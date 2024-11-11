Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 147Ж Астрахань — Нижневартовск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
16:07
2 д. 17 ч. 2 мин.
09:09
54
Маршрут следования поезда 147Ж Астрахань — Нижневартовск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Астрахань — Нижневартовск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Астрахань
16:07
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аксарайская
17:03
17:05
48 км.
0 ч. 56 мин.
Ашулук
18:13
18:15
121 км.
2 ч. 6 мин.
Харабалинская
18:34
18:36
135 км.
2 ч. 27 мин.
Верхний Баскунчак
20:03
20:36
234 км.
3 ч. 56 мин.
Эльтон
21:46
21:48
334 км.
5 ч. 39 мин.
Палласовка
23:03
23:05
436 км.
6 ч. 56 мин.
Гмелинская
23:50
23:52
472 км.
7 ч. 43 мин.
Красный Кут
00:50
00:52
536 км.
8 ч. 43 мин.
Урбах
01:32
01:34
567 км.
9 ч. 25 мин.
Саратов 1
Пассажирский
03:10
03:58
643 км.
11 ч. 3 мин.
Сенная
06:12
06:14
738 км.
14 ч. 5 мин.
Вольск 2
06:49
06:51
762 км.
14 ч. 42 мин.
Балаково
07:39
07:41
796 км.
15 ч. 32 мин.
Пугачевск
09:05
09:07
864 км.
16 ч. 58 мин.
Чапаевск
11:45
11:47
987 км.
19 ч. 38 мин.
Новокуйбышевская
12:09
12:11
1007 км.
20 ч. 2 мин.
Самара
12:37
13:53
1023 км.
20 ч. 30 мин.
Кинель
14:31
14:33
1057 км.
22 ч. 24 мин.
Новоотрадная
15:14
15:16
1106 км.
23 ч. 7 мин.
Похвистнево
16:06
16:08
1167 км.
23 ч. 59 мин.
Бугуруслан
16:26
16:28
1186 км.
1 д. 0 ч. 19 мин.
Абдулино
17:48
17:56
1267 км.
1 д. 1 ч. 41 мин.
Приютово
18:33
18:36
1297 км.
1 д. 2 ч. 26 мин.
Аксаково
18:55
18:59
1316 км.
1 д. 2 ч. 48 мин.
Раевка
20:10
20:13
1367 км.
1 д. 4 ч. 3 мин.
Уфа
22:26
22:52
1467 км.
1 д. 6 ч. 19 мин.
Аша
00:22
00:24
1555 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Симская
01:04
01:05
1583 км.
1 д. 8 ч. 57 мин.
Кропачево
01:30
01:39
1601 км.
1 д. 9 ч. 23 мин.
Усть-Катав
02:07
02:09
1616 км.
1 д. 10 ч. 0 мин.
Вязовая
02:25
02:27
1627 км.
1 д. 10 ч. 18 мин.
Сулея
03:14
03:16
1669 км.
1 д. 11 ч. 7 мин.
Бердяуш
03:42
03:44
1685 км.
1 д. 11 ч. 35 мин.
Златоуст
04:43
04:45
1721 км.
1 д. 12 ч. 36 мин.
Миасс 1
05:52
05:54
1753 км.
1 д. 13 ч. 45 мин.
Чебаркуль
06:19
06:21
1768 км.
1 д. 14 ч. 12 мин.
Челябинск-Главный
07:35
08:10
1837 км.
1 д. 15 ч. 28 мин.
Каменск-Уральский
11:03
11:21
1983 км.
1 д. 18 ч. 56 мин.
Камышлов
12:41
12:43
2050 км.
1 д. 20 ч. 34 мин.
Талица
13:39
13:41
2116 км.
1 д. 21 ч. 32 мин.
Тугулым
14:27
14:29
2164 км.
1 д. 22 ч. 20 мин.
Тюмень
15:40
16:23
2223 км.
1 д. 23 ч. 33 мин.
Тобольск
19:44
20:00
2431 км.
2 д. 3 ч. 37 мин.
Юность-Комсомольская
21:24
21:26
2516 км.
2 д. 5 ч. 17 мин.
Демьянка
22:49
23:05
2600 км.
2 д. 6 ч. 42 мин.
Салым
00:37
00:39
2700 км.
2 д. 8 ч. 30 мин.
Куть-Ях
01:26
01:28
2742 км.
2 д. 9 ч. 19 мин.
Пыть-Ях
02:30
02:35
2806 км.
2 д. 10 ч. 23 мин.
Сургут
04:24
05:04
2871 км.
2 д. 12 ч. 17 мин.
Ульт Ягун
06:03
06:05
2923 км.
2 д. 13 ч. 56 мин.
Лангепасовский
07:02
07:06
2981 км.
2 д. 14 ч. 55 мин.
Мегион
08:01
08:06
3026 км.
2 д. 15 ч. 54 мин.
Нижневартовск 1
09:09
3064 км.
2 д. 17 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде хорошие новые вагоны, персонал отзывчивый и очень вежливый. Если бы сделали билеты подешевле, то вообще было бы очень хорошо, так как поездка забирает большую часть средств.
Ночью было очень холодно, до такой степени что мы с ребенком задубели просто. Пришлось покупать чай, чтобы отогреться, причем не один раз. Может быть это у них такой способ поднять продажи чая и кофе? Типа вырубим отопление и пусть покупают, чтобы согреться???
Было неудобно ехать, потому что во время поездки, а в том числе и по ночам, орали дети в соседнем купе и мешали. Тут и так обстановка не особо располагает к тому, чтобы комфортно отдохнуть, так как поезд движется и стучит. Так еще и эти за стенкой орали периодически. Делайте пожалуйста где-то пометки, чтобы можно было купить билеты и чтобы рядом не было детей!!!!
Не очень удобно, когда одна проводница на весь вагон и постоянно приходится ждать обслуживания. Под вечер сильно грела печка, духота стояла такая что открывала дверь.
В вагоне было два шикарных биотуалета, в них было все, что нужно. Вагоны чистые и ухоженные Единственное что мне не особо понравилось – так это то, что мне принесли кофе в ОБЫКНОВЕННОЙ чашке. Т.е. не одноразовом стаканчике, или в чем-то подобном. А именно в чашке. Както было противно думать что кто-то до меня из нее пил. И у нас пандемия, а тут такое.