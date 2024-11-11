Поезд 658Н Бийск — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

13:30

Бийск

2 д. 16 ч. 16 мин.

05:46

Москва

57

Маршрут следования поезда 658Н Бийск — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Бийск — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Бийск

13:30

0 км.

0 ч. 0 мин.

Зональный

13:56

2 мин.

13:58

21 км.

0 ч. 26 мин.

Буланиха

14:13

2 мин.

14:15

37 км.

0 ч. 43 мин.

Загайново

14:27

2 мин.

14:29

51 км.

0 ч. 57 мин.

Большая Речка

14:42

2 мин.

14:44

60 км.

1 ч. 12 мин.

Гордеево

15:05

2 мин.

15:07

74 км.

1 ч. 35 мин.

Овчинниково

15:21

2 мин.

15:23

85 км.

1 ч. 51 мин.

Барнаул

16:23

247 мин.

20:30

143 км.

2 ч. 53 мин.

Алтайская

20:50

5 мин.

20:55

155 км.

7 ч. 20 мин.

Сузун

22:38

3 мин.

22:41

271 км.

9 ч. 8 мин.

Камень-На-Оби

23:37

5 мин.

23:42

337 км.

10 ч. 7 мин.

Панкрушиха

00:34

3 мин.

00:37

404 км.

11 ч. 4 мин.

Хабары

01:09

3 мин.

01:12

443 км.

11 ч. 39 мин.

Краснозерское

01:37

3 мин.

01:40

470 км.

12 ч. 7 мин.

Карасук 1

02:40

32 мин.

03:12

549 км.

13 ч. 10 мин.

Осолодино

03:26

2 мин.

03:28

556 км.

13 ч. 56 мин.

Озерное Приволье

03:34

1 мин.

03:35

559 км.

14 ч. 4 мин.

Савкино

03:50

1 мин.

03:51

570 км.

14 ч. 20 мин.

Баган

04:14

2 мин.

04:16

596 км.

14 ч. 44 мин.

Остановочный пункт 162км

04:25

1 мин.

04:26

604 км.

14 ч. 55 мин.

Разъезд 151км

04:36

1 мин.

04:37

614 км.

15 ч. 6 мин.

Остановочный пункт 142км

04:46

1 мин.

04:47

622 км.

15 ч. 16 мин.

Купино

05:00

2 мин.

05:02

632 км.

15 ч. 30 мин.

Шипицыно

05:35

3 мин.

05:38

665 км.

16 ч. 5 мин.

Чистоозерная

06:03

7 мин.

06:10

691 км.

16 ч. 33 мин.

Остановочный пункт 56км

06:27

1 мин.

06:28

706 км.

16 ч. 57 мин.

Табулга

06:45

3 мин.

06:48

716 км.

17 ч. 15 мин.

Горькоозерный

07:00

1 мин.

07:01

728 км.

17 ч. 30 мин.

Остановочный пункт 22км

07:12

1 мин.

07:13

737 км.

17 ч. 42 мин.

Остановочный пункт 4км

07:34

1 мин.

07:35

755 км.

18 ч. 4 мин.

Татарская

07:43

27 мин.

08:10

758 км.

18 ч. 13 мин.

Калачинская

09:22

2 мин.

09:24

847 км.

19 ч. 52 мин.

Омск
Пассажирский

10:22

52 мин.

11:14

923 км.

20 ч. 52 мин.

Любинская

12:08

2 мин.

12:10

973 км.

22 ч. 38 мин.

Называевская

13:15

2 мин.

13:17

1069 км.

23 ч. 45 мин.

Ишим

14:58

15 мин.

15:13

1199 км.

1 д. 1 ч. 28 мин.

Заводоуковская

17:32

2 мин.

17:34

1387 км.

1 д. 4 ч. 2 мин.

Ялуторовск

17:55

2 мин.

17:57

1408 км.

1 д. 4 ч. 25 мин.

Тюмень

18:58

20 мин.

19:18

1479 км.

1 д. 5 ч. 28 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

00:50

63 мин.

01:53

1778 км.

