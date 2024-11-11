Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 078Ы Москва — Абакан на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Абакан с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Ярославский Вокзал
23:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ярославль
Главный
02:45
02:55
244 км.
3 ч. 25 мин.
Данилов
03:59
04:33
309 км.
4 ч. 39 мин.
Любим
05:06
05:07
343 км.
5 ч. 46 мин.
Буй
05:47
05:51
394 км.
6 ч. 27 мин.
Россолово
06:18
06:19
421 км.
6 ч. 58 мин.
Галич
06:40
06:42
441 км.
7 ч. 20 мин.
Лопарево
07:06
07:07
460 км.
7 ч. 46 мин.
Антропово
07:25
07:26
480 км.
8 ч. 5 мин.
Николо-Полома
07:49
07:50
503 км.
8 ч. 29 мин.
Номжа
08:03
08:04
514 км.
8 ч. 43 мин.
Нея
08:20
08:21
530 км.
9 ч. 0 мин.
Брантовка
08:44
08:45
557 км.
9 ч. 24 мин.
Мантурово
09:13
09:14
581 км.
9 ч. 53 мин.
Шарья
09:59
10:14
626 км.
10 ч. 39 мин.
Свеча
11:55
11:56
742 км.
12 ч. 35 мин.
Котельнич 1
12:41
12:43
790 км.
13 ч. 21 мин.
Киров
Пассажирский
14:01
14:29
871 км.
14 ч. 41 мин.
Глазов
17:24
17:26
1053 км.
18 ч. 4 мин.
Балезино
17:54
18:22
1079 км.
18 ч. 34 мин.
Пермь 2
21:38
22:01
1266 км.
22 ч. 18 мин.
Первоуральск
02:36
02:38
1524 км.
1 д. 3 ч. 16 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
03:21
03:53
1562 км.
1 д. 4 ч. 1 мин.
Богданович
05:55
05:57
1650 км.
1 д. 6 ч. 35 мин.
Камышлов
06:34
06:36
1691 км.
1 д. 7 ч. 14 мин.
Талица
07:34
07:36
1757 км.
1 д. 8 ч. 14 мин.
Тюмень
09:20
09:52
1864 км.
1 д. 10 ч. 0 мин.
Заводоуковская
11:07
11:09
1957 км.
1 д. 11 ч. 47 мин.
Ишим
13:30
13:33
2145 км.
1 д. 14 ч. 10 мин.
Называевская
15:26
15:28
2275 км.
1 д. 16 ч. 6 мин.
Омск
Пассажирский
17:38
18:03
2421 км.
1 д. 18 ч. 18 мин.
Калачинская
19:03
19:05
2497 км.
1 д. 19 ч. 43 мин.
Татарская
20:50
21:18
2586 км.
1 д. 21 ч. 30 мин.
Чистоозерная
22:22
22:27
2654 км.
1 д. 23 ч. 2 мин.
Купино
23:18
23:23
2713 км.
1 д. 23 ч. 58 мин.
Баган
23:58
00:03
2751 км.
2 д. 0 ч. 38 мин.
Карасук 1
00:50
01:23
2798 км.
2 д. 1 ч. 30 мин.
Краснозерское
02:31
02:34
2877 км.
2 д. 3 ч. 11 мин.
Хабары
02:59
03:01
2904 км.
2 д. 3 ч. 39 мин.
Панкрушиха
03:33
03:36
2943 км.
2 д. 4 ч. 13 мин.
Камень-На-Оби
04:40
04:45
3010 км.
2 д. 5 ч. 20 мин.
Сузун
05:43
05:46
3076 км.
2 д. 6 ч. 23 мин.
Алтайская
07:52
07:57
3192 км.
2 д. 8 ч. 32 мин.
Барнаул
08:18
09:55
3204 км.
2 д. 8 ч. 58 мин.
Алтайская
10:14
10:17
3216 км.
2 д. 10 ч. 54 мин.
Заринская
11:50
11:53
3291 км.
2 д. 12 ч. 30 мин.
Тягун
12:59
13:02
3345 км.
2 д. 13 ч. 39 мин.
Артышта 2
13:59
14:29
3388 км.
2 д. 14 ч. 39 мин.
Трудармейская
14:47
14:49
3397 км.
2 д. 15 ч. 27 мин.
Киселевск
15:14
15:19
3417 км.
2 д. 15 ч. 54 мин.
Прокопьевск
15:42
15:47
3430 км.
2 д. 16 ч. 22 мин.
Новокузнецк
16:27
17:37
3460 км.
2 д. 17 ч. 7 мин.
Томусинская
18:15
18:18
3491 км.
2 д. 18 ч. 55 мин.
Междуреченск
18:48
19:15
3519 км.
2 д. 19 ч. 28 мин.
Карай
19:29
19:30
3526 км.
2 д. 20 ч. 9 мин.
Чульжан
19:46
19:47
3534 км.
2 д. 20 ч. 26 мин.
Теба
20:17
20:20
3553 км.
2 д. 20 ч. 57 мин.
Лужба
20:47
20:50
3574 км.
2 д. 21 ч. 27 мин.
Чарыш
21:20
21:21
3596 км.
2 д. 22 ч. 0 мин.
Балыксу
21:35
21:38
3605 км.
2 д. 22 ч. 15 мин.
Бискамжа
22:16
22:33
3630 км.
2 д. 22 ч. 56 мин.
Биркчул
23:21
23:23
3658 км.
3 д. 0 ч. 1 мин.
Казановская
23:49
23:50
3678 км.
3 д. 0 ч. 29 мин.
Аскиз
00:12
00:42
3700 км.
3 д. 0 ч. 52 мин.
Чартыковский
00:57
00:58
3710 км.
3 д. 1 ч. 37 мин.
Камышта
01:18
01:19
3724 км.
3 д. 1 ч. 58 мин.
Хоных
02:13
02:14
3764 км.
3 д. 2 ч. 53 мин.
Абакан
02:50
3794 км.
3 д. 3 ч. 30 мин.
