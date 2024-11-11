Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 202Е Москва — Екатеринбург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 202Е Москва — Екатеринбург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Екатеринбург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
21:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
23:37
00:03
176 км.
2 ч. 37 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
02:37
02:49
395 км.
5 ч. 37 мин.
Котельнич 1
07:08
07:10
739 км.
10 ч. 8 мин.
Киров
Пассажирский
08:45
09:00
820 км.
11 ч. 45 мин.
Глазов
12:11
12:13
1002 км.
15 ч. 11 мин.
Балезино
12:43
13:09
1028 км.
15 ч. 43 мин.
Пермь 2
17:19
17:41
1215 км.
20 ч. 19 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
22:56
1508 км.
1 д. 1 ч. 56 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Я ехала в 15 вагоне и хочу выразить огромную благодарность нашей проводнице, которая делала свою работу очень хорошо. Не запомнила ее имени. У нас все было очень чисто и аккуратно.
В нашем вагоне почему-то выключилось отопление и около 3 часов не работало. Что это за прикол такой мы так и не поняли, но за это время вагон изрядно остыл, так как дуло со всех окон и всем пришлось надеть верхнюю одежду вплоть до шапок и перчаток.
Сам поезд еще более-менее, проводницы хорошие, а вот соседние пассажиры в который раз портят общее впечатление обо всей поездке. Сначала какие-то дети орали на весь вагон несколько часов, что их было не успокоить. А потом зашла подвыпившая компания молодых людей, которые громко разговаривали. Так и не удалось отдохнуть нормально.
Матрасы были как будто не из этого поезда, сильно шире чем сама койка и поэтому торчали из прохода. Из-за этого практически невозможно было протиснуться, не задев кого-нибудь своими вещами.
Могу сказать что я очень довольна поездкой! Тепло, уютно, без происществий. Что еще нужно от поездки?