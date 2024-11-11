Поезд 117Н Новокузнецк — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:02

Новокузнецк

2 д. 11 ч. 8 мин.

05:10

Москва

54

Маршрут следования поезда 117Н Новокузнецк — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новокузнецк — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новокузнецк

18:02

0 км.

0 ч. 0 мин.

Прокопьевск

18:43

5 мин.

18:48

30 км.

0 ч. 41 мин.

Киселевск

19:10

2 мин.

19:12

43 км.

1 ч. 8 мин.

Трудармейская

19:37

2 мин.

19:39

63 км.

1 ч. 35 мин.

Белово

20:28

8 мин.

20:36

95 км.

2 ч. 26 мин.

Егозово

21:15

2 мин.

21:17

129 км.

3 ч. 13 мин.

Промышленная

21:49

2 мин.

21:51

166 км.

3 ч. 47 мин.

Тогучин

23:10

5 мин.

23:15

252 км.

5 ч. 8 мин.

Новосибирск
Главный

01:21

57 мин.

02:18

350 км.

7 ч. 19 мин.

Чулымская

04:03

2 мин.

04:05

472 км.

10 ч. 1 мин.

Каргат

04:38

2 мин.

04:40

517 км.

10 ч. 36 мин.

Убинская

05:11

2 мин.

05:13

558 км.

11 ч. 9 мин.

Барабинск

06:22

30 мин.

06:52

641 км.

12 ч. 20 мин.

Озеро-Карачинское

07:58

5 мин.

08:03

729 км.

13 ч. 56 мин.

Чаны

08:19

2 мин.

08:21

741 км.

14 ч. 17 мин.

Татарская

08:58

2 мин.

09:00

792 км.

14 ч. 56 мин.

Калачинская

10:00

2 мин.

10:02

881 км.

15 ч. 58 мин.

Омск
Пассажирский

11:00

18 мин.

11:18

957 км.

16 ч. 58 мин.

Любинская

11:58

2 мин.

12:00

1007 км.

17 ч. 56 мин.

Называевская

13:02

3 мин.

13:05

1103 км.

19 ч. 0 мин.

Маслянская

14:04

2 мин.

14:06

1189 км.

20 ч. 2 мин.

Ишим

14:48

3 мин.

14:51

1232 км.

20 ч. 46 мин.

Голышманово

15:55

2 мин.

15:57

1308 км.

21 ч. 53 мин.

Новая Заимка

16:59

1 мин.

17:00

1400 км.

22 ч. 57 мин.

Заводоуковская

17:19

2 мин.

17:21

1421 км.

23 ч. 17 мин.

Ялуторовск

17:44

1 мин.

17:45

1442 км.

23 ч. 42 мин.

Тюмень

18:43

49 мин.

19:32

1513 км.

1 д. 0 ч. 41 мин.

Еланский

22:26

2 мин.

22:28

1700 км.

1 д. 4 ч. 24 мин.

Богданович

22:54

2 мин.

22:56

1726 км.

1 д. 4 ч. 52 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

01:05

47 мин.

01:52

1814 км.

1 д. 7 ч. 3 мин.

Ревда

02:48

2 мин.

02:50

1855 км.

1 д. 8 ч. 46 мин.

Дружинино

03:26

30 мин.

03:56

1879 км.

1 д. 9 ч. 24 мин.

Бисертский Завод

04:34

1 мин.

04:35

1907 км.

1 д. 10 ч. 32 мин.

Красноуфимск

05:50

2 мин.

05:52

1991 км.

1 д. 11 ч. 48 мин.

Чад

06:50

1 мин.

06:51

2026 км.

1 д. 12 ч. 48 мин.

Чернушка

07:54

2 мин.

07:56

2095 км.

1 д. 13 ч. 52 мин.

Куеда

08:21

1 мин.

08:22

2125 км.

1 д. 14 ч. 19 мин.

Янаул

08:57

2 мин.

08:59

2169 км.

1 д. 14 ч. 55 мин.

Амзя

09:27

1 мин.

09:28

2202 км.

1 д. 15 ч. 25 мин.

Камбарка

09:39

1 мин.

09:40

2211 км.

1 д. 15 ч. 37 мин.

Сарапул

10:13

2 мин.

10:15

2245 км.

1 д. 16 ч. 11 мин.

Агрыз

11:15

15 мин.

11:30

2292 км.

1 д. 17 ч. 13 мин.

Можга

12:22

2 мин.

12:24

2342 км.

1 д. 18 ч. 20 мин.

Кизнер

13:06

3 мин.

13:09

2388 км.

1 д. 19 ч. 4 мин.

Вятские Поляны

13:45

2 мин.

13:47

2418 км.

1 д. 19 ч. 43 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

16:08

21 мин.

16:29

2546 км.

1 д. 22 ч. 6 мин.

Канаш

19:00

13 мин.

19:13

2653 км.

2 д. 0 ч. 58 мин.

Вурнары

19:46

2 мин.

19:48

2686 км.

2 д. 1 ч. 44 мин.

Сергач

21:11

2 мин.

21:13

2777 км.

2 д. 3 ч. 9 мин.

Перевозская

22:02

2 мин.

22:04

2838 км.

2 д. 4 ч. 0 мин.

Арзамас 2

22:47

2 мин.

22:49

2885 км.

2 д. 4 ч. 45 мин.

Навашино

00:10

2 мин.

00:12

2990 км.

2 д. 6 ч. 8 мин.

Муром 1

00:28

2 мин.

00:30

3001 км.

2 д. 6 ч. 26 мин.

Москва Казанская
Казанский Вокзал

05:10

3275 км.

2 д. 11 ч. 8 мин.

Погода на станциях Новокузнецк и Москва

Информация о поезде 117Н

Планируете поездку по маршруту Новокузнецк — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 117Н. Этот поезд отправляется со станции Новокузнецк в 18:02 и прибывает на конечную станцию Москва в 05:10. Вся дорога занимает 2 д. 11 ч. 8 мин., а суммарное время стоянок составляет - 6 ч. 17 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 117Н

Количество остановок поезда:

54 станции

Самая длинная остановка:

57 мин. – станция Новосибирск (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Дмитрий

    Что сказать. Проводникам было плевать на пассажиров, сами себе ходили туда-сюда, общались. Вообще безобразие. Курили в тамбуре, как будто не на работе находились, а на дискотеку пришли.

    Ответить
  2. Виталя из Ростова

    Ехать долго, поэтому обслуживание и температура внутри вагонов всегда решает в таких поездках. В этом поезде и первое и второе было на отлично делано. Очень тепло и хорошо было. Обслуживание выше всяких похвал Несколько раз при мне делали влажную уборку в вагоне. В туалете всегда была чистая туалетная бумага.

    Ответить
  3. Александра Стасюк

    7 вагон, ехали 20 августа 2021. В туалете стоял неприятный запах – это раз. Второе – салфеток не было, спасибо что хотя бы туалетная бумага на месте.

    Ответить
  4. Инна Мосина

    Не удовлетворена поездкой. Проводница хамка буду жаловаться руководству.

    Ответить
  5. Олеся

    Спасибо за хорошую поездку. В этот раз повезло с попутчиками. Единственное, что вызывало замешательство – это то, что в вагоне все ехали без масок, да еще и кашляли друг на друга по ходу поездки. Вы представляете???? Когда везде пандемия – тут все друг друга заражают. Вообще жесть.

    Ответить
  6. Петрович

    Покупайте билеты на сайтах заблаговременно. Мне попались не самые лучшие места рядом с туалетом. Пожалел несколько раз, что не купил за месяц.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
