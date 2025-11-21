Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 901Ы Красноярск — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
04:50
2 д. 11 ч. 10 мин.
16:00
27
Маршрут следования поезда 901Ы Красноярск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Красноярск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Красноярск
Пассажирский
04:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ачинск 1
07:37
07:40
146 км.
2 ч. 47 мин.
Боготол
08:40
08:41
207 км.
3 ч. 50 мин.
Тяжин
09:43
09:44
270 км.
4 ч. 53 мин.
Мариинск
10:34
11:08
319 км.
5 ч. 44 мин.
Яя
12:25
12:29
400 км.
7 ч. 35 мин.
Анжерская
12:54
13:09
427 км.
8 ч. 4 мин.
Тайга
13:40
14:10
453 км.
8 ч. 50 мин.
Яшкино
14:40
14:42
477 км.
9 ч. 50 мин.
Юрга 1
15:21
15:26
517 км.
10 ч. 31 мин.
Новосибирск
Главный
17:45
18:42
661 км.
12 ч. 55 мин.
Барабинск
21:50
22:20
951 км.
17 ч. 0 мин.
Озеро-Карачинское
23:27
23:32
1039 км.
18 ч. 37 мин.
Татарская
00:23
00:25
1102 км.
19 ч. 33 мин.
Омск
Пассажирский
02:10
02:30
1268 км.
21 ч. 20 мин.
Тюмень
09:41
10:00
1814 км.
1 д. 4 ч. 51 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
14:37
15:01
2113 км.
1 д. 9 ч. 47 мин.
Пермь 2
20:28
20:48
2406 км.
1 д. 15 ч. 38 мин.
Балезино
00:12
00:42
2593 км.
1 д. 19 ч. 22 мин.
Глазов
01:08
01:10
2619 км.
1 д. 20 ч. 18 мин.
Зуевка
02:25
02:27
2713 км.
1 д. 21 ч. 35 мин.
Киров
Пассажирский
03:55
04:10
2801 км.
1 д. 23 ч. 5 мин.
Семенов
08:32
08:34
3166 км.
2 д. 3 ч. 42 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
09:24
09:38
3227 км.
2 д. 4 ч. 34 мин.
Ковров 1
11:32
11:34
3389 км.
2 д. 6 ч. 42 мин.
Владимир
12:36
13:09
3449 км.
2 д. 7 ч. 46 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
16:00
3625 км.
2 д. 11 ч. 10 мин.
