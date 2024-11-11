Маршрут следования и продажа билетов
19:20
1 д. 13 ч. 39 мин.
08:59
16
Маршрут следования поезда 182Е Санкт-Петербург — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
19:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Волховстрой 1
21:30
21:35
103 км.
2 ч. 10 мин.
Тихвин
22:55
22:57
177 км.
3 ч. 35 мин.
Пикалево 1
23:43
23:45
210 км.
4 ч. 23 мин.
Бабаево
01:28
02:02
317 км.
6 ч. 8 мин.
Череповец 1
04:07
04:22
432 км.
8 ч. 47 мин.
Чебсара
05:15
05:17
484 км.
9 ч. 55 мин.
Кипелово
05:41
05:43
502 км.
10 ч. 21 мин.
Вологда 1
06:41
07:04
544 км.
11 ч. 21 мин.
Буй
08:35
08:49
670 км.
13 ч. 15 мин.
Шарья
11:39
11:53
901 км.
16 ч. 19 мин.
Киров
Пассажирский
16:20
16:35
1142 км.
21 ч. 0 мин.
Балезино
21:49
22:34
1349 км.
1 д. 2 ч. 29 мин.
Пермь 2
02:59
03:30
1536 км.
1 д. 7 ч. 39 мин.
Первоуральск
08:13
08:18
1794 км.
1 д. 12 ч. 53 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
08:59
1832 км.
1 д. 13 ч. 39 мин.
