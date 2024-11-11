Маршрут следования и продажа билетов
18:02
2 д. 11 ч. 8 мин.
05:10
54
Маршрут следования поезда 117Н Новокузнецк — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
18:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
18:43
18:48
30 км.
0 ч. 41 мин.
Киселевск
19:10
19:12
43 км.
1 ч. 8 мин.
Трудармейская
19:37
19:39
63 км.
1 ч. 35 мин.
Белово
20:28
20:36
95 км.
2 ч. 26 мин.
Егозово
21:15
21:17
129 км.
3 ч. 13 мин.
Промышленная
21:49
21:51
166 км.
3 ч. 47 мин.
Тогучин
23:10
23:15
252 км.
5 ч. 8 мин.
Новосибирск
Главный
01:21
02:18
350 км.
7 ч. 19 мин.
Чулымская
04:03
04:05
472 км.
10 ч. 1 мин.
Каргат
04:38
04:40
517 км.
10 ч. 36 мин.
Убинская
05:11
05:13
558 км.
11 ч. 9 мин.
Барабинск
06:22
06:52
641 км.
12 ч. 20 мин.
Озеро-Карачинское
07:58
08:03
729 км.
13 ч. 56 мин.
Чаны
08:19
08:21
741 км.
14 ч. 17 мин.
Татарская
08:58
09:00
792 км.
14 ч. 56 мин.
Калачинская
10:00
10:02
881 км.
15 ч. 58 мин.
Омск
Пассажирский
11:00
11:18
957 км.
16 ч. 58 мин.
Любинская
11:58
12:00
1007 км.
17 ч. 56 мин.
Называевская
13:02
13:05
1103 км.
19 ч. 0 мин.
Маслянская
14:04
14:06
1189 км.
20 ч. 2 мин.
Ишим
14:48
14:51
1232 км.
20 ч. 46 мин.
Голышманово
15:55
15:57
1308 км.
21 ч. 53 мин.
Новая Заимка
16:59
17:00
1400 км.
22 ч. 57 мин.
Заводоуковская
17:19
17:21
1421 км.
23 ч. 17 мин.
Ялуторовск
17:44
17:45
1442 км.
23 ч. 42 мин.
Тюмень
18:43
19:32
1513 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Еланский
22:26
22:28
1700 км.
1 д. 4 ч. 24 мин.
Богданович
22:54
22:56
1726 км.
1 д. 4 ч. 52 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
01:05
01:52
1814 км.
1 д. 7 ч. 3 мин.
Ревда
02:48
02:50
1855 км.
1 д. 8 ч. 46 мин.
Дружинино
03:26
03:56
1879 км.
1 д. 9 ч. 24 мин.
Бисертский Завод
04:34
04:35
1907 км.
1 д. 10 ч. 32 мин.
Красноуфимск
05:50
05:52
1991 км.
1 д. 11 ч. 48 мин.
Чад
06:50
06:51
2026 км.
1 д. 12 ч. 48 мин.
Чернушка
07:54
07:56
2095 км.
1 д. 13 ч. 52 мин.
Куеда
08:21
08:22
2125 км.
1 д. 14 ч. 19 мин.
Янаул
08:57
08:59
2169 км.
1 д. 14 ч. 55 мин.
Амзя
09:27
09:28
2202 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Камбарка
09:39
09:40
2211 км.
1 д. 15 ч. 37 мин.
Сарапул
10:13
10:15
2245 км.
1 д. 16 ч. 11 мин.
Агрыз
11:15
11:30
2292 км.
1 д. 17 ч. 13 мин.
Можга
12:22
12:24
2342 км.
1 д. 18 ч. 20 мин.
Кизнер
13:06
13:09
2388 км.
1 д. 19 ч. 4 мин.
Вятские Поляны
13:45
13:47
2418 км.
1 д. 19 ч. 43 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:08
16:29
2546 км.
1 д. 22 ч. 6 мин.
Канаш
19:00
19:13
2653 км.
2 д. 0 ч. 58 мин.
Вурнары
19:46
19:48
2686 км.
2 д. 1 ч. 44 мин.
Сергач
21:11
21:13
2777 км.
2 д. 3 ч. 9 мин.
Перевозская
22:02
22:04
2838 км.
2 д. 4 ч. 0 мин.
Арзамас 2
22:47
22:49
2885 км.
2 д. 4 ч. 45 мин.
Навашино
00:10
00:12
2990 км.
2 д. 6 ч. 8 мин.
Муром 1
00:28
00:30
3001 км.
2 д. 6 ч. 26 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:10
3275 км.
2 д. 11 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Что сказать. Проводникам было плевать на пассажиров, сами себе ходили туда-сюда, общались. Вообще безобразие. Курили в тамбуре, как будто не на работе находились, а на дискотеку пришли.
Ехать долго, поэтому обслуживание и температура внутри вагонов всегда решает в таких поездках. В этом поезде и первое и второе было на отлично делано. Очень тепло и хорошо было. Обслуживание выше всяких похвал Несколько раз при мне делали влажную уборку в вагоне. В туалете всегда была чистая туалетная бумага.
7 вагон, ехали 20 августа 2021. В туалете стоял неприятный запах – это раз. Второе – салфеток не было, спасибо что хотя бы туалетная бумага на месте.
Не удовлетворена поездкой. Проводница хамка буду жаловаться руководству.
Спасибо за хорошую поездку. В этот раз повезло с попутчиками. Единственное, что вызывало замешательство – это то, что в вагоне все ехали без масок, да еще и кашляли друг на друга по ходу поездки. Вы представляете???? Когда везде пандемия – тут все друг друга заражают. Вообще жесть.
Покупайте билеты на сайтах заблаговременно. Мне попались не самые лучшие места рядом с туалетом. Пожалел несколько раз, что не купил за месяц.