1 д. 11 ч. 20 мин.

Дружинино

03:26

30 мин.

03:56

1844 км.

1 д. 13 ч. 56 мин.

Красноуфимск

05:54

31 мин.

06:25

1953 км.

1 д. 16 ч. 24 мин.

Чернушка

08:14

2 мин.

08:16

2056 км.

1 д. 18 ч. 44 мин.

Куеда

08:42

1 мин.

08:43

2086 км.

1 д. 19 ч. 12 мин.

Янаул

09:14

2 мин.

09:16

2130 км.

1 д. 19 ч. 44 мин.

Камбарка

09:54

1 мин.

09:55

2173 км.

1 д. 20 ч. 24 мин.

Сарапул

10:26

1 мин.

10:27

2207 км.

1 д. 20 ч. 56 мин.

Агрыз

11:22

22 мин.

11:44

2254 км.

1 д. 21 ч. 52 мин.

Можга

12:35

3 мин.

12:38

2304 км.

1 д. 23 ч. 5 мин.

Кизнер

13:21

3 мин.

13:24

2350 км.

1 д. 23 ч. 51 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

16:37

5 мин.

16:42

2508 км.

2 д. 3 ч. 7 мин.

Канаш

19:21

15 мин.

19:36

2615 км.

2 д. 5 ч. 51 мин.

Вурнары

20:11

2 мин.

20:13

2648 км.

2 д. 6 ч. 41 мин.

Сергач

21:28

4 мин.

21:32

2739 км.

2 д. 7 ч. 58 мин.

Перевозская

22:22

2 мин.

22:24

2800 км.

2 д. 8 ч. 52 мин.

Муром 1

01:03

2 мин.

01:05

2958 км.

2 д. 11 ч. 33 мин.

Москва Казанская
Казанский Вокзал

05:46

3232 км.

2 д. 16 ч. 16 мин.

Информация о поезде 658Н

Планируете поездку по маршруту Бийск — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 658Н. Этот поезд отправляется со станции Бийск в 13:30 и прибывает на конечную станцию Москва в 05:46. Вся дорога занимает 2 д. 16 ч. 16 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 54 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 13118 руб.
  • стоимость купейного места – 23213 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 658Н

Количество остановок поезда:

57 станций

Самая длинная остановка:

247 мин. – станция Барнаул

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

13118 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Анна

    Совсем недовольна поездкой. Одни недостатки, к сожалению. Нижние полки вовсе сломаны. Вагон оказался старым, теплой воды в туалете нет, как и сиденья в том же туалете. Начальника поезда больше заботило то, чтобы ему никто не мешал спать, чем проблемы поезда. Один негатив.

  2. Андрей П.

    Как-то раз пришлось мне проехаться в этом поезде. РЖД я и до этого не сильно взлюбил еще с раннего детства, т.к. поезд ассоциировался у меня с грязью и так называемым “быдлом”. К моему несчастью ничего не изменилось, грязь, как и была когда-то давно, так и до сих пор с этим ничего не сделали. Про туалеты и контингент поезда я вообще промолчу…

  3. Инна Косько

    Ехали с маленьким ребёнком в жару под 40градусов, мало того, что не было кондиционера, там мы и не могли окна открывать. А проводник тем временем сказал, что нас должны были предупредить при продаже билетов, что в вагоне отсутствует кондиционер.

  4. Виталя Серый

    Ехал в вагоне номер 4. Ужасное купе, окно не закрывается, кондиционер не работает, в вагоне холодно. В туалете вагона нет никаких средств гигиены, с потолка капает вода, пол мокрый, все старое и страшное. Больше в этом поезде не поеду никогда в жизни.

  5. Марианна

    Из отзывов, прочитанных ранее, поняла, что этот поезд - лотерея. Вагоны все разные. Села, обрадовалась - повезло, вагон с кондиционером. Соседние вагоны старые, их пассажиры стали ходить в наши туалеты. Туалет почти все время занят, но ладно, это можно потерпеть. Теперь о кондиционере, он выключен. Окна открывать проводники не разрешают.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
