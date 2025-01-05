Маршрут следования и продажа билетов
19:06
1 д. 15 ч. 34 мин.
10:40
Маршрут следования поезда 245У Екатеринбург — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Екатеринбург
Пассажирский
19:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пермь 2
02:00
02:30
293 км.
6 ч. 54 мин.
Балезино
07:01
07:29
480 км.
11 ч. 55 мин.
Киров
Пассажирский
11:29
11:44
687 км.
16 ч. 23 мин.
Шарья
15:52
16:06
928 км.
20 ч. 46 мин.
Буй
19:51
20:05
1159 км.
1 д. 0 ч. 45 мин.
Вологда 1
22:28
22:48
1285 км.
1 д. 3 ч. 22 мин.
Шексна
00:35
00:38
1362 км.
1 д. 5 ч. 29 мин.
Череповец 1
01:17
01:32
1396 км.
1 д. 6 ч. 11 мин.
Бабаево
03:40
04:14
1511 км.
1 д. 8 ч. 34 мин.
Тихвин
06:43
06:45
1651 км.
1 д. 11 ч. 37 мин.
Волховстрой 1
07:52
07:54
1725 км.
1 д. 12 ч. 46 мин.
Санкт-Петербург
Ладожский Вокзал
10:40
1828 км.
1 д. 15 ч. 34 мин.
