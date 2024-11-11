Маршрут следования поезда 145А Санкт-Петербург — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
13:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Окуловка
15:49
16:00
237 км.
2 ч. 39 мин.
Бологое-Московское
16:46
17:08
307 км.
3 ч. 36 мин.
Вышний Волочек
17:43
17:45
350 км.
4 ч. 33 мин.
Тверь
18:59
19:01
466 км.
5 ч. 49 мин.
Москва
Восточный Вокзал
21:46
22:01
628 км.
8 ч. 36 мин.
Владимир
00:28
00:54
804 км.
11 ч. 18 мин.
Ковров 1
01:36
01:38
864 км.
12 ч. 26 мин.
Вязники
02:15
02:17
920 км.
13 ч. 5 мин.
Дзержинск
03:14
03:16
999 км.
14 ч. 4 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:44
03:57
1031 км.
14 ч. 34 мин.
Семенов
04:50
04:52
1092 км.
15 ч. 40 мин.
Сухобезводное
05:21
05:23
1129 км.
16 ч. 11 мин.
Ветлужская
05:39
05:41
1148 км.
16 ч. 29 мин.
Урень
06:17
06:19
1199 км.
17 ч. 7 мин.
Шахунья
07:00
07:02
1253 км.
17 ч. 50 мин.
Пижма
07:29
07:30
1288 км.
18 ч. 19 мин.
Буреполом
07:44
07:45
1305 км.
18 ч. 34 мин.
Котельнич 1
08:48
08:50
1375 км.
19 ч. 38 мин.
Киров
Пассажирский
10:10
10:25
1456 км.
21 ч. 0 мин.
Глазов
13:06
13:09
1638 км.
23 ч. 56 мин.
Балезино
13:37
14:05
1664 км.
1 д. 0 ч. 27 мин.
Пермь 2
17:47
18:10
1851 км.
1 д. 4 ч. 37 мин.
Кунгур
19:46
19:48
1931 км.
1 д. 6 ч. 36 мин.
Шаля
21:35
21:37
2037 км.
1 д. 8 ч. 25 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
23:51
00:12
2157 км.
1 д. 10 ч. 41 мин.
Каменск-Уральский
01:43
01:45
2250 км.
1 д. 12 ч. 33 мин.
Челябинск-Главный
04:32
2396 км.
1 д. 15 ч. 22 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
В поезде ВСЕ великолепно! Давно не ездила с таким комфортом, спасибо большое проводникам за заботу и внимательное отношение к пассажирам.
Ехали в купе, было под вечер всегда очень жарко. Сильно топила печка, до такой степени что дышать не чем было, постоянно открывали двери, чтобы хоть как-то проветривалось все. А потом ближе к утру наоборот все остывало и было даже немного зябко. Не знаю как там у вас все это работает, но точно нужно то-то изменить и подкрутить.
Ехала 13 октября 2021 было душно. Также раздражал неприятный запах какой-то сырости, которым несло от всего вагона. По работникам поезда претензий никаких не имею.
Что тут говорить, когда даже в туалете не было воды! Антисанитария на каждом шагу, а мы еще как-то пытаемся бороться с эпидемией, тьфу.
Я очень довольна как самой поездкой, так и вообще впечатлениями, которые мне оставили пассажиры. На этот раз не было бабушек, жующих вареные яйца, а попались нормальные компаньоны, с которыми было весело поговорить и провести время.
Мне все понравилось, поездка прошла в хорошем режиме, без каких-то происшествий. Единственным существенным минусом было то, что в туалете почему-то не было мыла, как и антисептика. Хорошо что у меня все было с собой. А так – россия, одним словом.