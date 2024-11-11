Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 191У Челябинск — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
15:30
1 д. 19 ч. 42 мин.
11:12
39
Маршрут следования поезда 191У Челябинск — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
15:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кыштым
17:24
17:27
85 км.
1 ч. 54 мин.
Верхний Уфалей
18:26
18:42
127 км.
2 ч. 56 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
20:32
21:00
218 км.
5 ч. 2 мин.
Пермь 2
02:34
02:58
511 км.
11 ч. 4 мин.
Балезино
06:51
07:17
698 км.
15 ч. 21 мин.
Глазов
07:44
07:46
724 км.
16 ч. 14 мин.
Зуевка
09:11
09:13
818 км.
17 ч. 41 мин.
Киров
Пассажирский
10:36
10:51
906 км.
19 ч. 6 мин.
Котельнич 1
12:27
13:07
987 км.
20 ч. 57 мин.
Свеча
14:03
14:05
1035 км.
22 ч. 33 мин.
Шабалино
14:29
14:31
1058 км.
22 ч. 59 мин.
Гостовская
14:52
14:54
1082 км.
23 ч. 22 мин.
Поназырево
15:14
15:17
1103 км.
23 ч. 44 мин.
Шарья
15:51
16:05
1149 км.
1 д. 0 ч. 21 мин.
Шекшема
16:35
16:36
1169 км.
1 д. 1 ч. 5 мин.
Мантурово
17:07
17:09
1194 км.
1 д. 1 ч. 37 мин.
Брантовка
17:29
17:31
1218 км.
1 д. 1 ч. 59 мин.
Нея
17:55
17:57
1245 км.
1 д. 2 ч. 25 мин.
Номжа
18:16
18:17
1261 км.
1 д. 2 ч. 46 мин.
Николо-Полома
18:38
18:40
1272 км.
1 д. 3 ч. 8 мин.
Антропово
19:01
19:03
1295 км.
1 д. 3 ч. 31 мин.
Лопарево
19:19
19:20
1315 км.
1 д. 3 ч. 49 мин.
Галич
19:41
19:45
1334 км.
1 д. 4 ч. 11 мин.
Россолово
20:13
20:15
1354 км.
1 д. 4 ч. 43 мин.
Буй
20:42
20:57
1381 км.
1 д. 5 ч. 12 мин.
Вохтога
21:35
21:36
1428 км.
1 д. 6 ч. 5 мин.
Вологда 1
22:38
23:18
1508 км.
1 д. 7 ч. 8 мин.
Шексна
01:00
01:08
1585 км.
1 д. 9 ч. 30 мин.
Череповец 1
01:43
01:57
1619 км.
1 д. 10 ч. 13 мин.
Суда
02:34
02:36
1640 км.
1 д. 11 ч. 4 мин.
Кадуй
02:57
02:59
1663 км.
1 д. 11 ч. 27 мин.
Бабаево
04:13
04:47
1734 км.
1 д. 12 ч. 43 мин.
Подборовье
05:47
05:49
1787 км.
1 д. 14 ч. 17 мин.
Ефимовская
06:09
06:12
1807 км.
1 д. 14 ч. 39 мин.
Пикалево 1
06:48
06:51
1841 км.
1 д. 15 ч. 18 мин.
Тихвин
07:27
07:32
1874 км.
1 д. 15 ч. 57 мин.
Волховстрой 1
08:52
08:57
1948 км.
1 д. 17 ч. 22 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
11:12
2051 км.
1 д. 19 ч. 42 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Челябинск → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Поездка в общем случае прошла хорошо. Персонал был приветливый, внимательный. Когда выходил позже вспомнил что забыл наушники и коробку под них. Надеюсь что завтра кода позвоню в администрацию их найдут. Дорогие были.
Эта дверь туалета которая всю дорогу стучала и не могла нормально закрыться а также эти пасажиры которые постоянно туда сюда ходили это жесть. На нервы так сильно действует что невозможно вообще. Дак еще и туалет грязный вообще.
Чтоб вас всех там. Цена вагона такая что я думал что буду ехать в новом вагоне люкс класса, а по итогу ехал в старом добитом вагоне. Это вообще как понимать!? Безобразие да и только. За что такие цены гнуть и доить пассажиров!?
Туалет просто жуть. Цены на билет жуть. Проводники вроде стараются но тоже жуть.
Ехала с сестрой в культурную столицу. Было очень жарко, в нашем вагоне не работал кондиционер. И видимо его там даже не было.
Брал купе и пожалел вообще что поехал. Отдал денег столько что упасть можно. Вагоны грязь на каждом шагу, поесть негде потому что нет вагона-ресторана. Биотуалетов нет, стоят обычные которые закрывают до и после остановок. Как будто на 10 лет в прошлое вернулся.