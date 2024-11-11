Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 092И Москва — Северобайкальск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
16:50
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
59
Маршрут следования поезда 092И Москва — Северобайкальск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Северобайкальск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
16:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
19:33
19:59
176 км.
2 ч. 43 мин.
Ковров 1
20:59
21:01
236 км.
4 ч. 9 мин.
Ильино
22:10
22:12
336 км.
5 ч. 20 мин.
Дзержинск
22:36
22:38
369 км.
5 ч. 46 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
23:07
23:19
401 км.
6 ч. 17 мин.
Урень
01:24
01:26
570 км.
8 ч. 34 мин.
Шахунья
02:07
02:09
624 км.
9 ч. 17 мин.
Котельнич 1
03:39
03:41
748 км.
10 ч. 49 мин.
Киров
Пассажирский
04:55
05:20
829 км.
12 ч. 5 мин.
Зуевка
06:48
06:50
917 км.
13 ч. 58 мин.
Яр
07:45
07:47
976 км.
14 ч. 55 мин.
Глазов
08:21
08:23
1011 км.
15 ч. 31 мин.
Балезино
08:51
09:19
1037 км.
16 ч. 1 мин.
Пермь 2
12:56
13:19
1224 км.
20 ч. 6 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
18:59
19:31
1517 км.
1 д. 2 ч. 9 мин.
Тюмень
00:14
00:33
1816 км.
1 д. 7 ч. 24 мин.
Ишим
04:00
04:03
2085 км.
1 д. 11 ч. 10 мин.
Омск
Пассажирский
07:07
07:23
2361 км.
1 д. 14 ч. 17 мин.
Озеро-Карачинское
09:48
09:53
2591 км.
1 д. 16 ч. 58 мин.
Барабинск
10:48
11:18
2679 км.
1 д. 17 ч. 58 мин.
Обь
14:11
14:13
2959 км.
1 д. 21 ч. 21 мин.
Новосибирск
Главный
14:37
15:34
2970 км.
1 д. 21 ч. 47 мин.
Юрга 1
17:37
17:39
3114 км.
2 д. 0 ч. 47 мин.
Тайга
18:36
18:38
3176 км.
2 д. 1 ч. 46 мин.
Анжерская
19:08
19:10
3202 км.
2 д. 2 ч. 18 мин.
Яя
19:31
19:33
3229 км.
2 д. 2 ч. 41 мин.
Ижморская
19:51
19:53
3242 км.
2 д. 3 ч. 1 мин.
Мариинск
20:51
21:18
3310 км.
2 д. 4 ч. 1 мин.
Боготол
23:12
23:14
3420 км.
2 д. 6 ч. 22 мин.
Ачинск 1
00:17
00:22
3481 км.
2 д. 7 ч. 27 мин.
Красноярск
Пассажирский
03:21
04:12
3627 км.
2 д. 10 ч. 31 мин.
Уяр
06:29
06:31
3723 км.
2 д. 13 ч. 39 мин.
Заозерная
07:04
07:06
3751 км.
2 д. 14 ч. 14 мин.
Канск-Енисейский
08:11
08:15
3818 км.
2 д. 15 ч. 21 мин.
Иланская
08:43
09:00
3841 км.
2 д. 15 ч. 53 мин.
Ингашская
09:32
09:33
3868 км.
2 д. 16 ч. 42 мин.
Решоты
10:11
10:12
3911 км.
2 д. 17 ч. 21 мин.
Тайшет
11:15
11:19
3965 км.
2 д. 18 ч. 25 мин.
Новочунка
13:07
13:09
4046 км.
2 д. 20 ч. 17 мин.
Сосновые Родники
13:22
13:24
4057 км.
2 д. 20 ч. 32 мин.
Чуна
13:39
13:41
4069 км.
2 д. 20 ч. 49 мин.
Вихоревка
15:51
16:17
4164 км.
2 д. 23 ч. 1 мин.
Анзеби
16:42
16:57
4183 км.
2 д. 23 ч. 52 мин.
Падунские Пороги
17:36
17:44
4206 км.
3 д. 0 ч. 46 мин.
Гидростроитель
18:02
18:07
4217 км.
3 д. 1 ч. 12 мин.
Кежемская
19:20
19:21
4263 км.
3 д. 2 ч. 30 мин.
Речушка
19:56
19:58
4289 км.
3 д. 3 ч. 6 мин.
Видим
20:25
20:27
4309 км.
3 д. 3 ч. 35 мин.
