Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 117У Новокузнецк — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
18:00
2 д. 11 ч. 38 мин.
05:38
43
Маршрут следования поезда 117У Новокузнецк — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
18:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
18:44
18:54
30 км.
0 ч. 44 мин.
Киселевск
19:16
19:19
43 км.
1 ч. 16 мин.
Трудармейская
19:43
19:46
63 км.
1 ч. 43 мин.
Белово
20:35
21:01
95 км.
2 ч. 35 мин.
Егозово
21:43
21:46
129 км.
3 ч. 43 мин.
Промышленная
22:20
22:25
166 км.
4 ч. 20 мин.
Тогучин
23:41
00:28
252 км.
5 ч. 41 мин.
Инская
02:22
02:23
338 км.
8 ч. 22 мин.
Новосибирск
Главный
02:57
03:48
354 км.
8 ч. 57 мин.
Обь
04:11
04:13
365 км.
10 ч. 11 мин.
Чулымская
05:44
05:46
477 км.
11 ч. 44 мин.
Барабинск
07:26
07:56
645 км.
13 ч. 26 мин.
Чаны
09:00
09:05
745 км.
15 ч. 0 мин.
Татарская
09:38
09:40
796 км.
15 ч. 38 мин.
Калачинская
10:36
10:38
885 км.
16 ч. 36 мин.
Омск
Пассажирский
11:39
12:11
961 км.
17 ч. 39 мин.
Называевская
13:48
13:50
1107 км.
19 ч. 48 мин.
Ишим
15:28
15:43
1237 км.
21 ч. 28 мин.
Тюмень
19:18
19:38
1506 км.
1 д. 1 ч. 18 мин.
Еланский
22:39
22:41
1693 км.
1 д. 4 ч. 39 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:39
02:03
1807 км.
1 д. 6 ч. 39 мин.
Дружинино
03:36
04:06
1873 км.
1 д. 9 ч. 36 мин.
Красноуфимск
06:04
06:06
1982 км.
1 д. 12 ч. 4 мин.
Чад
07:01
07:02
2017 км.
1 д. 13 ч. 1 мин.
Чернушка
08:04
08:06
2086 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Янаул
09:04
09:06
2160 км.
1 д. 15 ч. 4 мин.
Амзя
09:35
09:36
2193 км.
1 д. 15 ч. 35 мин.
Сарапул
10:15
10:17
2236 км.
1 д. 16 ч. 15 мин.
Агрыз
11:12
11:34
2283 км.
1 д. 17 ч. 12 мин.
Можга
12:25
12:28
2333 км.
1 д. 18 ч. 25 мин.
Кизнер
13:11
13:14
2379 км.
1 д. 19 ч. 11 мин.
Вятские Поляны
14:02
14:04
2409 км.
1 д. 20 ч. 2 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
16:25
16:30
2537 км.
1 д. 22 ч. 25 мин.
Канаш
19:08
19:23
2644 км.
2 д. 1 ч. 8 мин.
Шумерля
20:21
20:23
2711 км.
2 д. 2 ч. 21 мин.
Сергач
21:14
21:18
2768 км.
2 д. 3 ч. 14 мин.
Бобыльская
22:30
22:32
2848 км.
2 д. 4 ч. 30 мин.
Арзамас 2
22:57
22:59
2873 км.
2 д. 4 ч. 57 мин.
Навашино
00:33
00:35
2978 км.
2 д. 6 ч. 33 мин.
Муром 1
00:51
00:53
2989 км.
2 д. 6 ч. 51 мин.
Вековка
01:57
02:25
3065 км.
2 д. 7 ч. 57 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:38
3264 км.
2 д. 11 ч. 38 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Новокузнецк → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Когда уже РЖД проведет во все поезда нормальный вайфай и спутниковый интернет на сами поезда!? Уже даже в космос слетали, а обычный комфорт организовать не могут!
Не знаю как вам, а мне поезд не понравился. Отношение проводницы было вроде бы на первый взгляд нормальное, но вот не хватало какого-то тепла. Я в прошлый раз ехало и это было сразу видно, когда человеку нравится его работа и он спокойно ей занимается. А тут было видно только то, что проводница устала и ничего не хочет но ей приходится заниматься с пассажирами и обслуживать их.
Спасибо! Очень крутой поезд! И очень сильное впечатление от поездки оказывают на вас сами пассажиры! Которые едут рядом с вами
Доброго дня. Ехала с внучкой 6 лет в Москву. Поездка нам очень понравилась спасибо.
Обычный поезд. Есть свои недочеты. Например 2 раза не было туалетной бумаги, когда я ходила в туалет. Благо подготовленная и с собой брала свою.
Что ни говори, а поезда улучшаются. Это видно хотя бы если сравнить с теми составами, которые ездили лет 7 назад. Уже прогресс виде.н. Будем надеяться что и дальше он продолжится.