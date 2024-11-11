Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 056Ы Москва — Красноярск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
16:50
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
36
Маршрут следования поезда 056Ы Москва — Красноярск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Красноярск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
16:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
19:32
19:58
176 км.
2 ч. 42 мин.
Ковров 1
21:01
21:03
236 км.
4 ч. 11 мин.
Дзержинск
22:33
22:35
369 км.
5 ч. 43 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:03
23:15
401 км.
6 ч. 13 мин.
Урень
01:29
01:31
570 км.
8 ч. 39 мин.
Шахунья
02:20
02:22
624 км.
9 ч. 30 мин.
Котельнич 1
03:56
03:58
748 км.
11 ч. 6 мин.
Киров
Пассажирский
05:13
05:38
829 км.
12 ч. 23 мин.
Зуевка
07:05
07:07
917 км.
14 ч. 15 мин.
Яр
08:02
08:04
976 км.
15 ч. 12 мин.
Глазов
08:36
08:38
1011 км.
15 ч. 46 мин.
Балезино
09:09
09:35
1037 км.
16 ч. 19 мин.
Пермь 2
13:23
13:46
1224 км.
20 ч. 33 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
19:10
19:42
1517 км.
1 д. 2 ч. 20 мин.
Тюмень
00:40
01:00
1816 км.
1 д. 7 ч. 50 мин.
Вагай
02:50
02:52
1947 км.
1 д. 10 ч. 0 мин.
Карасульская
04:04
04:05
2049 км.
1 д. 11 ч. 14 мин.
Ишим
04:41
04:56
2089 км.
1 д. 11 ч. 51 мин.
Называевская
06:32
06:34
2219 км.
1 д. 13 ч. 42 мин.
Омск
Пассажирский
08:04
08:20
2365 км.
1 д. 15 ч. 14 мин.
Калачинская
09:16
09:18
2441 км.
1 д. 16 ч. 26 мин.
Татарская
10:14
10:16
2530 км.
1 д. 17 ч. 24 мин.
Барабинск
11:59
12:29
2682 км.
1 д. 19 ч. 9 мин.
Обь
15:30
15:32
2962 км.
1 д. 22 ч. 40 мин.
Новосибирск
Главный
15:52
16:43
2973 км.
1 д. 23 ч. 2 мин.
Юрга 1
19:16
19:18
3117 км.
2 д. 2 ч. 26 мин.
Тайга
20:29
20:32
3179 км.
2 д. 3 ч. 39 мин.
Анжерская
21:01
21:03
3205 км.
2 д. 4 ч. 11 мин.
Яя
21:26
21:28
3232 км.
2 д. 4 ч. 36 мин.
Ижморская
21:43
21:45
3245 км.
2 д. 4 ч. 53 мин.
Мариинск
22:43
23:10
3313 км.
2 д. 5 ч. 53 мин.
Тяжин
23:56
23:57
3362 км.
2 д. 7 ч. 6 мин.
Боготол
00:55
00:57
3425 км.
2 д. 8 ч. 5 мин.
Ачинск 1
01:54
01:56
3486 км.
2 д. 9 ч. 4 мин.
Красноярск
Пассажирский
04:53
3632 км.
2 д. 12 ч. 3 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хочу выразить огромную благодарность работникам поезда и особенно нашей проводнице Екатерине, которая помогла разобраться что к чему. Выдали очень чистое белье, в самом вагоне была чистота и порядок. Никаких спорных вопросов во время всей поездки не возникало, поэтому вам от меня большая благодарность!
Сервис хороший, обслуживание тоже. В туалете была бумага и относительно чисто (ездила в других поездах – бывало и похуже)))) Для передвижения годится!
Ездил в командировку все устроило. Спасибо за поездку.
Ехала в вагоне СВ. Видно было, что вагон уже не первый год передвигается по железным дорогам, но при этом он довольно хорошо выглядел. Туалет был чистым и очень милым. Минусом могу выделить следующее – Вайфай как бы есть. Но его как бы и нет. Т.е. подключиться – да. Но интернета там нет. Это единственное разочарование за всю поездку.
Мне не понравилась еда. И еще какая-то дичь произошла. Вообще без стука вошла женщина и начала пылесосить. Абсолютно беспардонно и нагло. WTF!?!?!? Это что – сарай!? Не ожидал такого советского колхоза в 21 веке….