Коршуниха-Ангарская
21:57
22:10
4374 км.
3 д. 5 ч. 7 мин.
Ручей
23:50
23:51
4439 км.
3 д. 7 ч. 0 мин.
Янталь
00:03
00:05
4448 км.
3 д. 7 ч. 13 мин.
Лена
00:52
01:24
4481 км.
3 д. 8 ч. 2 мин.
Звездная
02:39
02:41
4527 км.
3 д. 9 ч. 49 мин.
Ния
03:24
03:25
4554 км.
3 д. 10 ч. 34 мин.
Небель
04:00
04:02
4579 км.
3 д. 11 ч. 10 мин.
Киренга
04:38
04:53
4611 км.
3 д. 11 ч. 48 мин.
Улькан
05:36
05:55
4647 км.
3 д. 12 ч. 46 мин.
Северобайкальск
08:00
4748 км.
3 д. 15 ч. 10 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Северобайкальск Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 9
Хороший современный поезд. Удобный вагон. В туалетах чисто. Краны рабочие. Все принадлежности есть, даже одноразовые накладки на унитаз. Но проводники не предупреждают о вашей станции(
Отличный вагон, светлый, просторный. Всё новое. Приятно ехать. Розетки есть рядом с каждым местом и в коридоре тоже. Работают исправно. В вагоне 2 биотуалета со всеми принадлежностями. Но ехать так долго всё равно очень тяжело!
Ставлю зачет проводнице 10 вагона. Все очень чисто и аккуратно сложено. Также ведет себя тактично и сдержанно. Огонь
Ну я не знаю, как-то осадок остался после такой поездки. Проводница которая нас обслуживала была то ли не в духе, то ли по жизни такая – все настроение испортила своим отношением и манерой общения. Если не любишь работать с людьми – тогда зачем вообще идти на эту работу? Поезду 4, проводнице КОЛ.
Спасибо за приятную поездку! Все было хорошо! Поезд вполне аккуратный и не сильно грязный. С самого начала поездки проводница нам все показала и рассказала. Я по итогу осталась очень довольна))))
Поезд отличный, я уже четвертый раз на нем ехал. Иногда попадается не очень новый вагон и там сильно из окон дует. Такое было один раз. А так все хорошо
Ехала 10.09.2021 в 4 вагоне поезда и хотела бы отметить очень хорошее обслуживание. Проводники работали на все 100%. Неудобство доставляли только шумные пассажиры за стенкой.
Поездкой доволен – рекомендую. Поезд опоздал только на 5 минут.
Ехали сегодня на этом поезде, 06.05.2022. отправление в 16.50. вагон 4 Слава Богу ехали до Нижнего Новгорода, а не дальше! ехали в купе, семьёй выкупили всё купе, при этом цены на билеты до Нижнего совсем не щадящие. В этом поезде вдохнул совок в полной мере!!!! Сели в поезд, через час решили пообедать, (хорошо хоть до этого перекусили), попросили у проводника пригласить официанта из вагон-ресторана, мин. Через 10, проводник пришёл и сказал;ресторан на вынос не обслуживает, и вообще а ресторане еды нет, и если будет что то то минимум через час. Через два часа, пошёл в ресторан, там меню на трёх страницах, но не тут то было, официант сказал, что у них есть в наличии только витаминный салат и гуляш, при этом на вынос дают только в тарелки которые сами принесете! У проводника, решили купить ролтон, он есть у неё. но только два и только на витрине, ещё мин через 40 в ресторане появился борщ, и пельмени и сказали что на этом всё! А что будет дальше работники ресторана не знают, т. К. Продуктов нет! Есть кулер с горячей и холодной водой в вагоне, но нет одноразовых стаканчиков, что бы попить надо у проводника купить напиток, и тогда можно пить из кулера из чашки от напитка который купил. Наборов с питанием в купе нет, и купить у проводника нет возможности т. К. Их просто в поезде нет! Если в других поездах, в купе, постель изначально застелена, тут застилай сам! А мин за 30 до прибытия в Нижний пришла проводница и сказала, через 30 мин Нижний сдавайте постельное бельё, при этом сказал бельё сдавать с трёх мест, а с четвёртого не надо, вы же не лежали на этом месте, я сказал что вещи наши там лежали, на что мне ответили, ну кто об этом узнаёт? Вот тут пахнуло и подуло на меня железной дорогой СССР!!! Как будто еду в поезде лет так 30 назад!!! Вообщем ужасно!