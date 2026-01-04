Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 512У Челябинск — Котлас на карте со всеми остановками
Расписание поезда Челябинск — Котлас с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Челябинск-Главный
22:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Екатеринбург
Пассажирский
07:42
08:10
197 км.
9 ч. 37 мин.
Пермь 2
14:25
14:50
490 км.
16 ч. 20 мин.
Балезино
18:47
19:17
677 км.
20 ч. 42 мин.
Киров
Пассажирский
23:27
00:07
884 км.
1 д. 1 ч. 22 мин.
Котлас Южный
08:16
1226 км.
1 д. 10 ч. 11 мин.
