Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 249Е Екатеринбург — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 249Е Екатеринбург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
02:28
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пермь 2
08:41
09:21
293 км.
6 ч. 13 мин.
Балезино
12:52
13:22
480 км.
10 ч. 24 мин.
Глазов
13:49
13:51
506 км.
11 ч. 21 мин.
Киров
Пассажирский
16:52
17:09
688 км.
14 ч. 24 мин.
Котельнич 1
18:37
18:39
769 км.
16 ч. 9 мин.
Шахунья
20:09
20:11
893 км.
17 ч. 41 мин.
Урень
20:48
20:50
947 км.
18 ч. 20 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:02
23:18
1116 км.
20 ч. 34 мин.
Ковров 1
01:29
01:31
1278 км.
23 ч. 1 мин.
Владимир
02:14
02:42
1338 км.
23 ч. 46 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
05:30
1514 км.
1 д. 3 ч. 2 мин.
