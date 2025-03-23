Маршрут следования и продажа билетов
06:31
1 д. 2 ч. 34 мин.
09:05
11
Маршрут следования поезда 207Е Екатеринбург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
06:31
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пермь 2
12:45
13:05
293 км.
6 ч. 14 мин.
Верещагино
15:03
15:05
383 км.
8 ч. 32 мин.
Балезино
16:11
16:41
480 км.
9 ч. 40 мин.
Глазов
17:18
17:20
506 км.
10 ч. 47 мин.
Киров
Пассажирский
19:55
20:10
688 км.
13 ч. 24 мин.
Котельнич 1
21:53
21:55
769 км.
15 ч. 22 мин.
Шахунья
23:49
23:51
893 км.
17 ч. 18 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
02:38
02:50
1113 км.
20 ч. 7 мин.
Владимир
05:18
05:44
1332 км.
22 ч. 47 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
09:05
1508 км.
1 д. 2 ч. 34 мин.
