Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 263Н Новокузнецк — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новокузнецк — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новокузнецк
22:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Прокопьевск
23:25
23:30
30 км.
0 ч. 43 мин.
Киселевск
23:52
23:57
43 км.
1 ч. 10 мин.
Белово
01:14
01:49
92 км.
2 ч. 32 мин.
Ленинск-Кузнецкий-1
02:35
02:40
123 км.
3 ч. 53 мин.
Топки
04:12
05:00
198 км.
5 ч. 30 мин.
Кемерово
Пассажирский
05:45
07:00
227 км.
7 ч. 3 мин.
Тайга
09:15
09:35
311 км.
10 ч. 33 мин.
Юрга 1
11:23
11:27
373 км.
12 ч. 41 мин.
Новосибирск
Главный
14:20
15:07
517 км.
15 ч. 38 мин.
Барабинск
19:09
19:39
807 км.
20 ч. 27 мин.
Татарская
21:41
21:43
959 км.
22 ч. 59 мин.
Омск
Пассажирский
23:29
00:05
1125 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Тюмень
07:42
08:02
1671 км.
1 д. 9 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
12:40
13:12
1970 км.
1 д. 13 ч. 58 мин.
Пермь 2
19:40
20:00
2263 км.
1 д. 20 ч. 58 мин.
Балезино
23:59
00:29
2450 км.
2 д. 1 ч. 17 мин.
Киров
Пассажирский
04:55
05:10
2657 км.
2 д. 6 ч. 13 мин.
Шарья
09:39
09:53
2898 км.
2 д. 10 ч. 57 мин.
Буй
13:16
13:30
3129 км.
2 д. 14 ч. 34 мин.
Вологда 1
15:12
15:32
3255 км.
2 д. 16 ч. 30 мин.
Череповец 1
17:55
18:10
3366 км.
2 д. 19 ч. 13 мин.
Бабаево
20:24
20:58
3481 км.
2 д. 21 ч. 42 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
07:30
3802 км.
3 д. 8 ч. 48 мин.
