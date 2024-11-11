Поезд 092И Москва — Северобайкальск (Москва – Северобайкальск)

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

16:50

Москва

3 д. 15 ч. 10 мин.

08:00

Северобайкальск

59

Маршрут следования поезда 092И Москва — Северобайкальск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Северобайкальск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

16:50

0 км.

0 ч. 0 мин.

Владимир

19:33

26 мин.

19:59

176 км.

2 ч. 43 мин.

Ковров 1

20:59

2 мин.

21:01

236 км.

4 ч. 9 мин.

Ильино

22:10

2 мин.

22:12

336 км.

5 ч. 20 мин.

Дзержинск

22:36

2 мин.

22:38

369 км.

5 ч. 46 мин.

Нижний Новгород
Московский Вокзал

23:07

12 мин.

23:19

401 км.

6 ч. 17 мин.

Урень

01:24

2 мин.

01:26

570 км.

8 ч. 34 мин.

Шахунья

02:07

2 мин.

02:09

624 км.

9 ч. 17 мин.

Котельнич 1

03:39

2 мин.

03:41

748 км.

10 ч. 49 мин.

Киров
Пассажирский

04:55

25 мин.

05:20

829 км.

12 ч. 5 мин.

Зуевка

06:48

2 мин.

06:50

917 км.

13 ч. 58 мин.

Яр

07:45

2 мин.

07:47

976 км.

14 ч. 55 мин.

Глазов

08:21

2 мин.

08:23

1011 км.

15 ч. 31 мин.

Балезино

08:51

28 мин.

09:19

1037 км.

16 ч. 1 мин.

Пермь 2

12:56

23 мин.

13:19

1224 км.

20 ч. 6 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

18:59

32 мин.

19:31

1517 км.

1 д. 2 ч. 9 мин.

Тюмень

00:14

19 мин.

00:33

1816 км.

1 д. 7 ч. 24 мин.

Ишим

04:00

3 мин.

04:03

2085 км.

1 д. 11 ч. 10 мин.

Омск
Пассажирский

07:07

16 мин.

07:23

2361 км.

1 д. 14 ч. 17 мин.

Озеро-Карачинское

09:48

5 мин.

09:53

2591 км.

1 д. 16 ч. 58 мин.

Барабинск

10:48

30 мин.

11:18

2679 км.

1 д. 17 ч. 58 мин.

Обь

14:11

2 мин.

14:13

2959 км.

1 д. 21 ч. 21 мин.

Новосибирск
Главный

14:37

57 мин.

15:34

2970 км.

1 д. 21 ч. 47 мин.

Юрга 1

17:37

2 мин.

17:39

3114 км.

2 д. 0 ч. 47 мин.

Тайга

18:36

2 мин.

18:38

3176 км.

2 д. 1 ч. 46 мин.

Анжерская

19:08

2 мин.

19:10

3202 км.

2 д. 2 ч. 18 мин.

Яя

19:31

2 мин.

19:33

3229 км.

2 д. 2 ч. 41 мин.

Ижморская

19:51

2 мин.

19:53

3242 км.

2 д. 3 ч. 1 мин.

Мариинск

20:51

27 мин.

21:18

3310 км.

2 д. 4 ч. 1 мин.

Боготол

23:12

2 мин.

23:14

3420 км.

2 д. 6 ч. 22 мин.

Ачинск 1

00:17

5 мин.

00:22

3481 км.

2 д. 7 ч. 27 мин.

Красноярск
Пассажирский

03:21

51 мин.

04:12

3627 км.

2 д. 10 ч. 31 мин.

Уяр

06:29

2 мин.

06:31

3723 км.

2 д. 13 ч. 39 мин.

Заозерная

07:04

2 мин.

07:06

3751 км.

2 д. 14 ч. 14 мин.

Канск-Енисейский

08:11

4 мин.

08:15

3818 км.

2 д. 15 ч. 21 мин.

Иланская

08:43

17 мин.

09:00

3841 км.

2 д. 15 ч. 53 мин.

Ингашская

09:32

1 мин.

09:33

3868 км.

2 д. 16 ч. 42 мин.

Решоты

10:11

1 мин.

10:12

3911 км.

2 д. 17 ч. 21 мин.

Тайшет

11:15

4 мин.

11:19

3965 км.

2 д. 18 ч. 25 мин.

Новочунка

13:07

2 мин.

13:09

4046 км.

2 д. 20 ч. 17 мин.

Сосновые Родники

13:22

2 мин.

13:24

4057 км.

2 д. 20 ч. 32 мин.

Чуна

13:39

2 мин.

13:41

4069 км.

2 д. 20 ч. 49 мин.

Вихоревка

15:51

26 мин.

16:17

4164 км.

2 д. 23 ч. 1 мин.

Анзеби

16:42

15 мин.

16:57

4183 км.

2 д. 23 ч. 52 мин.

Падунские Пороги

17:36

8 мин.

17:44

4206 км.

3 д. 0 ч. 46 мин.

Гидростроитель

18:02

5 мин.

18:07

4217 км.

3 д. 1 ч. 12 мин.

Кежемская

19:20

1 мин.

19:21

4263 км.

3 д. 2 ч. 30 мин.

Речушка

19:56

2 мин.

19:58

4289 км.

3 д. 3 ч. 6 мин.

Видим

20:25

2 мин.

20:27

4309 км.

3 д. 3 ч. 35 мин.

Коршуниха-Ангарская

21:57

13 мин.

22:10

4374 км.

