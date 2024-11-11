Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 150А Санкт-Петербург — Челябинск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:02
1 д. 17 ч. 21 мин.
09:23
45
Маршрут следования поезда 150А Санкт-Петербург — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
16:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
18:00
18:03
103 км.
1 ч. 58 мин.
Тихвин
19:24
19:29
177 км.
3 ч. 22 мин.
Пикалево 1
20:06
20:08
210 км.
4 ч. 4 мин.
Ефимовская
20:51
20:53
244 км.
4 ч. 49 мин.
Подборовье
21:13
21:15
264 км.
5 ч. 11 мин.
Бабаево
22:13
22:47
317 км.
6 ч. 11 мин.
Кадуй
23:55
23:57
388 км.
7 ч. 53 мин.
Суда
00:17
00:19
411 км.
8 ч. 15 мин.
Череповец 1
00:51
01:05
432 км.
8 ч. 49 мин.
Шексна
01:44
01:57
466 км.
9 ч. 42 мин.
Чебсара
02:17
02:18
483 км.
10 ч. 15 мин.
Кипелово
02:39
02:40
501 км.
10 ч. 37 мин.
Вологда 1
03:30
03:56
543 км.
11 ч. 28 мин.
Вохтога
04:59
05:02
623 км.
12 ч. 57 мин.
Буй
05:38
06:00
670 км.
13 ч. 36 мин.
Россолово
06:29
06:30
697 км.
14 ч. 27 мин.
Галич
06:53
07:01
717 км.
14 ч. 51 мин.
Лопарево
07:24
07:25
736 км.
15 ч. 22 мин.
Антропово
07:42
07:44
756 км.
15 ч. 40 мин.
Николо-Полома
08:06
08:08
779 км.
16 ч. 4 мин.
Номжа
08:20
08:21
790 км.
16 ч. 18 мин.
Нея
08:35
08:37
806 км.
16 ч. 33 мин.
Брантовка
08:59
09:01
833 км.
16 ч. 57 мин.
Мантурово
09:27
09:29
857 км.
17 ч. 25 мин.
Шекшема
09:52
09:53
882 км.
17 ч. 50 мин.
Шарья
10:15
10:29
902 км.
18 ч. 13 мин.
Поназырево
11:04
11:06
948 км.
19 ч. 2 мин.
Гостовская
11:25
11:27
969 км.
19 ч. 23 мин.
Шабалино
11:48
11:49
993 км.
19 ч. 46 мин.
Свеча
12:07
12:08
1016 км.
20 ч. 5 мин.
Котельнич 1
12:51
12:53
1064 км.
20 ч. 49 мин.
Киров
Пассажирский
14:11
14:39
1145 км.
22 ч. 9 мин.
Зуевка
16:06
16:08
1233 км.
1 д. 0 ч. 4 мин.
Яр
17:02
17:04
1292 км.
1 д. 1 ч. 0 мин.
Глазов
17:34
17:36
1327 км.
1 д. 1 ч. 32 мин.
Балезино
18:02
18:32
1353 км.
1 д. 2 ч. 0 мин.
Верещагино
20:07
20:09
1450 км.
1 д. 4 ч. 5 мин.
Пермь 2
21:50
22:13
1540 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Кунгур
23:37
23:39
1620 км.
1 д. 7 ч. 35 мин.
Первоуральск
02:48
02:50
1809 км.
1 д. 10 ч. 46 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:34
04:02
1847 км.
1 д. 11 ч. 32 мин.
Верхний Уфалей
06:05
06:25
1938 км.
1 д. 14 ч. 3 мин.
Кыштым
07:40
07:42
1980 км.
1 д. 15 ч. 38 мин.
Челябинск-Главный
09:23
2065 км.
1 д. 17 ч. 21 мин.
