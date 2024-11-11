Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 067Ы Абакан — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 067Ы Абакан — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Абакан — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Абакан
14:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Капчалы
15:21
15:22
47 км.
1 ч. 6 мин.
Уйбат
15:55
15:58
74 км.
1 ч. 40 мин.
Усть-Бирь
16:21
16:23
88 км.
2 ч. 6 мин.
Ербинская
16:44
16:53
104 км.
2 ч. 29 мин.
Туманный
17:15
17:19
116 км.
3 ч. 0 мин.
Сон
17:37
17:39
127 км.
3 ч. 22 мин.
Туим
18:24
18:25
155 км.
4 ч. 9 мин.
Шира
18:43
18:53
167 км.
4 ч. 28 мин.
Июс
19:23
19:27
193 км.
5 ч. 8 мин.
Копьево
20:00
20:14
225 км.
5 ч. 45 мин.
Учум
20:44
20:54
243 км.
6 ч. 29 мин.
Ужур
21:14
22:20
259 км.
6 ч. 59 мин.
Крутояр
23:03
23:04
290 км.
8 ч. 48 мин.
Красная Сопка
23:27
23:28
304 км.
9 ч. 12 мин.
Глядень
23:45
23:46
314 км.
9 ч. 30 мин.
Назарово
00:21
00:26
342 км.
10 ч. 6 мин.
Ачинск 1
01:29
02:50
377 км.
11 ч. 14 мин.
Боготол
03:54
03:58
438 км.
13 ч. 39 мин.
Итат
04:36
04:38
473 км.
14 ч. 21 мин.
Тяжин
05:10
05:12
503 км.
14 ч. 55 мин.
Суслово
05:42
05:44
530 км.
15 ч. 27 мин.
Мариинск
06:08
06:42
552 км.
15 ч. 53 мин.
Яя
08:00
08:02
633 км.
17 ч. 45 мин.
Анжерская
08:28
08:30
660 км.
18 ч. 13 мин.
Тайга
08:57
09:02
686 км.
18 ч. 42 мин.
Яшкино
09:27
09:29
710 км.
19 ч. 12 мин.
Юрга 1
10:06
10:10
750 км.
19 ч. 51 мин.
Новосибирск
Главный
12:23
13:23
894 км.
22 ч. 8 мин.
Чулымская
15:37
15:39
1016 км.
1 д. 1 ч. 22 мин.
Каргат
16:12
16:14
1061 км.
1 д. 1 ч. 57 мин.
Убинская
16:48
16:50
1102 км.
1 д. 2 ч. 33 мин.
Барабинск
17:59
18:22
1185 км.
1 д. 3 ч. 44 мин.
Озеро-Карачинское
19:37
19:42
1273 км.
1 д. 5 ч. 22 мин.
Чаны
19:54
19:56
1285 км.
1 д. 5 ч. 39 мин.
Татарская
20:31
20:33
1336 км.
1 д. 6 ч. 16 мин.
Калачинская
21:26
21:28
1425 км.
1 д. 7 ч. 11 мин.
Омск
Пассажирский
22:25
22:41
1501 км.
1 д. 8 ч. 10 мин.
Называевская
00:12
00:14
1647 км.
1 д. 9 ч. 57 мин.
Ишим
01:47
01:52
1777 км.
1 д. 11 ч. 32 мин.
Заводоуковская
04:05
04:07
1965 км.
1 д. 13 ч. 50 мин.
Ялуторовск
04:30
04:32
1986 км.
1 д. 14 ч. 15 мин.
Тюмень
05:29
05:48
2057 км.
1 д. 15 ч. 14 мин.
Талица
07:16
07:18
2164 км.
1 д. 17 ч. 1 мин.
Камышлов
08:18
08:20
2230 км.
1 д. 18 ч. 3 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
11:21
11:53
2358 км.
1 д. 21 ч. 6 мин.
Первоуральск
12:38
12:40
2396 км.
1 д. 22 ч. 23 мин.
Шаля
14:12
14:14
2480 км.
1 д. 23 ч. 57 мин.
Кунгур
16:05
16:07
2586 км.
2 д. 1 ч. 50 мин.
Пермь 2
17:43
18:09
2666 км.
2 д. 3 ч. 28 мин.
Балезино
21:55
22:23
2853 км.
2 д. 7 ч. 40 мин.
Глазов
22:55
22:57
2879 км.
2 д. 8 ч. 40 мин.
Киров
Пассажирский
02:06
02:21
3061 км.
2 д. 11 ч. 51 мин.
Котельнич 1
03:39
03:41
3142 км.
2 д. 13 ч. 24 мин.
Свеча
04:21
04:23
3190 км.
2 д. 14 ч. 6 мин.
Шарья
06:05
06:19
3306 км.
2 д. 15 ч. 50 мин.
Мантурово
07:00
07:01
3351 км.
2 д. 16 ч. 45 мин.
Брантовка
07:25
07:26
3375 км.
2 д. 17 ч. 10 мин.
Нея
07:50
07:51
3402 км.
2 д. 17 ч. 35 мин.
Номжа
08:05
08:06
3418 км.
2 д. 17 ч. 50 мин.
Николо-Полома
08:18
08:19
3429 км.
2 д. 18 ч. 3 мин.
Антропово
08:41
08:42
3452 км.
2 д. 18 ч. 26 мин.
Лопарево
08:58
08:59
3472 км.
2 д. 18 ч. 43 мин.
Галич
09:21
09:23
3491 км.
2 д. 19 ч. 6 мин.
Россолово
09:41
09:42
3511 км.
2 д. 19 ч. 26 мин.
Буй
10:13
10:18
3538 км.
2 д. 19 ч. 58 мин.
Любим
11:11
11:14
3589 км.
2 д. 20 ч. 56 мин.
Данилов
11:55
12:34
3623 км.
2 д. 21 ч. 40 мин.
Ярославль
Главный
13:40
14:00
3688 км.
2 д. 23 ч. 25 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
17:43
3932 км.
3 д. 3 ч. 28 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Абакан → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Здравствуйте! Опишу свои впечатления от поездки на этом поезде. Сразу стало напрягать то, что вагоне было душно. На протяжении всей ночи при движении поезда что-то постоянно скрипело и стучало. Не выспался совершенно, остался по итогу не доволен поездкой.
Цена билета не соответствует качеству! Я купила билет на этот поезд, думала что почти за 5000 рублей будет хотя бы что-то приличное. По итогу пришлось ехать в старом поезде, вопрос – ЗА ЧТО ПЛАТИМ? Разочарована.
Добрый день. Поездка прошла хорошо, все понравилось. Проводники были очень приветливыми, несколько раз убирались в вагоне. Сам вагон нормальный, не грязный и вполне комфортный для длительных поездок. Мне все понравилось!
Общее впечатление осталось прекрасное! Спасибо Лидии Викторовне за обслуживание, на протяжении всей поездки! Еда в поезде была вкусная, в туалет не противно сходить. В общем могу подытожить что поездка нам очень хорошо обернулась.
Если не ждать, что тебе будут дуть в известное место, то вполне нормальный поезд. Но все равно как-то немного дороговато.