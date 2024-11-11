Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 298Х Москва — Челябинск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 298Х Москва — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
01:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
04:09
04:35
176 км.
2 ч. 39 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
08:41
09:13
395 км.
7 ч. 11 мин.
Шахунья
12:46
12:49
615 км.
11 ч. 16 мин.
Котельнич 1
14:29
14:31
739 км.
12 ч. 59 мин.
Киров
Пассажирский
15:53
16:08
820 км.
14 ч. 23 мин.
Глазов
19:34
19:36
1002 км.
18 ч. 4 мин.
Балезино
20:10
20:40
1028 км.
18 ч. 40 мин.
Пермь 2
00:25
01:10
1215 км.
22 ч. 55 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
08:27
09:52
1508 км.
1 д. 6 ч. 57 мин.
Каменск-Уральский
12:00
12:05
1601 км.
1 д. 10 ч. 30 мин.
Челябинск-Главный
15:55
1747 км.
1 д. 14 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Челябинск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд оказался грязным, я думала что такого уже нет. Брали плацкарт. Места для сидений пыльные. Их наверное уже черти сколько не убирали. В каждом углу лежал мусор. Знаете, у меня создалось ощущение что этот вагон стоял где-то пару лет, а потом его нам подали. Даже не убрав!
Туалет был чистым, что удивило на фоне общей антисанитарии. Бумага и полотенца были на месте, тут вопросов вообще нет. Но знаете, вот едешь и все равно ощущение какой-то грязи есть.
3 вагон 15.05.2021. Жара невыносимая. Проветрить и открыть форточку нельзя, потому что окна без форточек. Вагон моих годов, а у меня уже есть внук. Одним словом не особо я наслаждался поездкой.
Благодарю Дарью за хорошо выполненную работу. Впервые видела чтобы проводник так старалась угодить пассажирам. Вот даже отзыв решила написать хотя никогда раньше этого не делала.
Конечно можно придраться ко всему чему угодно. Что вагон не новый и т.п. Но а где вы видели новые вагоны за такую стоимость!? Господа, Аллё! И так не дорого, не стоит своё недовольство выказывать. Очень даже нормальный поезд.