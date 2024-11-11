Поезд 075Э Нерюнгри — Москва

Маршрут следования и продажа билетов

Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 075Э Нерюнгри — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.

Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

22:57

Нерюнгри

5 д. 5 ч. 45 мин.

04:42

Москва

86

Купить билеты

Маршрут следования поезда 075Э Нерюнгри — Москва на карте со всеми остановками

Расписание поезда Нерюнгри — Москва с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Нерюнгри

22:57

0 км.

0 ч. 0 мин.

Беркакит

23:11

3 мин.

23:14

8 км.

0 ч. 14 мин.

Оборчо

23:36

1 мин.

23:37

23 км.

0 ч. 39 мин.

Окурдан

00:08

1 мин.

00:09

46 км.

1 ч. 11 мин.

Золотинка

00:30

1 мин.

00:31

54 км.

1 ч. 33 мин.

Аям

00:58

1 мин.

00:59

67 км.

2 ч. 1 мин.

Нагорная Якутская

01:26

1 мин.

01:27

83 км.

2 ч. 29 мин.

Якутский

01:44

1 мин.

01:45

90 км.

2 ч. 47 мин.

Рихард Зорге

02:05

1 мин.

02:06

100 км.

3 ч. 8 мин.

Могот

02:31

1 мин.

02:32

116 км.

3 ч. 34 мин.

Гилюй

03:03

1 мин.

03:04

139 км.

4 ч. 6 мин.

Бестужево

03:24

1 мин.

03:25

155 км.

4 ч. 27 мин.

Тында

03:58

117 мин.

05:55

178 км.

5 ч. 1 мин.

Кувыкта

06:45

2 мин.

06:47

211 км.

7 ч. 48 мин.

Хорогочи

07:34

2 мин.

07:36

246 км.

8 ч. 37 мин.

Лумбир

08:09

5 мин.

08:14

270 км.

9 ч. 12 мин.

Ларба

08:48

2 мин.

08:50

291 км.

9 ч. 51 мин.

Лопча

09:47

3 мин.

09:50

328 км.

10 ч. 50 мин.

Чильчи

10:39

3 мин.

10:42

363 км.

11 ч. 42 мин.

Ункур

11:27

1 мин.

11:28

387 км.

12 ч. 30 мин.

Дюгабуль

12:04

6 мин.

12:10

412 км.

13 ч. 7 мин.

Юктали

13:06

44 мин.

13:50

443 км.

14 ч. 9 мин.

Олекма

15:55

5 мин.

16:00

515 км.

16 ч. 58 мин.

Хани

17:20

5 мин.

17:25

563 км.

18 ч. 23 мин.

Икабья

19:38

2 мин.

19:40

635 км.

20 ч. 41 мин.

Новая Чара

20:14

60 мин.

21:14

672 км.

21 ч. 17 мин.

Куанда

23:33

8 мин.

23:41

816 км.

1 д. 0 ч. 36 мин.

Таксимо

01:04

45 мин.

01:49

892 км.

1 д. 2 ч. 7 мин.

Окусикан

03:43

6 мин.

03:49

973 км.

1 д. 4 ч. 46 мин.

Кюхельбекерская

04:59

2 мин.

05:01

1019 км.

1 д. 6 ч. 2 мин.

Новый Уоян

06:04

13 мин.

06:17

1086 км.

1 д. 7 ч. 7 мин.

Ангоя

07:12

2 мин.

07:14

1139 км.

1 д. 8 ч. 15 мин.

Кичера

08:02

2 мин.

08:04

1189 км.

1 д. 9 ч. 5 мин.

Нижнеангарск

08:58

2 мин.

09:00

1222 км.

1 д. 10 ч. 1 мин.

Северобайкальск

09:30

75 мин.

10:45

1247 км.

1 д. 10 ч. 33 мин.

Кунерма

12:11

2 мин.

12:13

1304 км.

1 д. 13 ч. 14 мин.

Улькан

13:16

5 мин.

13:21

1347 км.

1 д. 14 ч. 19 мин.

Киренга

14:00

5 мин.

14:05

1383 км.

1 д. 15 ч. 3 мин.

Небель

14:47

2 мин.

14:49

1415 км.

1 д. 15 ч. 50 мин.

Ния

15:20

2 мин.

15:22

1440 км.

1 д. 16 ч. 23 мин.

Звездная

16:07

2 мин.

16:09

1467 км.

1 д. 17 ч. 10 мин.

Лена

17:25

30 мин.

17:55

1513 км.

1 д. 18 ч. 28 мин.

Янталь

18:41

1 мин.

18:42

1546 км.

1 д. 19 ч. 44 мин.

Ручей

18:55

1 мин.

18:56

1555 км.

1 д. 19 ч. 58 мин.

Коршуниха-Ангарская

20:41

13 мин.

20:54

1620 км.

1 д. 21 ч. 44 мин.

Видим

22:22

1 мин.

22:23

1685 км.

1 д. 23 ч. 25 мин.

Гидростроитель

00:11

2 мин.

00:13

1761 км.

2 д. 1 ч. 14 мин.

Падунские Пороги

00:33

3 мин.

00:36

1772 км.

2 д. 1 ч. 36 мин.

Анзеби

01:09

3 мин.

01:12

1795 км.

2 д. 2 ч. 12 мин.

Вихоревка

01:39

25 мин.

02:04

1814 км.

2 д. 2 ч. 42 мин.

Чуна

04:02

2 мин.

04:04

1909 км.

2 д. 5 ч. 5 мин.

Тайшет

05:57

52 мин.

06:49

2012 км.

2 д. 7 ч. 0 мин.

Решоты

07:47

1 мин.

