Маршрут следования и продажа билетов
09:20
1 д. 3 ч. 53 мин.
13:13
11
Маршрут следования поезда 239Е Екатеринбург — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
09:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пермь 2
14:48
15:08
293 км.
5 ч. 28 мин.
Балезино
19:05
19:35
480 км.
9 ч. 45 мин.
Глазов
20:07
20:09
506 км.
10 ч. 47 мин.
Зуевка
21:40
21:42
600 км.
12 ч. 20 мин.
Киров
Пассажирский
23:44
23:59
688 км.
14 ч. 24 мин.
Котельнич 1
01:20
01:22
769 км.
16 ч. 0 мин.
Шахунья
02:49
02:51
893 км.
17 ч. 29 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
05:58
06:10
1113 км.
20 ч. 38 мин.
Владимир
09:56
10:24
1332 км.
1 д. 0 ч. 36 мин.
Москва
Ярославский Вокзал
13:13
1508 км.
1 д. 3 ч. 53 мин.
