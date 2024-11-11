Поезд 067Ы Абакан — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:15

Абакан

3 д. 3 ч. 28 мин.

17:43

Москва

70

Маршрут следования поезда 067Ы Абакан — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Абакан — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Абакан

14:15

0 км.

0 ч. 0 мин.

Капчалы

15:21

1 мин.

15:22

47 км.

1 ч. 6 мин.

Уйбат

15:55

3 мин.

15:58

74 км.

1 ч. 40 мин.

Усть-Бирь

16:21

2 мин.

16:23

88 км.

2 ч. 6 мин.

Ербинская

16:44

9 мин.

16:53

104 км.

2 ч. 29 мин.

Туманный

17:15

4 мин.

17:19

116 км.

3 ч. 0 мин.

Сон

17:37

2 мин.

17:39

127 км.

3 ч. 22 мин.

Туим

18:24

1 мин.

18:25

155 км.

4 ч. 9 мин.

Шира

18:43

10 мин.

18:53

167 км.

4 ч. 28 мин.

Июс

19:23

4 мин.

19:27

193 км.

5 ч. 8 мин.

Копьево

20:00

14 мин.

20:14

225 км.

5 ч. 45 мин.

Учум

20:44

10 мин.

20:54

243 км.

6 ч. 29 мин.

Ужур

21:14

66 мин.

22:20

259 км.

6 ч. 59 мин.

Крутояр

23:03

1 мин.

23:04

290 км.

8 ч. 48 мин.

Красная Сопка

23:27

1 мин.

23:28

304 км.

9 ч. 12 мин.

Глядень

23:45

1 мин.

23:46

314 км.

9 ч. 30 мин.

Назарово

00:21

5 мин.

00:26

342 км.

10 ч. 6 мин.

Ачинск 1

01:29

81 мин.

02:50

377 км.

11 ч. 14 мин.

Боготол

03:54

4 мин.

03:58

438 км.

13 ч. 39 мин.

Итат

04:36

2 мин.

04:38

473 км.

14 ч. 21 мин.

Тяжин

05:10

2 мин.

05:12

503 км.

14 ч. 55 мин.

Суслово

05:42

2 мин.

05:44

530 км.

15 ч. 27 мин.

Мариинск

06:08

34 мин.

06:42

552 км.

15 ч. 53 мин.

Яя

08:00

2 мин.

08:02

633 км.

17 ч. 45 мин.

Анжерская

08:28

2 мин.

08:30

660 км.

18 ч. 13 мин.

Тайга

08:57

5 мин.

09:02

686 км.

18 ч. 42 мин.

Яшкино

09:27

2 мин.

09:29

710 км.

19 ч. 12 мин.

Юрга 1

10:06

4 мин.

10:10

750 км.

19 ч. 51 мин.

Новосибирск
Главный

12:23

60 мин.

13:23

894 км.

22 ч. 8 мин.

Чулымская

15:37

2 мин.

15:39

1016 км.

1 д. 1 ч. 22 мин.

Каргат

16:12

2 мин.

16:14

1061 км.

1 д. 1 ч. 57 мин.

Убинская

16:48

2 мин.

16:50

1102 км.

1 д. 2 ч. 33 мин.

Барабинск

17:59

23 мин.

18:22

1185 км.

1 д. 3 ч. 44 мин.

Озеро-Карачинское

19:37

5 мин.

19:42

1273 км.

1 д. 5 ч. 22 мин.

Чаны

19:54

2 мин.

19:56

1285 км.

1 д. 5 ч. 39 мин.

Татарская

20:31

2 мин.

20:33

1336 км.

1 д. 6 ч. 16 мин.

Калачинская

21:26

2 мин.

21:28

1425 км.

1 д. 7 ч. 11 мин.

Омск
Пассажирский

22:25

16 мин.

22:41

1501 км.

1 д. 8 ч. 10 мин.

Называевская

00:12

2 мин.

00:14

1647 км.

1 д. 9 ч. 57 мин.

Ишим

01:47

5 мин.

01:52

1777 км.

1 д. 11 ч. 32 мин.

Заводоуковская

04:05

2 мин.

04:07

1965 км.

1 д. 13 ч. 50 мин.

Ялуторовск

04:30

2 мин.

04:32

1986 км.

1 д. 14 ч. 15 мин.

Тюмень

05:29

19 мин.

05:48

2057 км.

1 д. 15 ч. 14 мин.

Талица

07:16

2 мин.

07:18

2164 км.

1 д. 17 ч. 1 мин.

Камышлов

08:18

2 мин.

08:20

2230 км.

