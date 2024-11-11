Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 658Н Бийск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 658Н Бийск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Бийск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Бийск
13:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зональный
13:56
13:58
21 км.
0 ч. 26 мин.
Буланиха
14:13
14:15
37 км.
0 ч. 43 мин.
Загайново
14:27
14:29
51 км.
0 ч. 57 мин.
Большая Речка
14:42
14:44
60 км.
1 ч. 12 мин.
Гордеево
15:05
15:07
74 км.
1 ч. 35 мин.
Овчинниково
15:21
15:23
85 км.
1 ч. 51 мин.
Барнаул
16:23
20:30
143 км.
2 ч. 53 мин.
Алтайская
20:50
20:55
155 км.
7 ч. 20 мин.
Сузун
22:38
22:41
271 км.
9 ч. 8 мин.
Камень-На-Оби
23:37
23:42
337 км.
10 ч. 7 мин.
Панкрушиха
00:34
00:37
404 км.
11 ч. 4 мин.
Хабары
01:09
01:12
443 км.
11 ч. 39 мин.
Краснозерское
01:37
01:40
470 км.
12 ч. 7 мин.
Карасук 1
02:40
03:12
549 км.
13 ч. 10 мин.
Осолодино
03:26
03:28
556 км.
13 ч. 56 мин.
Озерное Приволье
03:34
03:35
559 км.
14 ч. 4 мин.
Савкино
03:50
03:51
570 км.
14 ч. 20 мин.
Баган
04:14
04:16
596 км.
14 ч. 44 мин.
Остановочный пункт 162км
04:25
04:26
604 км.
14 ч. 55 мин.
Разъезд 151км
04:36
04:37
614 км.
15 ч. 6 мин.
Остановочный пункт 142км
04:46
04:47
622 км.
15 ч. 16 мин.
Купино
05:00
05:02
632 км.
15 ч. 30 мин.
Шипицыно
05:35
05:38
665 км.
16 ч. 5 мин.
Чистоозерная
06:03
06:10
691 км.
16 ч. 33 мин.
Остановочный пункт 56км
06:27
06:28
706 км.
16 ч. 57 мин.
Табулга
06:45
06:48
716 км.
17 ч. 15 мин.
Горькоозерный
07:00
07:01
728 км.
17 ч. 30 мин.
Остановочный пункт 22км
07:12
07:13
737 км.
17 ч. 42 мин.
Остановочный пункт 4км
07:34
07:35
755 км.
18 ч. 4 мин.
Татарская
07:43
08:10
758 км.
18 ч. 13 мин.
Калачинская
09:22
09:24
847 км.
19 ч. 52 мин.
Омск
Пассажирский
10:22
11:14
923 км.
20 ч. 52 мин.
Любинская
12:08
12:10
973 км.
22 ч. 38 мин.
Называевская
13:15
13:17
1069 км.
23 ч. 45 мин.
Ишим
14:58
15:13
1199 км.
1 д. 1 ч. 28 мин.
Заводоуковская
17:32
17:34
1387 км.
1 д. 4 ч. 2 мин.
Ялуторовск
17:55
17:57
1408 км.
1 д. 4 ч. 25 мин.
Тюмень
18:58
19:18
1479 км.
1 д. 5 ч. 28 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:50
01:53
1778 км.
1 д. 11 ч. 20 мин.
Дружинино
03:26
03:56
1844 км.
1 д. 13 ч. 56 мин.
Красноуфимск
05:54
06:25
1953 км.
1 д. 16 ч. 24 мин.
Чернушка
08:14
08:16
2056 км.
1 д. 18 ч. 44 мин.
Куеда
08:42
08:43
2086 км.
1 д. 19 ч. 12 мин.
Янаул
09:14
09:16
2130 км.
1 д. 19 ч. 44 мин.
Камбарка
09:54
09:55
2173 км.
1 д. 20 ч. 24 мин.
Сарапул
10:26
10:27
2207 км.
1 д. 20 ч. 56 мин.
Агрыз
11:22
11:44
2254 км.
1 д. 21 ч. 52 мин.
Можга
12:35
12:38
2304 км.
1 д. 23 ч. 5 мин.
Кизнер
13:21
13:24
2350 км.
1 д. 23 ч. 51 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:37
16:42
2508 км.
2 д. 3 ч. 7 мин.
Канаш
19:21
19:36
2615 км.
2 д. 5 ч. 51 мин.
Вурнары
20:11
20:13
2648 км.
2 д. 6 ч. 41 мин.
Сергач
21:28
21:32
2739 км.
2 д. 7 ч. 58 мин.
Перевозская
22:22
22:24
2800 км.
2 д. 8 ч. 52 мин.
Муром 1
01:03
01:05
2958 км.
2 д. 11 ч. 33 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:46
3232 км.
2 д. 16 ч. 16 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Совсем недовольна поездкой. Одни недостатки, к сожалению. Нижние полки вовсе сломаны. Вагон оказался старым, теплой воды в туалете нет, как и сиденья в том же туалете. Начальника поезда больше заботило то, чтобы ему никто не мешал спать, чем проблемы поезда. Один негатив.
Как-то раз пришлось мне проехаться в этом поезде. РЖД я и до этого не сильно взлюбил еще с раннего детства, т.к. поезд ассоциировался у меня с грязью и так называемым “быдлом”. К моему несчастью ничего не изменилось, грязь, как и была когда-то давно, так и до сих пор с этим ничего не сделали. Про туалеты и контингент поезда я вообще промолчу…
Ехали с маленьким ребёнком в жару под 40градусов, мало того, что не было кондиционера, там мы и не могли окна открывать. А проводник тем временем сказал, что нас должны были предупредить при продаже билетов, что в вагоне отсутствует кондиционер.
Ехал в вагоне номер 4. Ужасное купе, окно не закрывается, кондиционер не работает, в вагоне холодно. В туалете вагона нет никаких средств гигиены, с потолка капает вода, пол мокрый, все старое и страшное. Больше в этом поезде не поеду никогда в жизни.
Из отзывов, прочитанных ранее, поняла, что этот поезд - лотерея. Вагоны все разные. Села, обрадовалась - повезло, вагон с кондиционером. Соседние вагоны старые, их пассажиры стали ходить в наши туалеты. Туалет почти все время занят, но ладно, это можно потерпеть. Теперь о кондиционере, он выключен. Окна открывать проводники не разрешают.