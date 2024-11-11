Поезд 117У Новокузнецк — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

18:00

Новокузнецк

2 д. 11 ч. 38 мин.

05:38

Москва

43

Купить билеты

Маршрут следования поезда 117У Новокузнецк — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новокузнецк — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новокузнецк

18:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Прокопьевск

18:44

10 мин.

18:54

30 км.

0 ч. 44 мин.

Киселевск

19:16

3 мин.

19:19

43 км.

1 ч. 16 мин.

Трудармейская

19:43

3 мин.

19:46

63 км.

1 ч. 43 мин.

Белово

20:35

26 мин.

21:01

95 км.

2 ч. 35 мин.

Егозово

21:43

3 мин.

21:46

129 км.

3 ч. 43 мин.

Промышленная

22:20

5 мин.

22:25

166 км.

4 ч. 20 мин.

Тогучин

23:41

47 мин.

00:28

252 км.

5 ч. 41 мин.

Инская

02:22

1 мин.

02:23

338 км.

8 ч. 22 мин.

Новосибирск
Главный

02:57

51 мин.

03:48

354 км.

8 ч. 57 мин.

Обь

04:11

2 мин.

04:13

365 км.

10 ч. 11 мин.

Чулымская

05:44

2 мин.

05:46

477 км.

11 ч. 44 мин.

Барабинск

07:26

30 мин.

07:56

645 км.

13 ч. 26 мин.

Чаны

09:00

5 мин.

09:05

745 км.

15 ч. 0 мин.

Татарская

09:38

2 мин.

09:40

796 км.

15 ч. 38 мин.

Калачинская

10:36

2 мин.

10:38

885 км.

16 ч. 36 мин.

Омск
Пассажирский

11:39

32 мин.

12:11

961 км.

17 ч. 39 мин.

Называевская

13:48

2 мин.

13:50

1107 км.

19 ч. 48 мин.

Ишим

15:28

15 мин.

15:43

1237 км.

21 ч. 28 мин.

Тюмень

19:18

20 мин.

19:38

1506 км.

1 д. 1 ч. 18 мин.

Еланский

22:39

2 мин.

22:41

1693 км.

1 д. 4 ч. 39 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

00:39

84 мин.

02:03

1807 км.

1 д. 6 ч. 39 мин.

Дружинино

03:36

30 мин.

04:06

1873 км.

1 д. 9 ч. 36 мин.

Красноуфимск

06:04

2 мин.

06:06

1982 км.

1 д. 12 ч. 4 мин.

Чад

07:01

1 мин.

07:02

2017 км.

1 д. 13 ч. 1 мин.

Чернушка

08:04

2 мин.

08:06

2086 км.

1 д. 14 ч. 4 мин.

Янаул

09:04

2 мин.

09:06

2160 км.

1 д. 15 ч. 4 мин.

Амзя

09:35

1 мин.

09:36

2193 км.

1 д. 15 ч. 35 мин.

Сарапул

10:15

2 мин.

10:17

2236 км.

1 д. 16 ч. 15 мин.

Агрыз

11:12

22 мин.

11:34

2283 км.

1 д. 17 ч. 12 мин.

Можга

12:25

3 мин.

12:28

2333 км.

1 д. 18 ч. 25 мин.

Кизнер

13:11

3 мин.

13:14

2379 км.

1 д. 19 ч. 11 мин.

Вятские Поляны

14:02

2 мин.

14:04

2409 км.

1 д. 20 ч. 2 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

16:25

5 мин.

16:30

2537 км.

1 д. 22 ч. 25 мин.

Канаш

19:08

15 мин.

19:23

2644 км.

2 д. 1 ч. 8 мин.

Шумерля

20:21

2 мин.

20:23

2711 км.

2 д. 2 ч. 21 мин.

Сергач

21:14

4 мин.

21:18

2768 км.

2 д. 3 ч. 14 мин.

Бобыльская

22:30

2 мин.

22:32

2848 км.

2 д. 4 ч. 30 мин.

Арзамас 2

22:57

2 мин.

22:59

2873 км.

2 д. 4 ч. 57 мин.

Навашино

00:33

2 мин.

00:35

2978 км.

2 д. 6 ч. 33 мин.

Муром 1

00:51

2 мин.

00:53

2989 км.

2 д. 6 ч. 51 мин.

Вековка

01:57

28 мин.

02:25

3065 км.

2 д. 7 ч. 57 мин.

Москва Казанская
Казанский Вокзал

05:38

3264 км.

2 д. 11 ч. 38 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Новокузнецк → Москва Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Новокузнецк и Москва

Информация о поезде 117У

Планируете поездку по маршруту Новокузнецк — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 117У. Этот поезд отправляется со станции Новокузнецк в 18:00 и прибывает на конечную станцию Москва в 05:38. Вся дорога занимает 2 д. 11 ч. 38 мин., а суммарное время стоянок составляет - 7 ч. 59 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 117У

Количество остановок поезда:

43 станции

Самая длинная остановка:

84 мин. – станция Екатеринбург (Пассажирский)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Толя Нарком

    Когда уже РЖД проведет во все поезда нормальный вайфай и спутниковый интернет на сами поезда!? Уже даже в космос слетали, а обычный комфорт организовать не могут!

    Ответить
  2. Светлана Данииловна

    Не знаю как вам, а мне поезд не понравился. Отношение проводницы было вроде бы на первый взгляд нормальное, но вот не хватало какого-то тепла. Я в прошлый раз ехало и это было сразу видно, когда человеку нравится его работа и он спокойно ей занимается. А тут было видно только то, что проводница устала и ничего не хочет но ей приходится заниматься с пассажирами и обслуживать их.

    Ответить
  3. Масик :)

    Спасибо! Очень крутой поезд! И очень сильное впечатление от поездки оказывают на вас сами пассажиры! Которые едут рядом с вами

    Ответить
  4. Женька

    Доброго дня. Ехала с внучкой 6 лет в Москву. Поездка нам очень понравилась спасибо.

    Ответить
  5. Вероника

    Обычный поезд. Есть свои недочеты. Например 2 раза не было туалетной бумаги, когда я ходила в туалет. Благо подготовленная и с собой брала свою.

    Ответить
  6. Гена

    Что ни говори, а поезда улучшаются. Это видно хотя бы если сравнить с теми составами, которые ездили лет 7 назад. Уже прогресс виде.н. Будем надеяться что и дальше он продолжится.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 117У:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