1 д. 18 ч. 3 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

11:21

32 мин.

11:53

2358 км.

1 д. 21 ч. 6 мин.

Первоуральск

12:38

2 мин.

12:40

2396 км.

1 д. 22 ч. 23 мин.

Шаля

14:12

2 мин.

14:14

2480 км.

1 д. 23 ч. 57 мин.

Кунгур

16:05

2 мин.

16:07

2586 км.

2 д. 1 ч. 50 мин.

Пермь 2

17:43

26 мин.

18:09

2666 км.

2 д. 3 ч. 28 мин.

Балезино

21:55

28 мин.

22:23

2853 км.

2 д. 7 ч. 40 мин.

Глазов

22:55

2 мин.

22:57

2879 км.

2 д. 8 ч. 40 мин.

Киров
Пассажирский

02:06

15 мин.

02:21

3061 км.

2 д. 11 ч. 51 мин.

Котельнич 1

03:39

2 мин.

03:41

3142 км.

2 д. 13 ч. 24 мин.

Свеча

04:21

2 мин.

04:23

3190 км.

2 д. 14 ч. 6 мин.

Шарья

06:05

14 мин.

06:19

3306 км.

2 д. 15 ч. 50 мин.

Мантурово

07:00

1 мин.

07:01

3351 км.

2 д. 16 ч. 45 мин.

Брантовка

07:25

1 мин.

07:26

3375 км.

2 д. 17 ч. 10 мин.

Нея

07:50

1 мин.

07:51

3402 км.

2 д. 17 ч. 35 мин.

Номжа

08:05

1 мин.

08:06

3418 км.

2 д. 17 ч. 50 мин.

Николо-Полома

08:18

1 мин.

08:19

3429 км.

2 д. 18 ч. 3 мин.

Антропово

08:41

1 мин.

08:42

3452 км.

2 д. 18 ч. 26 мин.

Лопарево

08:58

1 мин.

08:59

3472 км.

2 д. 18 ч. 43 мин.

Галич

09:21

2 мин.

09:23

3491 км.

2 д. 19 ч. 6 мин.

Россолово

09:41

1 мин.

09:42

3511 км.

2 д. 19 ч. 26 мин.

Буй

10:13

5 мин.

10:18

3538 км.

2 д. 19 ч. 58 мин.

Любим

11:11

3 мин.

11:14

3589 км.

2 д. 20 ч. 56 мин.

Данилов

11:55

39 мин.

12:34

3623 км.

2 д. 21 ч. 40 мин.

Ярославль
Главный

13:40

20 мин.

14:00

3688 км.

2 д. 23 ч. 25 мин.

Москва
Ярославский Вокзал

17:43

3932 км.

3 д. 3 ч. 28 мин.

Погода на станциях Абакан и Москва

Информация о поезде 067Ы

Планируете поездку по маршруту Абакан — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 067Ы. Этот поезд отправляется со станции Абакан в 14:15 и прибывает на конечную станцию Москва в 17:43. Вся дорога занимает 3 д. 3 ч. 28 мин., а суммарное время стоянок составляет - 10 ч. 28 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1589 руб.
  • стоимость купейного места – 1589 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 067Ы

Количество остановок поезда:

70 станций

Самая длинная остановка:

81 мин. – станция Ачинск 1

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1589 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 5

  1. Артем Алексеевич

    Здравствуйте! Опишу свои впечатления от поездки на этом поезде. Сразу стало напрягать то, что вагоне было душно. На протяжении всей ночи при движении поезда что-то постоянно скрипело и стучало. Не выспался совершенно, остался по итогу не доволен поездкой.

    Ответить
  2. Галина

    Цена билета не соответствует качеству! Я купила билет на этот поезд, думала что почти за 5000 рублей будет хотя бы что-то приличное. По итогу пришлось ехать в старом поезде, вопрос – ЗА ЧТО ПЛАТИМ? Разочарована.

    Ответить
  3. Алеся

    Добрый день. Поездка прошла хорошо, все понравилось. Проводники были очень приветливыми, несколько раз убирались в вагоне. Сам вагон нормальный, не грязный и вполне комфортный для длительных поездок. Мне все понравилось!

    Ответить
  4. Марианна Соловьева

    Общее впечатление осталось прекрасное! Спасибо Лидии Викторовне за обслуживание, на протяжении всей поездки! Еда в поезде была вкусная, в туалет не противно сходить. В общем могу подытожить что поездка нам очень хорошо обернулась.

    Ответить
  5. Дмитрий

    Если не ждать, что тебе будут дуть в известное место, то вполне нормальный поезд. Но все равно как-то немного дороговато.

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
