Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 075Э Нерюнгри — Москва
Продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 075Э Нерюнгри — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Нерюнгри — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Нерюнгри
22:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Беркакит
23:11
23:14
8 км.
0 ч. 14 мин.
Оборчо
23:36
23:37
23 км.
0 ч. 39 мин.
Окурдан
00:08
00:09
46 км.
1 ч. 11 мин.
Золотинка
00:30
00:31
54 км.
1 ч. 33 мин.
Аям
00:58
00:59
67 км.
2 ч. 1 мин.
Нагорная Якутская
01:26
01:27
83 км.
2 ч. 29 мин.
Якутский
01:44
01:45
90 км.
2 ч. 47 мин.
Рихард Зорге
02:05
02:06
100 км.
3 ч. 8 мин.
Могот
02:31
02:32
116 км.
3 ч. 34 мин.
Гилюй
03:03
03:04
139 км.
4 ч. 6 мин.
Бестужево
03:24
03:25
155 км.
4 ч. 27 мин.
Тында
03:58
05:55
178 км.
5 ч. 1 мин.
Кувыкта
06:45
06:47
211 км.
7 ч. 48 мин.
Хорогочи
07:34
07:36
246 км.
8 ч. 37 мин.
Лумбир
08:09
08:14
270 км.
9 ч. 12 мин.
Ларба
08:48
08:50
291 км.
9 ч. 51 мин.
Лопча
09:47
09:50
328 км.
10 ч. 50 мин.
Чильчи
10:39
10:42
363 км.
11 ч. 42 мин.
Ункур
11:27
11:28
387 км.
12 ч. 30 мин.
Дюгабуль
12:04
12:10
412 км.
13 ч. 7 мин.
Юктали
13:06
13:50
443 км.
14 ч. 9 мин.
Олекма
15:55
16:00
515 км.
16 ч. 58 мин.
Хани
17:20
17:25
563 км.
18 ч. 23 мин.
Икабья
19:38
19:40
635 км.
20 ч. 41 мин.
Новая Чара
20:14
21:14
672 км.
21 ч. 17 мин.
Куанда
23:33
23:41
816 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Таксимо
01:04
01:49
892 км.
1 д. 2 ч. 7 мин.
Окусикан
03:43
03:49
973 км.
1 д. 4 ч. 46 мин.
Кюхельбекерская
04:59
05:01
1019 км.
1 д. 6 ч. 2 мин.
Новый Уоян
06:04
06:17
1086 км.
1 д. 7 ч. 7 мин.
Ангоя
07:12
07:14
1139 км.
1 д. 8 ч. 15 мин.
Кичера
08:02
08:04
1189 км.
1 д. 9 ч. 5 мин.
Нижнеангарск
08:58
09:00
1222 км.
1 д. 10 ч. 1 мин.
Северобайкальск
09:30
10:45
1247 км.
1 д. 10 ч. 33 мин.
Кунерма
12:11
12:13
1304 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Улькан
13:16
13:21
1347 км.
1 д. 14 ч. 19 мин.
Киренга
14:00
14:05
1383 км.
1 д. 15 ч. 3 мин.
Небель
14:47
14:49
1415 км.
1 д. 15 ч. 50 мин.
Ния
15:20
15:22
1440 км.
1 д. 16 ч. 23 мин.
Звездная
16:07
16:09
1467 км.
1 д. 17 ч. 10 мин.
Лена
17:25
17:55
1513 км.
1 д. 18 ч. 28 мин.
Янталь
18:41
18:42
1546 км.
1 д. 19 ч. 44 мин.
Ручей
18:55
18:56
1555 км.
1 д. 19 ч. 58 мин.
Коршуниха-Ангарская
20:41
20:54
1620 км.
1 д. 21 ч. 44 мин.
Видим
22:22
22:23
1685 км.
1 д. 23 ч. 25 мин.
Гидростроитель
00:11
00:13
1761 км.
2 д. 1 ч. 14 мин.
Падунские Пороги
00:33
00:36
1772 км.
2 д. 1 ч. 36 мин.
Анзеби
01:09
01:12
1795 км.
2 д. 2 ч. 12 мин.
Вихоревка
01:39
02:04
1814 км.
2 д. 2 ч. 42 мин.
