Поезд 095Н Барнаул — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

16:14

Барнаул

2 д. 12 ч. 56 мин.

05:10

Москва

69

Маршрут следования поезда 095Н Барнаул — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Барнаул — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Барнаул

16:14

0 км.

0 ч. 0 мин.

Штабка

16:43

2 мин.

16:45

24 км.

0 ч. 29 мин.

Сарайский

17:01

2 мин.

17:03

39 км.

0 ч. 47 мин.

Ребриха

18:08

13 мин.

18:21

103 км.

1 ч. 54 мин.

Паново

18:34

2 мин.

18:36

114 км.

2 ч. 20 мин.

Подстепный

18:51

1 мин.

18:52

128 км.

2 ч. 37 мин.

Корчино

19:08

5 мин.

19:13

147 км.

2 ч. 54 мин.

Овечкино

19:34

2 мин.

19:36

171 км.

3 ч. 20 мин.

Гилевка

20:01

13 мин.

20:14

200 км.

3 ч. 47 мин.

Леньки

20:36

5 мин.

20:41

224 км.

4 ч. 22 мин.

Новоблаговещенка

21:16

5 мин.

21:21

263 км.

5 ч. 2 мин.

Остановочный пункт 51км

21:44

1 мин.

21:45

283 км.

5 ч. 30 мин.

Яготинская

21:56

6 мин.

22:02

290 км.

5 ч. 42 мин.

Остановочный пункт 24км

22:27

1 мин.

22:28

309 км.

6 ч. 13 мин.

Кильты

22:41

1 мин.

22:42

318 км.

6 ч. 27 мин.

Кулунда

23:00

73 мин.

00:13

332 км.

6 ч. 46 мин.

Табуны

00:44

3 мин.

00:47

356 км.

8 ч. 30 мин.

Славгород

01:15

20 мин.

01:35

381 км.

9 ч. 1 мин.

Красный Дол

01:55

1 мин.

01:56

399 км.

9 ч. 41 мин.

Бурла

02:21

5 мин.

02:26

424 км.

10 ч. 7 мин.

Карасук 1

03:10

30 мин.

03:40

472 км.

10 ч. 56 мин.

Осолодино

03:54

8 мин.

04:02

479 км.

11 ч. 40 мин.

Савкино

04:19

1 мин.

04:20

493 км.

12 ч. 5 мин.

Баган

04:41

5 мин.

04:46

519 км.

12 ч. 27 мин.

Купино

05:15

5 мин.

05:20

557 км.

13 ч. 1 мин.

Шипицыно

05:47

2 мин.

05:49

590 км.

13 ч. 33 мин.

Чистоозерная

06:13

5 мин.

06:18

616 км.

13 ч. 59 мин.

Остановочный пункт 56км

06:33

1 мин.

06:34

631 км.

14 ч. 19 мин.

Табулга

06:46

2 мин.

06:48

641 км.

14 ч. 32 мин.

Остановочный пункт 22км

07:06

1 мин.

07:07

662 км.

14 ч. 52 мин.

Татарская

07:30

45 мин.

08:15

682 км.

15 ч. 16 мин.

Калачинская

09:25

2 мин.

09:27

771 км.

17 ч. 11 мин.

Омск
Пассажирский

10:33

45 мин.

11:18

847 км.

18 ч. 19 мин.

Любинская

11:58

2 мин.

12:00

897 км.

19 ч. 44 мин.

Называевская

13:02

3 мин.

13:05

993 км.

20 ч. 48 мин.

Маслянская

14:04

2 мин.

14:06

1079 км.

21 ч. 50 мин.

Ишим

14:48

3 мин.

14:51

1122 км.

22 ч. 34 мин.

Голышманово

15:53

2 мин.

15:55

1198 км.

23 ч. 39 мин.

Новая Заимка

16:59

1 мин.

17:00

1290 км.

1 д. 0 ч. 45 мин.

Заводоуковская

17:19

2 мин.

17:21

1311 км.

1 д. 1 ч. 5 мин.

Ялуторовск

17:44

1 мин.

17:45

1332 км.

1 д. 1 ч. 30 мин.

Тюмень

18:43

49 мин.

19:32

1403 км.

1 д. 2 ч. 29 мин.

Еланский

22:26

2 мин.

22:28

1590 км.

1 д. 6 ч. 12 мин.

Богданович

22:54

2 мин.

22:56

1616 км.

1 д. 6 ч. 40 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

01:05

47 мин.

01:52

1704 км.