07:48

2066 км.

2 д. 8 ч. 50 мин.

Иланская

08:57

22 мин.

09:19

2136 км.

2 д. 10 ч. 0 мин.

Канск-Енисейский

09:50

2 мин.

09:52

2159 км.

2 д. 10 ч. 53 мин.

Заозерная

10:55

1 мин.

10:56

2226 км.

2 д. 11 ч. 58 мин.

Уяр

11:30

1 мин.

11:31

2254 км.

2 д. 12 ч. 33 мин.

Красноярск
Пассажирский

13:29

51 мин.

14:20

2350 км.

2 д. 14 ч. 32 мин.

Ачинск 1

17:14

2 мин.

17:16

2496 км.

2 д. 18 ч. 17 мин.

Боготол

18:10

2 мин.

18:12

2557 км.

2 д. 19 ч. 13 мин.

Мариинск

20:06

26 мин.

20:32

2667 км.

2 д. 21 ч. 9 мин.

Тайга

22:36

3 мин.

22:39

2799 км.

2 д. 23 ч. 39 мин.

Юрга 1

23:46

2 мин.

23:48

2861 км.

3 д. 0 ч. 49 мин.

Новосибирск
Главный

02:00

50 мин.

02:50

3005 км.

3 д. 3 ч. 3 мин.

Чулымская

04:46

2 мин.

04:48

3127 км.

3 д. 5 ч. 49 мин.

Барабинск

07:02

30 мин.

07:32

3295 км.

3 д. 8 ч. 5 мин.

Озеро-Карачинское

08:34

4 мин.

08:38

3383 км.

3 д. 9 ч. 37 мин.

Татарская

09:26

2 мин.

09:28

3446 км.

3 д. 10 ч. 29 мин.

Омск
Пассажирский

11:27

20 мин.

11:47

3612 км.

3 д. 12 ч. 30 мин.

Ишим

15:17

15 мин.

15:32

3888 км.

3 д. 16 ч. 20 мин.

Тюмень

19:08

20 мин.

19:28

4157 км.

3 д. 20 ч. 11 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

00:30

50 мин.

01:20

4456 км.

4 д. 1 ч. 33 мин.

Дружинино

02:46

30 мин.

03:16

4522 км.

4 д. 3 ч. 49 мин.

Красноуфимск

05:27

2 мин.

05:29

4631 км.

4 д. 6 ч. 30 мин.

Чернушка

07:40

2 мин.

07:42

4734 км.

4 д. 8 ч. 43 мин.

Янаул

08:39

2 мин.

08:41

4808 км.

4 д. 9 ч. 42 мин.

Сарапул

09:55

2 мин.

09:57

4881 км.

4 д. 10 ч. 58 мин.

Агрыз

10:52

21 мин.

11:13

4928 км.

4 д. 11 ч. 55 мин.

Можга

12:03

3 мин.

12:06

4978 км.

4 д. 13 ч. 6 мин.

Вятские Поляны

13:22

1 мин.

13:23

5053 км.

4 д. 14 ч. 25 мин.

Казань-2
Восстание Пассажирская

15:50

5 мин.

15:55

5181 км.

4 д. 16 ч. 53 мин.

Канаш

18:30

15 мин.

18:45

5288 км.

4 д. 19 ч. 33 мин.

Пильна

20:10

2 мин.

20:12

5385 км.

4 д. 21 ч. 13 мин.

Арзамас 2

22:19

3 мин.

22:22

5516 км.

4 д. 23 ч. 22 мин.

Муром 1

00:08

3 мин.

00:11

5632 км.

5 д. 1 ч. 11 мин.

Москва Казанская
Казанский Вокзал

04:42

5906 км.

5 д. 5 ч. 45 мин.

Посмотреть все поезда на маршруте Нерюнгри → Москва Распечатать расписание поезда

Погода на станциях Нерюнгри и Москва

Информация о поезде 075Э

Планируете поездку по маршруту Нерюнгри — Москва? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 075Э. Этот поезд отправляется со станции Нерюнгри в 22:57 и прибывает на конечную станцию Москва в 04:42. Вся дорога занимает 5 д. 5 ч. 45 мин., а суммарное время стоянок составляет - 16 ч. 13 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 739 руб.
  • стоимость купейного места – 1871 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

У нас нет информации о дополнительных сервисах поезда 075Э

Количество остановок поезда:

86 станций

Самая длинная остановка:

117 мин. – станция Тында

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

739 руб.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Филипп

    Это дикий ужас. Не ожидал, что такое говно еще ездит по рельсам. 1 из 10

    Ответить
  2. ОЛЯ

    Здравствуйте. Я сразу перейду к делу. Розетки есть, но они не работают, вагоны пошарпанные, купе старые, ехать невозможно. Впечатление отвратительное.

    Ответить
  3. Лариса Ивановна

    За неимением других вариантов пришлось ехать на этом поезде. По итогу в середине пути у нас просто выключилось освещение. И до конца поездки так и не включилось. Во время подъезда к станции проводники и люди повключали фонарики на телефонах.

    Ответить
  4. Петрович

    Поезд – окей терпеть можно. Но рекомендую брать с собой в поездку удлиннитель, ибо одна розетка на 6 человек это вообще ни к черту.

    Ответить
  5. Антонина А.

    Просто кошмар а не поезд. Я никогда не писала отзывы но для этого поезда я напишу. Туалеты грязные, вагоны старые, просто дикость как такое выпустили на линию. Никогда на этом поезде больше не поеду.

    Ответить
  6. Сергей Васильевич

    Поездка прошла хорошо, спасибо за отличное времяпровождение.

    Ответить
Оставить отзыв о поезде 075Э:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