3 д. 5 ч. 7 мин.

Ручей

23:50

1 мин.

23:51

4439 км.

3 д. 7 ч. 0 мин.

Янталь

00:03

2 мин.

00:05

4448 км.

3 д. 7 ч. 13 мин.

Лена

00:52

32 мин.

01:24

4481 км.

3 д. 8 ч. 2 мин.

Звездная

02:39

2 мин.

02:41

4527 км.

3 д. 9 ч. 49 мин.

Ния

03:24

1 мин.

03:25

4554 км.

3 д. 10 ч. 34 мин.

Небель

04:00

2 мин.

04:02

4579 км.

3 д. 11 ч. 10 мин.

Киренга

04:38

15 мин.

04:53

4611 км.

3 д. 11 ч. 48 мин.

Улькан

05:36

19 мин.

05:55

4647 км.

3 д. 12 ч. 46 мин.

Северобайкальск

08:00

4748 км.

3 д. 15 ч. 10 мин.

Информация о поезде 092И

Планируете поездку по маршруту Москва — Северобайкальск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 092И. Этот поезд отправляется со станции Москва в 16:50 и прибывает на конечную станцию Северобайкальск в 08:00. Вся дорога занимает 3 д. 15 ч. 10 мин., а суммарное время стоянок составляет - 9 ч. 34 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 3195 руб.
  • стоимость купейного места – 9499 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 092И Москва - Северобайкальск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, места для инвалидов.

Количество остановок поезда:

59 станций

Самая длинная остановка:

57 мин. – станция Новосибирск (Главный)

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

3195 руб.

Отзывы пассажиров о поезде: 9

  1. Иван Луков

    Хороший современный поезд. Удобный вагон. В туалетах чисто. Краны рабочие. Все принадлежности есть, даже одноразовые накладки на унитаз. Но проводники не предупреждают о вашей станции(

    Ответить
  2. Регина

    Отличный вагон, светлый, просторный. Всё новое. Приятно ехать. Розетки есть рядом с каждым местом и в коридоре тоже. Работают исправно. В вагоне 2 биотуалета со всеми принадлежностями. Но ехать так долго всё равно очень тяжело!

    Ответить
  3. Гена

    Ставлю зачет проводнице 10 вагона. Все очень чисто и аккуратно сложено. Также ведет себя тактично и сдержанно. Огонь

    Ответить
  4. Катя

    Ну я не знаю, как-то осадок остался после такой поездки. Проводница которая нас обслуживала была то ли не в духе, то ли по жизни такая – все настроение испортила своим отношением и манерой общения. Если не любишь работать с людьми – тогда зачем вообще идти на эту работу? Поезду 4, проводнице КОЛ.

    Ответить
  5. ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА

    Спасибо за приятную поездку! Все было хорошо! Поезд вполне аккуратный и не сильно грязный. С самого начала поездки проводница нам все показала и рассказала. Я по итогу осталась очень довольна))))

    Ответить
  6. Виктор

    Поезд отличный, я уже четвертый раз на нем ехал. Иногда попадается не очень новый вагон и там сильно из окон дует. Такое было один раз. А так все хорошо

    Ответить
  7. Леся Кондратюк

    Ехала 10.09.2021 в 4 вагоне поезда и хотела бы отметить очень хорошее обслуживание. Проводники работали на все 100%. Неудобство доставляли только шумные пассажиры за стенкой.

    Ответить
  8. Васильевич

    Поездкой доволен – рекомендую. Поезд опоздал только на 5 минут.

    Ответить
  9. Вячеслав

    Ехали сегодня на этом поезде, 06.05.2022. отправление в 16.50. вагон 4 Слава Богу ехали до Нижнего Новгорода, а не дальше! ехали в купе, семьёй выкупили всё купе, при этом цены на билеты до Нижнего совсем не щадящие. В этом поезде вдохнул совок в полной мере!!!! Сели в поезд, через час решили пообедать, (хорошо хоть до этого перекусили), попросили у проводника пригласить официанта из вагон-ресторана, мин. Через 10, проводник пришёл и сказал;ресторан на вынос не обслуживает, и вообще а ресторане еды нет, и если будет что то то минимум через час. Через два часа, пошёл в ресторан, там меню на трёх страницах, но не тут то было, официант сказал, что у них есть в наличии только витаминный салат и гуляш, при этом на вынос дают только в тарелки которые сами принесете! У проводника, решили купить ролтон, он есть у неё. но только два и только на витрине, ещё мин через 40 в ресторане появился борщ, и пельмени и сказали что на этом всё! А что будет дальше работники ресторана не знают, т. К. Продуктов нет! Есть кулер с горячей и холодной водой в вагоне, но нет одноразовых стаканчиков, что бы попить надо у проводника купить напиток, и тогда можно пить из кулера из чашки от напитка который купил. Наборов с питанием в купе нет, и купить у проводника нет возможности т. К. Их просто в поезде нет! Если в других поездах, в купе, постель изначально застелена, тут застилай сам! А мин за 30 до прибытия в Нижний пришла проводница и сказала, через 30 мин Нижний сдавайте постельное бельё, при этом сказал бельё сдавать с трёх мест, а с четвёртого не надо, вы же не лежали на этом месте, я сказал что вещи наши там лежали, на что мне ответили, ну кто об этом узнаёт? Вот тут пахнуло и подуло на меня железной дорогой СССР!!! Как будто еду в поезде лет так 30 назад!!! Вообщем ужасно!

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