1 д. 8 ч. 51 мин.

Ревда

02:48

2 мин.

02:50

1745 км.

1 д. 10 ч. 34 мин.

Дружинино

03:26

30 мин.

03:56

1769 км.

1 д. 11 ч. 12 мин.

Бисертский Завод

04:33

1 мин.

04:34

1797 км.

1 д. 12 ч. 19 мин.

Красноуфимск

05:49

2 мин.

05:51

1881 км.

1 д. 13 ч. 35 мин.

Чад

06:50

1 мин.

06:51

1916 км.

1 д. 14 ч. 36 мин.

Чернушка

07:51

2 мин.

07:53

1985 км.

1 д. 15 ч. 37 мин.

Куеда

08:19

1 мин.

08:20

2015 км.

1 д. 16 ч. 5 мин.

Янаул

08:55

2 мин.

08:57

2059 км.

1 д. 16 ч. 41 мин.

Амзя

09:26

1 мин.

09:27

2092 км.

1 д. 17 ч. 12 мин.

Камбарка

09:38

1 мин.

09:39

2101 км.

1 д. 17 ч. 24 мин.

Сарапул

10:12

2 мин.

10:14

2135 км.

1 д. 17 ч. 58 мин.

Агрыз

11:14

15 мин.

11:29

2182 км.

1 д. 19 ч. 0 мин.

Можга

12:19

2 мин.

12:21

2232 км.

1 д. 20 ч. 5 мин.

Кизнер

13:06

2 мин.

13:08

2278 км.

1 д. 20 ч. 52 мин.

Вятские Поляны

13:45

2 мин.

13:47

2308 км.

1 д. 21 ч. 31 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

16:08

18 мин.

16:26

2436 км.

1 д. 23 ч. 54 мин.

Канаш

19:00

13 мин.

19:13

2543 км.

2 д. 2 ч. 46 мин.

Вурнары

19:45

2 мин.

19:47

2576 км.

2 д. 3 ч. 31 мин.

Сергач

21:11

2 мин.

21:13

2667 км.

2 д. 4 ч. 57 мин.

Перевозская

22:02

2 мин.

22:04

2728 км.

2 д. 5 ч. 48 мин.

Арзамас 2

22:47

2 мин.

22:49

2775 км.

2 д. 6 ч. 33 мин.

Навашино

00:11

2 мин.

00:13

2880 км.

2 д. 7 ч. 57 мин.

Муром 1

00:31

2 мин.

00:33

2891 км.

2 д. 8 ч. 17 мин.

Москва Казанская
Казанский Вокзал

05:10

3165 км.

2 д. 12 ч. 56 мин.

Информация о поезде 095Н

Планируете поездку по маршруту Барнаул — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 095Н. Этот поезд отправляется со станции Барнаул в 16:14 и прибывает на конечную станцию Москва в 05:10. Вся дорога занимает 2 д. 12 ч. 56 мин., а суммарное время стоянок составляет - 8 ч. 58 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 5078 руб.
  • стоимость купейного места – 8332 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 095Н Барнаул - Москва: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей.

Количество остановок поезда:

69 станций

Самая длинная остановка:

73 мин. – станция Кулунда

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

5078 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Алеся

    Поезд староват, комфортом фирменных современных поездов даже и не пахнет(( Вернее пахнет, но только совсем иным…. За такой комфорт который я ощущала в поезде – нужно было мне еще доплатить.

  2. Петр Викторович

    Очень удобно покупать билеты никуда даже не выходя! Брал на этом сайте. Но к сожалению поезд оказался не в самом лучшем состоянии. Очень старый и убитый.

  3. лариса

    Добрый день. Мне поездка на данном составе не понравилась. Обьясню. Ва-первых не работал кондиционер и в вагоне спустя несколько часов стало нечем дышать. Ва-вторых розеток не было чтобы подзарядить телефон. Хорошо что я взяла паувербанк. В третьих проводница балы одна на 3 вагона

  4. Антон Юрьевич

    Салют. Поезд подуставший, ехать было некомфортно. Естественно ни о каких биотуалетах и нанотехнологиях речи даже не идет. Доехал и на том спасибо

  5. ОЛЬГА

    и 6 и 7 вагоны просто ужасные!! Ехала с мамой и дочкой в разных вагонах(не было мест в 1) и мы просто в ужасе от всего того что нас окружало эти 2 дня поездки.

  6. Катя

    Спасибо за хорошее обслуживание! Поезд очень понравился!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
