. Когда уже заменят все вагоны на современные?
Добрый день. Хочу рассказать как мы ехали на этом поезде. Проводница у нас попалась хорошая. Но вагон сам по себе старый, за счет чего комфорт практически нулевой. Розеток не было вообще в купе и пришлось растягивать заряд телефона на всю поездку. Реально непонятно за что платим такие деньги. Ладно 30 лет назад электричество в купе было не актуально. Но сейчас!!!!
Спасибо вам за замечательную поездку! Нам все понравилось) Ехали с мужем и 3 детьми. Дети под конец уже устали, конечно. Развлекали их как могли.
Вот мне до конца не понятно, почему в поезде до сих пор старые вагоны? Когда это все закончится и можно будет ехать в нормальных условиях?