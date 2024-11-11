Поезд 078Ы Москва — Абакан

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

23:20

Москва

3 д. 3 ч. 30 мин.

02:50

Абакан

68

Маршрут следования поезда 078Ы Москва — Абакан на карте со всеми остановками

Расписание поезда Москва — Абакан с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Москва
Ярославский Вокзал

23:20

0 км.

0 ч. 0 мин.

Ярославль
Главный

02:45

10 мин.

02:55

244 км.

3 ч. 25 мин.

Данилов

03:59

34 мин.

04:33

309 км.

4 ч. 39 мин.

Любим

05:06

1 мин.

05:07

343 км.

5 ч. 46 мин.

Буй

05:47

4 мин.

05:51

394 км.

6 ч. 27 мин.

Россолово

06:18

1 мин.

06:19

421 км.

6 ч. 58 мин.

Галич

06:40

2 мин.

06:42

441 км.

7 ч. 20 мин.

Лопарево

07:06

1 мин.

07:07

460 км.

7 ч. 46 мин.

Антропово

07:25

1 мин.

07:26

480 км.

8 ч. 5 мин.

Николо-Полома

07:49

1 мин.

07:50

503 км.

8 ч. 29 мин.

Номжа

08:03

1 мин.

08:04

514 км.

8 ч. 43 мин.

Нея

08:20

1 мин.

08:21

530 км.

9 ч. 0 мин.

Брантовка

08:44

1 мин.

08:45

557 км.

9 ч. 24 мин.

Мантурово

09:13

1 мин.

09:14

581 км.

9 ч. 53 мин.

Шарья

09:59

15 мин.

10:14

626 км.

10 ч. 39 мин.

Свеча

11:55

1 мин.

11:56

742 км.

12 ч. 35 мин.

Котельнич 1

12:41

2 мин.

12:43

790 км.

13 ч. 21 мин.

Киров
Пассажирский

14:01

28 мин.

14:29

871 км.

14 ч. 41 мин.

Глазов

17:24

2 мин.

17:26

1053 км.

18 ч. 4 мин.

Балезино

17:54

28 мин.

18:22

1079 км.

18 ч. 34 мин.

Пермь 2

21:38

23 мин.

22:01

1266 км.

22 ч. 18 мин.

Первоуральск

02:36

2 мин.

02:38

1524 км.

1 д. 3 ч. 16 мин.

Екатеринбург
Пассажирский

03:21

32 мин.

03:53

1562 км.

1 д. 4 ч. 1 мин.

Богданович

05:55

2 мин.

05:57

1650 км.

1 д. 6 ч. 35 мин.

Камышлов

06:34

2 мин.

06:36

1691 км.

1 д. 7 ч. 14 мин.

Талица

07:34

2 мин.

07:36

1757 км.

1 д. 8 ч. 14 мин.

Тюмень

09:20

32 мин.

09:52

1864 км.

1 д. 10 ч. 0 мин.

Заводоуковская

11:07

2 мин.

11:09

1957 км.

1 д. 11 ч. 47 мин.

Ишим

13:30

3 мин.

13:33

2145 км.

1 д. 14 ч. 10 мин.

Называевская

15:26

2 мин.

15:28

2275 км.

1 д. 16 ч. 6 мин.

Омск
Пассажирский

17:38

25 мин.

18:03

2421 км.

1 д. 18 ч. 18 мин.

Калачинская

19:03

2 мин.

19:05

2497 км.

1 д. 19 ч. 43 мин.

Татарская

20:50

28 мин.

21:18

2586 км.

1 д. 21 ч. 30 мин.

Чистоозерная

22:22

5 мин.

22:27

2654 км.

1 д. 23 ч. 2 мин.

Купино

23:18

5 мин.

23:23

2713 км.

1 д. 23 ч. 58 мин.

Баган

23:58

5 мин.

00:03

2751 км.

2 д. 0 ч. 38 мин.

Карасук 1

00:50

33 мин.

01:23

2798 км.

2 д. 1 ч. 30 мин.

