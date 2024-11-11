Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 288Я Москва — Челябинск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 288Я Москва — Челябинск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Челябинск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
21:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
00:08
00:34
176 км.
3 ч. 3 мин.
Ковров 1
01:16
01:18
236 км.
4 ч. 11 мин.
Нижний Новгород
Московский Вокзал
03:24
03:39
398 км.
6 ч. 19 мин.
Шахунья
06:39
06:41
618 км.
9 ч. 34 мин.
Котельнич 1
08:28
08:30
742 км.
11 ч. 23 мин.
Киров
Пассажирский
09:50
10:05
823 км.
12 ч. 45 мин.
Зуевка
11:35
11:37
911 км.
14 ч. 30 мин.
Глазов
12:57
12:59
1005 км.
15 ч. 52 мин.
Балезино
13:27
13:55
1031 км.
16 ч. 22 мин.
Пермь 2
17:39
18:02
1218 км.
20 ч. 34 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
23:43
00:12
1511 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Каменск-Уральский
01:43
01:45
1604 км.
1 д. 4 ч. 38 мин.
Челябинск-Главный
04:32
1750 км.
1 д. 7 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Старый поезд, старые вагоны. Ехала как на телеге с лошадьми по прерии. Лучше на машине.
Билеты стоят копейки. Качество соответствует стоимости на все 100%. Поезд очень старый и видимо не планирует ремонтироваться совершенно. Будет на этом маршруте пока не развалится.
Сколько себя помню – тут один и тот же поезд ездит. Стабильность. Но туалеты стоят старые.
Поезд не понравился. Очень неудобные полки. Твердые совсем.
В вагоне было холодно. Благо поезд едет всего 2 часа – замерзнуть не успели.