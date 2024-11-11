Поезд 147Ж Астрахань — Нижневартовск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:07

Астрахань

2 д. 17 ч. 2 мин.

09:09

Нижневартовск

54

Маршрут следования поезда 147Ж Астрахань — Нижневартовск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Астрахань — Нижневартовск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Астрахань

16:07

0 км.

0 ч. 0 мин.

Аксарайская

17:03

2 мин.

17:05

48 км.

0 ч. 56 мин.

Ашулук

18:13

2 мин.

18:15

121 км.

2 ч. 6 мин.

Харабалинская

18:34

2 мин.

18:36

135 км.

2 ч. 27 мин.

Верхний Баскунчак

20:03

33 мин.

20:36

234 км.

3 ч. 56 мин.

Эльтон

21:46

2 мин.

21:48

334 км.

5 ч. 39 мин.

Палласовка

23:03

2 мин.

23:05

436 км.

6 ч. 56 мин.

Гмелинская

23:50

2 мин.

23:52

472 км.

7 ч. 43 мин.

Красный Кут

00:50

2 мин.

00:52

536 км.

8 ч. 43 мин.

Урбах

01:32

2 мин.

01:34

567 км.

9 ч. 25 мин.

Саратов 1
Пассажирский

03:10

48 мин.

03:58

643 км.

11 ч. 3 мин.

Сенная

06:12

2 мин.

06:14

738 км.

14 ч. 5 мин.

Вольск 2

06:49

2 мин.

06:51

762 км.

14 ч. 42 мин.

Балаково

07:39

2 мин.

07:41

796 км.

15 ч. 32 мин.

Пугачевск

09:05

2 мин.

09:07

864 км.

16 ч. 58 мин.

Чапаевск

11:45

2 мин.

11:47

987 км.

19 ч. 38 мин.

Новокуйбышевская

12:09

2 мин.

12:11

1007 км.

20 ч. 2 мин.

Самара

12:37

76 мин.

13:53

1023 км.

20 ч. 30 мин.

Кинель

14:31

2 мин.

14:33

1057 км.

22 ч. 24 мин.

Новоотрадная

15:14

2 мин.

15:16

1106 км.

23 ч. 7 мин.

Похвистнево

16:06

2 мин.

16:08

1167 км.

23 ч. 59 мин.

Бугуруслан

16:26

2 мин.

16:28

1186 км.

1 д. 0 ч. 19 мин.

Абдулино

17:48

8 мин.

17:56

1267 км.

1 д. 1 ч. 41 мин.

Приютово

18:33

3 мин.

18:36

1297 км.

1 д. 2 ч. 26 мин.

Аксаково

18:55

4 мин.

18:59

1316 км.

1 д. 2 ч. 48 мин.

Раевка

20:10

3 мин.

20:13

1367 км.

1 д. 4 ч. 3 мин.

Уфа

22:26

26 мин.

22:52

1467 км.

1 д. 6 ч. 19 мин.

Аша

00:22

2 мин.

00:24

1555 км.

1 д. 8 ч. 15 мин.

Симская

01:04

1 мин.

01:05

1583 км.

1 д. 8 ч. 57 мин.

Кропачево

01:30

9 мин.

01:39

1601 км.

1 д. 9 ч. 23 мин.

Усть-Катав

02:07

2 мин.

02:09

1616 км.

1 д. 10 ч. 0 мин.

Вязовая

02:25

2 мин.

02:27

1627 км.

1 д. 10 ч. 18 мин.

Сулея

03:14

2 мин.

03:16

1669 км.

1 д. 11 ч. 7 мин.

Бердяуш

03:42

2 мин.

03:44

1685 км.

1 д. 11 ч. 35 мин.

Златоуст

04:43

2 мин.

04:45

1721 км.

1 д. 12 ч. 36 мин.

Миасс 1

05:52

2 мин.

05:54

1753 км.

1 д. 13 ч. 45 мин.

Чебаркуль

06:19

2 мин.