Краснозерское

02:31

3 мин.

02:34

2877 км.

2 д. 3 ч. 11 мин.

Хабары

02:59

2 мин.

03:01

2904 км.

2 д. 3 ч. 39 мин.

Панкрушиха

03:33

3 мин.

03:36

2943 км.

2 д. 4 ч. 13 мин.

Камень-На-Оби

04:40

5 мин.

04:45

3010 км.

2 д. 5 ч. 20 мин.

Сузун

05:43

3 мин.

05:46

3076 км.

2 д. 6 ч. 23 мин.

Алтайская

07:52

5 мин.

07:57

3192 км.

2 д. 8 ч. 32 мин.

Барнаул

08:18

97 мин.

09:55

3204 км.

2 д. 8 ч. 58 мин.

Алтайская

10:14

3 мин.

10:17

3216 км.

2 д. 10 ч. 54 мин.

Заринская

11:50

3 мин.

11:53

3291 км.

2 д. 12 ч. 30 мин.

Тягун

12:59

3 мин.

13:02

3345 км.

2 д. 13 ч. 39 мин.

Артышта 2

13:59

30 мин.

14:29

3388 км.

2 д. 14 ч. 39 мин.

Трудармейская

14:47

2 мин.

14:49

3397 км.

2 д. 15 ч. 27 мин.

Киселевск

15:14

5 мин.

15:19

3417 км.

2 д. 15 ч. 54 мин.

Прокопьевск

15:42

5 мин.

15:47

3430 км.

2 д. 16 ч. 22 мин.

Новокузнецк

16:27

70 мин.

17:37

3460 км.

2 д. 17 ч. 7 мин.

Томусинская

18:15

3 мин.

18:18

3491 км.

2 д. 18 ч. 55 мин.

Междуреченск

18:48

27 мин.

19:15

3519 км.

2 д. 19 ч. 28 мин.

Карай

19:29

1 мин.

19:30

3526 км.

2 д. 20 ч. 9 мин.

Чульжан

19:46

1 мин.

19:47

3534 км.

2 д. 20 ч. 26 мин.

Теба

20:17

3 мин.

20:20

3553 км.

2 д. 20 ч. 57 мин.

Лужба

20:47

3 мин.

20:50

3574 км.

2 д. 21 ч. 27 мин.

Чарыш

21:20

1 мин.

21:21

3596 км.

2 д. 22 ч. 0 мин.

Балыксу

21:35

3 мин.

21:38

3605 км.

2 д. 22 ч. 15 мин.

Бискамжа

22:16

17 мин.

22:33

3630 км.

2 д. 22 ч. 56 мин.

Биркчул

23:21

2 мин.

23:23

3658 км.

3 д. 0 ч. 1 мин.

Казановская

23:49

1 мин.

23:50

3678 км.

3 д. 0 ч. 29 мин.

Аскиз

00:12

30 мин.

00:42

3700 км.

3 д. 0 ч. 52 мин.

Чартыковский

00:57

1 мин.

00:58

3710 км.

3 д. 1 ч. 37 мин.

Камышта

01:18

1 мин.

01:19

3724 км.

3 д. 1 ч. 58 мин.

Хоных

02:13

1 мин.

02:14

3764 км.

3 д. 2 ч. 53 мин.

Абакан

02:50

3794 км.

3 д. 3 ч. 30 мин.

Информация о поезде 078Ы

Планируете поездку по маршруту Москва — Абакан? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 078Ы. Этот поезд отправляется со станции Москва в 23:20 и прибывает на конечную станцию Абакан в 02:50. Вся дорога занимает 3 д. 3 ч. 30 мин., а суммарное время стоянок составляет - 11 ч. 14 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 2440 руб.
  • стоимость купейного места – 7554 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 078Ы Москва - Абакан: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных, места для детей, питание в поезде.

Количество остановок поезда:

68 станций

Самая длинная остановка:

97 мин. – станция Барнаул

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

2440 руб.

Оставить отзыв о поезде 078Ы:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