Чуна
04:02
04:04
1909 км.
2 д. 5 ч. 5 мин.
Тайшет
05:57
06:49
2012 км.
2 д. 7 ч. 0 мин.
Решоты
07:47
07:48
2066 км.
2 д. 8 ч. 50 мин.
Иланская
08:57
09:19
2136 км.
2 д. 10 ч. 0 мин.
Канск-Енисейский
09:50
09:52
2159 км.
2 д. 10 ч. 53 мин.
Заозерная
10:55
10:56
2226 км.
2 д. 11 ч. 58 мин.
Уяр
11:30
11:31
2254 км.
2 д. 12 ч. 33 мин.
Красноярск
Пассажирский
13:29
14:20
2350 км.
2 д. 14 ч. 32 мин.
Ачинск 1
17:14
17:16
2496 км.
2 д. 18 ч. 17 мин.
Боготол
18:10
18:12
2557 км.
2 д. 19 ч. 13 мин.
Мариинск
20:06
20:32
2667 км.
2 д. 21 ч. 9 мин.
Тайга
22:36
22:39
2799 км.
2 д. 23 ч. 39 мин.
Юрга 1
23:46
23:48
2861 км.
3 д. 0 ч. 49 мин.
Новосибирск
Главный
02:00
02:50
3005 км.
3 д. 3 ч. 3 мин.
Чулымская
04:46
04:48
3127 км.
3 д. 5 ч. 49 мин.
Барабинск
07:02
07:32
3295 км.
3 д. 8 ч. 5 мин.
Озеро-Карачинское
08:34
08:38
3383 км.
3 д. 9 ч. 37 мин.
Татарская
09:26
09:28
3446 км.
3 д. 10 ч. 29 мин.
Омск
Пассажирский
11:27
11:47
3612 км.
3 д. 12 ч. 30 мин.
Ишим
15:17
15:32
3888 км.
3 д. 16 ч. 20 мин.
Тюмень
19:08
19:28
4157 км.
3 д. 20 ч. 11 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
00:30
01:20
4456 км.
4 д. 1 ч. 33 мин.
Дружинино
02:46
03:16
4522 км.
4 д. 3 ч. 49 мин.
Красноуфимск
05:27
05:29
4631 км.
4 д. 6 ч. 30 мин.
Чернушка
07:40
07:42
4734 км.
4 д. 8 ч. 43 мин.
Янаул
08:39
08:41
4808 км.
4 д. 9 ч. 42 мин.
Сарапул
09:55
09:57
4881 км.
4 д. 10 ч. 58 мин.
Агрыз
10:52
11:13
4928 км.
4 д. 11 ч. 55 мин.
Можга
12:03
12:06
4978 км.
4 д. 13 ч. 6 мин.
Вятские Поляны
13:22
13:23
5053 км.
4 д. 14 ч. 25 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
15:50
15:55
5181 км.
4 д. 16 ч. 53 мин.
Канаш
18:30
18:45
5288 км.
4 д. 19 ч. 33 мин.
Пильна
20:10
20:12
5385 км.
4 д. 21 ч. 13 мин.
Арзамас 2
22:19
22:22
5516 км.
4 д. 23 ч. 22 мин.
Муром 1
00:08
00:11
5632 км.
5 д. 1 ч. 11 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:42
5906 км.
5 д. 5 ч. 45 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Это дикий ужас. Не ожидал, что такое говно еще ездит по рельсам. 1 из 10
Здравствуйте. Я сразу перейду к делу. Розетки есть, но они не работают, вагоны пошарпанные, купе старые, ехать невозможно. Впечатление отвратительное.
За неимением других вариантов пришлось ехать на этом поезде. По итогу в середине пути у нас просто выключилось освещение. И до конца поездки так и не включилось. Во время подъезда к станции проводники и люди повключали фонарики на телефонах.
Поезд – окей терпеть можно. Но рекомендую брать с собой в поездку удлиннитель, ибо одна розетка на 6 человек это вообще ни к черту.
Просто кошмар а не поезд. Я никогда не писала отзывы но для этого поезда я напишу. Туалеты грязные, вагоны старые, просто дикость как такое выпустили на линию. Никогда на этом поезде больше не поеду.
Поездка прошла хорошо, спасибо за отличное времяпровождение.