06:21

1768 км.

1 д. 14 ч. 12 мин.

Челябинск-Главный

07:35

35 мин.

08:10

1837 км.

1 д. 15 ч. 28 мин.

Каменск-Уральский

11:03

18 мин.

11:21

1983 км.

1 д. 18 ч. 56 мин.

Камышлов

12:41

2 мин.

12:43

2050 км.

1 д. 20 ч. 34 мин.

Талица

13:39

2 мин.

13:41

2116 км.

1 д. 21 ч. 32 мин.

Тугулым

14:27

2 мин.

14:29

2164 км.

1 д. 22 ч. 20 мин.

Тюмень

15:40

43 мин.

16:23

2223 км.

1 д. 23 ч. 33 мин.

Тобольск

19:44

16 мин.

20:00

2431 км.

2 д. 3 ч. 37 мин.

Юность-Комсомольская

21:24

2 мин.

21:26

2516 км.

2 д. 5 ч. 17 мин.

Демьянка

22:49

16 мин.

23:05

2600 км.

2 д. 6 ч. 42 мин.

Салым

00:37

2 мин.

00:39

2700 км.

2 д. 8 ч. 30 мин.

Куть-Ях

01:26

2 мин.

01:28

2742 км.

2 д. 9 ч. 19 мин.

Пыть-Ях

02:30

5 мин.

02:35

2806 км.

2 д. 10 ч. 23 мин.

Сургут

04:24

40 мин.

05:04

2871 км.

2 д. 12 ч. 17 мин.

Ульт Ягун

06:03

2 мин.

06:05

2923 км.

2 д. 13 ч. 56 мин.

Лангепасовский

07:02

4 мин.

07:06

2981 км.

2 д. 14 ч. 55 мин.

Мегион

08:01

5 мин.

08:06

3026 км.

2 д. 15 ч. 54 мин.

Нижневартовск 1

09:09

3064 км.

2 д. 17 ч. 2 мин.

Информация о поезде 147Ж

Планируете поездку по маршруту Астрахань — Нижневартовск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 147Ж. Этот поезд отправляется со станции Астрахань в 16:07 и прибывает на конечную станцию Нижневартовск в 09:09. Вся дорога занимает 2 д. 17 ч. 2 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 39 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 147Ж

Количество остановок поезда:

54 станции

Самая длинная остановка:

76 мин. – станция Самара

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Оксана Д.

    В поезде хорошие новые вагоны, персонал отзывчивый и очень вежливый. Если бы сделали билеты подешевле, то вообще было бы очень хорошо, так как поездка забирает большую часть средств.

  2. ЕГОР

    Ночью было очень холодно, до такой степени что мы с ребенком задубели просто. Пришлось покупать чай, чтобы отогреться, причем не один раз. Может быть это у них такой способ поднять продажи чая и кофе? Типа вырубим отопление и пусть покупают, чтобы согреться???

  3. Марина

    Было неудобно ехать, потому что во время поездки, а в том числе и по ночам, орали дети в соседнем купе и мешали. Тут и так обстановка не особо располагает к тому, чтобы комфортно отдохнуть, так как поезд движется и стучит. Так еще и эти за стенкой орали периодически. Делайте пожалуйста где-то пометки, чтобы можно было купить билеты и чтобы рядом не было детей!!!!

  4. Натусик

    Не очень удобно, когда одна проводница на весь вагон и постоянно приходится ждать обслуживания. Под вечер сильно грела печка, духота стояла такая что открывала дверь.

  5. Маша и Медведь

    В вагоне было два шикарных биотуалета, в них было все, что нужно. Вагоны чистые и ухоженные Единственное что мне не особо понравилось – так это то, что мне принесли кофе в ОБЫКНОВЕННОЙ чашке. Т.е. не одноразовом стаканчике, или в чем-то подобном. А именно в чашке. Както было противно думать что кто-то до меня из нее пил. И у нас пандемия, а тут такое.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
