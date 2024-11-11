Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 095Н Барнаул — Москва.
Маршрут следования поезда 095Н Барнаул — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Барнаул — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Барнаул
16:14
0 км.
0 ч. 0 мин.
Штабка
16:43
16:45
24 км.
0 ч. 29 мин.
Сарайский
17:01
17:03
39 км.
0 ч. 47 мин.
Ребриха
18:08
18:21
103 км.
1 ч. 54 мин.
Паново
18:34
18:36
114 км.
2 ч. 20 мин.
Подстепный
18:51
18:52
128 км.
2 ч. 37 мин.
Корчино
19:08
19:13
147 км.
2 ч. 54 мин.
Овечкино
19:34
19:36
171 км.
3 ч. 20 мин.
Гилевка
20:01
20:14
200 км.
3 ч. 47 мин.
Леньки
20:36
20:41
224 км.
4 ч. 22 мин.
Новоблаговещенка
21:16
21:21
263 км.
5 ч. 2 мин.
Остановочный пункт 51км
21:44
21:45
283 км.
5 ч. 30 мин.
Яготинская
21:56
22:02
290 км.
5 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 24км
22:27
22:28
309 км.
6 ч. 13 мин.
Кильты
22:41
22:42
318 км.
6 ч. 27 мин.
Кулунда
23:00
00:13
332 км.
6 ч. 46 мин.
Табуны
00:44
00:47
356 км.
8 ч. 30 мин.
Славгород
01:15
01:35
381 км.
9 ч. 1 мин.
Красный Дол
01:55
01:56
399 км.
9 ч. 41 мин.
Бурла
02:21
02:26
424 км.
10 ч. 7 мин.
Карасук 1
03:10
03:40
472 км.
10 ч. 56 мин.
Осолодино
03:54
04:02
479 км.
11 ч. 40 мин.
Савкино
04:19
04:20
493 км.
12 ч. 5 мин.
Баган
04:41
04:46
519 км.
12 ч. 27 мин.
Купино
05:15
05:20
557 км.
13 ч. 1 мин.
Шипицыно
05:47
05:49
590 км.
13 ч. 33 мин.
Чистоозерная
06:13
06:18
616 км.
13 ч. 59 мин.
Остановочный пункт 56км
06:33
06:34
631 км.
14 ч. 19 мин.
Табулга
06:46
06:48
641 км.
14 ч. 32 мин.
Остановочный пункт 22км
07:06
07:07
662 км.
14 ч. 52 мин.
Татарская
07:30
08:15
682 км.
15 ч. 16 мин.
Калачинская
09:25
09:27
771 км.
17 ч. 11 мин.
Омск
Пассажирский
10:33
11:18
847 км.
18 ч. 19 мин.
Любинская
11:58
12:00
897 км.
19 ч. 44 мин.
Называевская
13:02
13:05
993 км.
20 ч. 48 мин.
Маслянская
14:04
14:06
1079 км.
21 ч. 50 мин.
Ишим
14:48
14:51
1122 км.
22 ч. 34 мин.
Голышманово
15:53
15:55
1198 км.
23 ч. 39 мин.
Новая Заимка
16:59
17:00
1290 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Заводоуковская
17:19
17:21
1311 км.
1 д. 1 ч. 5 мин.
Ялуторовск
17:44
17:45
1332 км.
1 д. 1 ч. 30 мин.
Тюмень
18:43
19:32
1403 км.
1 д. 2 ч. 29 мин.
Еланский
22:26
22:28
1590 км.
1 д. 6 ч. 12 мин.
Богданович
22:54
22:56
1616 км.
1 д. 6 ч. 40 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
01:05
01:52
1704 км.
1 д. 8 ч. 51 мин.
Ревда
02:48
02:50
1745 км.
1 д. 10 ч. 34 мин.
Дружинино
03:26
03:56
1769 км.
1 д. 11 ч. 12 мин.
Бисертский Завод
04:33
04:34
1797 км.
1 д. 12 ч. 19 мин.
Красноуфимск
05:49
05:51
1881 км.
1 д. 13 ч. 35 мин.
Чад
06:50
06:51
1916 км.
1 д. 14 ч. 36 мин.
Чернушка
07:51
07:53
1985 км.
1 д. 15 ч. 37 мин.
Куеда
08:19
08:20
2015 км.
1 д. 16 ч. 5 мин.
Янаул
08:55
08:57
2059 км.
1 д. 16 ч. 41 мин.
Амзя
09:26
09:27
2092 км.
1 д. 17 ч. 12 мин.
Камбарка
09:38
09:39
2101 км.
1 д. 17 ч. 24 мин.
Сарапул
10:12
10:14
2135 км.
1 д. 17 ч. 58 мин.
Агрыз
11:14
11:29
2182 км.
1 д. 19 ч. 0 мин.
Можга
12:19
12:21
2232 км.
1 д. 20 ч. 5 мин.
Кизнер
13:06
13:08
2278 км.
1 д. 20 ч. 52 мин.
Вятские Поляны
13:45
13:47
2308 км.
1 д. 21 ч. 31 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:08
16:26
2436 км.
1 д. 23 ч. 54 мин.
Канаш
19:00
19:13
2543 км.
2 д. 2 ч. 46 мин.
Вурнары
19:45
19:47
2576 км.
2 д. 3 ч. 31 мин.
Сергач
21:11
21:13
2667 км.
2 д. 4 ч. 57 мин.
Перевозская
22:02
22:04
2728 км.
2 д. 5 ч. 48 мин.
Арзамас 2
22:47
22:49
2775 км.
2 д. 6 ч. 33 мин.
Навашино
00:11
00:13
2880 км.
2 д. 7 ч. 57 мин.
Муром 1
00:31
00:33
2891 км.
2 д. 8 ч. 17 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:10
3165 км.
2 д. 12 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поезд староват, комфортом фирменных современных поездов даже и не пахнет(( Вернее пахнет, но только совсем иным…. За такой комфорт который я ощущала в поезде – нужно было мне еще доплатить.
Очень удобно покупать билеты никуда даже не выходя! Брал на этом сайте. Но к сожалению поезд оказался не в самом лучшем состоянии. Очень старый и убитый.
Добрый день. Мне поездка на данном составе не понравилась. Обьясню. Ва-первых не работал кондиционер и в вагоне спустя несколько часов стало нечем дышать. Ва-вторых розеток не было чтобы подзарядить телефон. Хорошо что я взяла паувербанк. В третьих проводница балы одна на 3 вагона
Салют. Поезд подуставший, ехать было некомфортно. Естественно ни о каких биотуалетах и нанотехнологиях речи даже не идет. Доехал и на том спасибо
и 6 и 7 вагоны просто ужасные!! Ехала с мамой и дочкой в разных вагонах(не было мест в 1) и мы просто в ужасе от всего того что нас окружало эти 2 дня поездки.
Спасибо за хорошее обслуживание! Поезд очень понравился!